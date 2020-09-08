Пресс-тайм председателя правительства Кировской области А. Чурина

Полигон в Осинцах закрыт

Твердые бытовые отходы, ранее направляемые на полигон в Осинцах, перераспределили на другие объекты Кировской области, как это предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами. Об этом 27 августа рассказал журналистам председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

- 26 августа министерство охраны окружающей среды Кировской области направило региональному оператору АО «Куприт» уведомление о перераспределении потоков отходов на действующие полигоны, - сказал Александр Чурин.

Председатель правительства подчеркнул, что эта позиция выработана в ходе ряда совещаний и обсуждений, во время которых были учтены все требования природоохранного и градостроительного законодательства, а также решения арбитражного суда.

- Мы поддерживали создание полигона в Осинцах. Полигон был построен в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, что подтверждается положительными заключениями экспертиз, и это было установлено в ходе проведенных судебных разбирательств. Но решениями Арбитражного суда Кировской области разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию полигона признаны недействительными, - пояснил Александр Чурин.

Также была изучена судебная практика, в том числе Верховного суда РФ, которая показала, что при признании судами незаконными разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов все последующие выданные разрешения по этим объектам также незаконны.

Кроме того, в марте 2020 года ООО «Центральный полигон» перерегистрировалось в Ярославскую область. У предприятия сменились собственник и директор, которые пока не вышли на связь с правительством Кировской области.

Инвестиционная программа «Центрального полигона» утверждена в октябре 2018 года. Затраты были включены в тариф. За 2019 год и семь месяцев 2020-го оплата составила 212,7 млн. рублей. На сегодняшний день инвестор отчитался за 98 млн. рублей, еще 104,5 млн. рублей инвестором не подтверждены.

- В силу всех этих моментов возникли сомнения в возможности дальнейшей эксплуатации полигона в данных условиях, - сказал Александр Чурин.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы региональный оператор может перенаправить потоки ТКО на доступные объекты размещения отходов, включенные в территориальную схему, а именно - на полигоны ТКО в Слободском (д. Скоковы), Оричевском и Зуевском районах. Данные объекты включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

Как поясняют в министерстве охраны окружающей среды Кировской области, полигоны построены согласно проектной документации и имеют необходимые разрешительные документы, которые соответствуют требованиям законодательства, действовавшего на период ввода в эксплуатацию. Все три объекта имеют защитный изолирующий слой, что обеспечивает требования экологической безопасности. Так, полигон в Оричевском районе построен с применением синтетических изоляционных материалов.

- Остаточные мощности данных полигонов позволяют принимать перенаправленные отходы, - отмечают в ведомстве.

Такой вариант перераспределения отходов оптимальный, с учетом логистики и расходов регионального оператора, включенных в единый тариф.

- Региональный оператор скорректировал направление потоков ТКО на резервные полигоны. При этом тариф для населения за услугу по обращению с ТКО не изменится, - пояснили в АО «Куприт».

Со старта «реформы чистоты», с 1 января 2019 года, твердые коммунальные отходы в Кировской области направляются только на официальные полигоны, имеющие лицензию на работу и внесенные в Государственный реестр объектов размещения отходов. Сейчас в регионе действуют 23 полигона.

Кроме того, правительство Кировской области продолжает работу по созданию в регионе мусоросортировочной и мусороперерабатывающей инфраструктуры, что позволит снизить объемы захораниваемых отходов.

Из аэропорта Победилово - в любую точку России

На пресс-тайме также зашла речь о транспортной инфраструктуре области. В частности, был затронут вопрос развития кировского аэропорта Победилово. Александр Чурин сообщил, что за три года удалось значительно нарастить пассажиропоток аэропорта, привлечь новых авиаперевозчиков, расширить авианаправления.

- Были приняты конкретные меры, для того чтобы сохранить аэропорт. Велись переговоры с авиаперевозчиками. За три года нам удалось вернуть «Победу», увеличилось количество рейсов компании «РусЛайн», начали сотрудничать с другими авиакомпаниями, в результате получили стабильный пассажиропоток. В прошлом году он превысил 240 тысяч человек. Это очень хороший показатель для небольшого регионального аэропорта, - отметил Александр Анатольевич. - На этот год мы строили грандиозные планы по развитию аэропорта: планировали провести реконструкцию здания (проектно-сметная документация уже готова), зала ожидания, зоны фудкорта, должны были появиться новые места размещения пассажиров для бизнес-класса и держателей карт Priority Pass. Однако коррективы в наши планы внесла пандемия коронавируса, когда временно были приостановлены авиаперевозки. Тем не менее все намеченные планы мы реализуем в будущие годы.

Так, уже на 2021 год запланировано строительство аварийно-спасательной станции. Она будет построена недалеко от взлетно-посадочной полосы. На эти цели из федерального бюджета уже выделены средства. Кроме того, продолжаются переговоры с компанией «РусЛайн» о расширении маршрутных сетей.

- В настоящее время есть предложения от этой компании о сотрудничестве. Авиаперевозчик заинтересован в развитии авиасообщений в Кировской области, мы идем ему навстречу. Проявили интерес и другие субъекты РФ, куда мы намереваемся открыть новые маршруты. Например, это Калининград, Екатеринбург, Надым, Калуга, Казань, Уфа, круглогодичные рейсы в Сочи и другие. Мы ведем переговоры с правительствами этих субъектов РФ для заключения соглашений о сотрудничестве, - сказал Александр Чурин.

Как отметил председатель областного правительства, новые маршруты разрабатываются с учетом проведенного анализа потока кировчан. Развитие международных направлений первым делом планируется начать в рамках сотрудничества с Калужской областью, где имеется два терминала - для внутренних и для международных рейсов. Там будет обеспечиваться удобная стыковка на международные рейсы. Это существенно сократит время ожидания между рейсами. Таким образом, в Калуге кировчане будут пересаживаться на чартерный рейс, а багаж будет доставляться транзитом из Кирова до места назначения.

- Это не быстрая работа. Охватить разом все направления мы не сможем, но постепенно, начиная со знаковых маршрутов, мы будем вести эту работу, - подчеркнул Александр Чурин. - Все наши усилия направлены на развитие аэропорта, на его удобство для пассажиров.

Дополнительные деньги на дороги

В ходе пресс-тайма председатель правительства Кировской области также рассказал, что регион получил из резервного фонда РФ 680 млн. рублей на ремонт дорог. Денежные средства выделены благодаря хорошим результатам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области.

- Мы разделили эти средства: 340 миллионов рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние участков дорог регионального значения, еще 340 миллионов рублей - городу Кирову. Благодаря этому в Кирове мы отремонтируем еще 19 улиц и дополнительно выполним мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму более 80 миллионов рублей, - поделился планами с журналистами Александр Чурин.

Как сообщили в министерстве транспорта Кировской области, на региональной сети планируется отремонтировать участки на автодорогах Киров - Малмыж - Вятские Поляны в Кумёнском, Сунском и Уржумском районах, Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фалёнки - граница Удмуртской Республики в Зуевском районе и Кырчаны - Нема - Кильмезь в Кильмезском районе. Там будет заменено дорожное полотно, отремонтированы съезды, подъездные карманы к остановкам и тротуары.

В городе Кирове за дополнительные средства планируется отремонтировать 19 участков улично-дорожной сети общей протяженностью 18,7 км. Так, например, запланирован ремонт ул. Производственной (от ул. Конституции до Южного обхода в мкр. Радужный), ул. Молодой Гвардии (от ул. Свободы до ул. Водопроводной), ул. Орловской (от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. Урицкого (от ул. Красноармейской до ул. Милицейской), ул. Циолковского, ул. Школьной (от ул. Проезжей до дома № 3), ул. Солнечной (от ул. Во-ровского до ул. Московской), автомобильной дороги до деревни Югрино и другие участки. Также планируется отремонтировать пешеходные зоны по улицам Урицкого, Циолковского и Школьной.

Как отмечают в минтрансе, сейчас проводятся процедуры торгов на проведение работ в рамках дополнительных ассигнований. Дорожные работы будут завершены до конца строительного сезона.

Таким образом, в 2020 году в Кировской области на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет всех уровней бюджетов планируется направить более 3,2 млрд. рублей. На эти средства рассчитывают привести в нормативное состояние 186,8 км автомобильных дорог и улично-дорожной сети в Кировской области.

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, в целом за счет реализации всех программ к концу дорожного сезона в области отремонтируют почти 320 километров дорог. Это один из самых высоких показателей за последние шесть лет. Для сравнения: в 2019 году было отремонтировано 164,5 км, в 2018-м - 217 км, в 2017-м - 138 км. Самый низкий показатель зафиксирован в 2015 году. Тогда было отремонтировано всего 47 км дорог.

Анастасия Четвергова.