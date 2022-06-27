Президентcкие гранты для кировских НКО: аутисты, танк и бродячие собаки

10 июня в Москве на заседании координационного комитета по распределению президентских грантов на развитие гражданского общества подведены итоги второго этапа конкурса 2022 года. Заседание прошло под председательством первого заме­стителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко.

Победителями от Киров­ской области стали 18 проектов. Самую большую сумму, свыше шести миллионов рублей, получила региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра». Она будет оказывать помощь семьям, в которых растут дети-аутисты.

Самый маленький грант достался некоммерческой организации (НКО) защиты животных и охраны окружающей среды «Мокрый нос». Он составил всего немногим более 300 тыс. рублей. На эти деньги организация планирует решить вопрос с бездомными и безнадзорными животными в г. Вятские Поляны и Вятскополянском районе. Грант потратят на то, чтобы стерилизовать 60 собак и 40 кошек, которые живут на улице.

Еще три проекта, ставших победителями грантового конкурса, получат почти по три миллиона рублей. Из них два - касаются исторической тематики.

Первый называется «Карету мне, карету!», и его реализует фонд «Культурное наследие города Слободского». Проект направлен на сохранение старинной деревянной постройки - каретника XIX века в г. Слободском. На выделенные деньги будет проведен ремонт прохудившейся крыши, заменены несколько сгнивших бревен, выполнены другие виды работ. Параллельно слободские активисты хотят организовать цикл вы­ставок, популяризирующих де­ревянное зодчество, рассказывающих о старинных видах транспорта, а также о повсе­дневной жизни мещанского сословия. Как пишут инициаторы проекта, целевые группы посетят разнообразные культурные мероприятия: театральные постановки, конкурсы, домашние концерты, исторические танцы, выставки. Таким образом, считают слобожане, старый каретник станет центром притяжения и общения для разных воз­растных групп, объектом туристиче­ского показа.

Второй проект краеведче­ского профиля называется «История кировского Т-60». Его задумали ребята из киров­ской областной общественной молодежной поисковой организации «Долг». Они хотят создать передвижной интерактивно-выставочный ком­плекс, в рамках которого будет рассказываться о танкостроении в городе Кирове в годы Великой Отечественной войны, о танковых соединениях, сформированных на территории области, о земляках-танкистах, участвовавших в сражениях. Основой экспозиции станет самоходная модель танка Т-60, воссозданная в масштабе 1:1. Активисты из организации «Долг» уже за­ключили партнерские договорённости с АО «Девятка ТВ» и радиостанцией «Радио Ваня» (кировский филиал) об информационном сопровождении проекта.

Третий вятский проект, который также получил грант на три миллиона, касается реабилитации инвалидов. Его осуществит региональная общественная организация инвалидов - больных рассеянным склерозом. Площадкой для реализации проекта выбран термально-оздоровительный комплекс «Море парк», обеспечивающий доступную среду и комфортные условия для занятий с больными с использованием уникальной для нашего региона реабилитационной практики. Опытный ин­структор комплекса проведёт адаптивные групповые занятия в бассейне для 40 человек с диагнозом «рассеянный склероз» (четыре группы по десять человек), имеющих выраженные двигательные нарушения.

Среди иных кировских проектов, которые получили президентский грант, есть инициативы, направленные на развитие культуры, поддержку семьи и людей «серебряного возраста», пропаганду здорового образа жизни, и прочие.

На реализацию всех 18 грантов будет потрачено свыше 32 миллионов рублей.

И здесь нельзя не сказать, что победители грантовой гонки выдержали серьезную конкуренцию на всех этапах конкурса - региональном, окружном и федеральном.

От области заявки на получение грантов подавали 70 некоммерческих организаций. От ПФО участвовали уже 2,6 тыс. проектов, из которых победили 443. Всего же со всей страны поступило 11,2 тысячи заявок, из числа которых было выбрано около двух тысяч.

Общая сумма всех грантов по России составит 3,8 миллиарда рублей.

Интересно, что из года в год число кировских организаций, которые получили поддержку от Фонда президентских грантов, растет, так же как увеличиваются и суммы, которые выделяются на реализацию проектов.

Даже если взять первый этап грантового конкурса этого года, то нельзя не заметить, что число победителей там было 16. А вот в 2020 году президентские гранты получили всего восемь проектов.

Можно предположить, что в ближайшем будущем число региональных победителей грантового конкурса будет только расти. Основанием для такого оптимистического прогноза служит тот факт, что Фонд президентских грантов начал свою работу всего пять лет назад, то есть в 2017 году (хотя сами президентские гранты для НКО начали выделять еще в 2006 году). Он еще молод и растет, а вместе с ним будет увеличиваться и финансирование, и число участников. Последние уже поняли, что с иностранными грантами греха не оберешься (особенно в свете последних веяний) и проще получать деньги от родного государства.

Сергей СМОЛИН.