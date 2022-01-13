Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Мазепиным, генеральным директором АО «ОХК «Уралхим», заместителем председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Основной темой встречи стало обсуждение итогов и перспектив развития российской и мировой отрасли производства минеральных удобрений, а также операционной деятельности АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий».

Дмитрий Мазепин проинформировал Президента о текущей ситуации на ключевых рынках потребления продукции «Уралхима» и «Уралкалия», в том числе и в странах Африки, поддержке российских сельхозпроизводителей, финансовых показателях и инвестиционных проектах компаний, а также инициативах «Уралхима» и «Уралкалия» в сфере корпоративной социальной ответственности.

Дмитрий Мазепин, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим», заместитель председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий», отметил:

«Уралхим» и «Уралкалий», занимая лидирующие позиции в отрасли, придают большое значение как развитию регионов присутствия, так и реализации социальных проектов федерального уровня, среди которых —переселение жителей в г. Березники и строительство объектов инфраструктуры в рамках проекта «Сириус».

От имени компаний хотелось бы выразить слова благодарности Президенту и Правительству РФ за поддержку и понимание специфики химической отрасли, являющейся, без сомнения, ключевой составляющей развития сельского хозяйства как в России, так и за рубежом».