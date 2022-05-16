Президент Путин назначил Александра Соколова врио губернатора Кировской области

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Первый послепраздничный день, 10 мая, ошарашил жителей сразу пяти регионов страны. Главы Томской, Киров­ской, Рязанской, Саратов­ской областей и Республики Марий Эл подали в отставку. Она была принята президентом, и буквально сразу же он назначил временных «исполняющих обязанности».

Взял пример с Ельцина?

«Скорый уход» Игоря Васильева из Кировской области начали предсказывать еще три года назад. Диванные политологи говорили: «Вот освободится место в одной из федеральных структур - и наш губернатор уйдет со своего поста» или «К нам едет полпред в ПФО и везёт нового врио». Но из года в год эти прогнозы не сбывались. Хотя те, кто их делал, ждали отставки Васильева не просто с нетерпением, а прямо-таки с кровожадным интересом, как будто от этого зависели их судьба, жизнь, будущее и радужные перспективы.

Однако всё свершилось неожиданно. 10 мая, выходной день, и вдруг на телеграм-канале Игоря Васильева появляется сообщение о его отставке с поста губернатора Кировской области.

К слову сказать, данный факт напомнил недавнее прошлое, когда за день до нового, 2000 года Борис Ельцин произнес знаменитую фразу: «Я устал, я ухожу» - и представил народу своего кандидата на роль Президента России, Владимира Путина.

Игорь Васильев написал, конечно, не столь пафосно, как произнес свою фразу Ельцин, но всё же его обращение вызвало некую оторопь своей кажущейся неподготовленностью.

«В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин», - написал он.

Далее он поблагодарил всех, с кем работал, а также перечислил всё, что было сделано в области и что считает своей заслугой.

Можно по-разному относиться к этой отставке. Можно по-разному оценивать вклад Игоря Васильева в развитие Вятского края. Но в сухом остатке мы имеем факт, что еще один чиновник сделал свой выбор.

Да и был ли выбор? Судя по тому, как в один и тот же день его сделали еще четыре главы субъектов РФ, такой ход был подготовлен Кремлем загодя.

Первые шаги по вятской земле

В тот же день, когда Игорь Васильев заявил о своей отставке, Президент РФ назначил нового руководителя Кировской области - Александра Соколова, пока в ранге «врио», и даже провел с назначенцем краткую беседу.

На этой встрече глава государства напомнил о предшествующей работе Александра Соколова и поинтересовался, что тот знает о нашем регионе и на кого планирует опираться в работе.

- Не скажу, что знаю назубок все проблемы, которые там есть, но я понимаю, что это и серьёзный лесопромышленный комплекс, это и промышленные предприятия, тяжёлая промышленность, - ответил Путину Соколов. - Есть интересный опыт и сельского хозяйства, и строительства… Я думаю, что опираться нужно на инициативу людей, а в Кировской области народ и инициативный, и, что очень важно, крайне патриотичный - патриотичный и по отношению к России, и к своему родному краю. Мне кажется, это очень серьёзный ресурс для развития.

Президент не случайно упомянул о некоторых фактах биографии нового врио, так как свою карьеру Андрей Соколов начал воспитателем группы продлённого дня в школе. По мысли Путина, это должно помочь ему в работе.

И действительно, первое высшее образование Александра Соколова - педагогическое, исторический факультет. Это уже потом он окончил МГИМО и работал первым зампредом правительства его родной Костромской области, а далее - начальником департамента в администрации президента.

Но на этом операция по смене руководства Кировской области не завершилась. Уже в первой половине 11 мая нового главу региона представил кировчанам полпред в ПФО Игорь Комаров.

- Для меня возглавить Кировскую область - это и вызов, и большая честь, - сказал в своем выступлении Александр Соколов. - Регион обладает хорошим потенциалом. Самое главное достояние региона - это инициативные, смелые и волевые люди, которые с большим трепетом относятся к своей малой родине. Уверен, что с опорой на людей, на общественные инициативы у нас получится разрешить существующие проблемы. Те наработки, которые уже есть, успехи, которые достигнуты, мы будем развивать, но работы ещё много.

В своем выступлении перед журналистами Соколов сделал акцент на необходимости работы в муниципалитетах и кадровой политике. Он пообещал объехать все муниципалитеты, а также провести изменения в составе правительства. Конкретных фамилий Соколов не назвал, сославшись на то, что ещё не ознакомился с результатами их работы.

Но при этом он подчеркнул, что главными всё-таки выступают задачи, которые поставил перед ним федеральный центр.

- В первую очередь мы выполним поручения президента и в кратчайшие сроки познакомимся со всеми проблемами, которые есть в Кировской области, - заявил врио губернатора. - Сейчас нам нужно продумывать меры для сохранения рабочих мест, поскольку часть традиционных для Кировской области отраслей ориентированы в том числе на экспорт. Лучше не бить по хвостам, а предупредить те риски, которые существуют.

Поделиться наболевшим

Не прошло еще и суток, как Александр Соколов уже завел свой телеграм-канал и объ­явил, что ждет предложений от жителей Кировской об­ласти по ее развитию. По версии врио, люди больше любого чиновника знают о своих городах, сёлах и деревнях.

«У Кировской области хороший потенциал, - написал он в своем первом обращении. - И я постараюсь сделать всё возможное для его реализации. Но в этом непростом деле мне нужна помощь. Прежде всего - ваша, уважаемые жители Кировской области. Ведь вы знаете о регионе и своих городах, посёлках, сёлах гораздо больше, чем любой из чиновников. Поэтому наше с вами общение должно быть максимально открытым и чест­ным».

Кроме того, новый руководитель области пообещал «как можно скорее организовать работу в других социальных сетях, чтобы у вас была возможность напрямую обращаться ко мне или к правительству области и получать ответы». А также попросил вятскую публику рассказать в комментариях о своем районе или городе и представить свое мнение, что значит для комментирующего Кировская область. И отклики не заставили себя ждать.

«Добро пожаловать! - написала некая Нина. - Надеемся на конкретные дела, а не на слова и обещания! Понятно, что, конечно, наша область не богата, но есть моменты, которые можно сделать практически без денег, используя безработных на общественных работах. Хочется больше чистоты, озеленения, уютных уголков, приличных пешеходных дорожек, неободранных рекламных щитов. В общем, хочется рачительного хозяина со всевидящим оком! Успехов вам!»

«Добрый день, Александр Валентинович, - поприветствовала нового врио Наталья. - Киров, малая родина - Нолинск. Много проблем, нерешенных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений и градостроительства. Готовы с коллегами помогать в данных сферах. На руководящих должностях министерств и департаментов хотелось бы видеть профес­сионалов с опытом работы».

«Оричевский район, отсутствие безопасного передвижения по дорогам (наличие кустарников, падающие от небольшого порыва ветки тополей), отсутствие качественного освещения в темное время суток, пылевые бури, - поделился своими бедами некто под ником «76». - Завышение обочин (даже там, где новый асфальт), незарегистрированные хозяйственные постройки. Разваливающиеся дет­ские садики в маленьких муниципальных образованиях. Попытка упразднения мсу (местного самоуправления. - Ред.). Так для меня ассоциируется Кировская область».

В целом первое обращение Александра Соколова уже собрало около 300 комментариев.

Иван ТРОФИМОВ.