Препонам вопреки. В Советске намерены довести до конца реконструкцию набережной

Високосный 2020 год стал для всех людей планеты суровым испытанием. Прошелся он и по России, докатившись до самых отдаленных ее уголков, таких, например, как город Советск Кировской области.

«ВК» писал как еще в 2019 году там радовались, что городскому муниципалитету удалось получить федеральный грант на бла­гоустройство набережной в размере 60 миллионов рублей. Проекту даже наименование громкое придумали - «Советск. Кукарка. PRO:Явление». Но пандемия и прочие, совсем не мистические, неприятности поставили его реализацию под сомнение.

Уже в декабре Контрольно-счетная палата Кировской области заявила, что работы не выполнены, процент освоения выделенных федералами средств низкий и, вполне возможно, их придется вернуть. И всё же в Советске не теряют надежды, что этот кусок исторической территории города удастся превратить в туристическую жемчужину.

Вирус остановил стройку

Нужно сразу же сказать, что проект «Советск. Кукарка. PRO:явление» был буквально выстрадан городскими активистами. Его разработка началась еще в 2018 году. Сколько сил и средств они потратили на то, чтобы определиться с темой, найти людей, которые воплотят задумки в архитектурные формы, уговорить сограждан и чиновников, - не счесть.

И их труды не пропали даром. Городская администрация во главе с бывшим мэром Николаем Малковым к проекту отнеслась более чем благосклонно. Она не только согласилась с тем, что он заслуживает внимания, но и взялась продвигать его на федеральный уровень.

Местную инициативу поддержали и региональные чиновники. В результате в 2019 году стало известно, что проект «Советск. Кукарка. PRO:явление» выиграл российский конкурс и на его реализацию выделено 60 миллионов рублей.

Но уже с самого старта воплощение задумки советчан пошло не так. Сначала кампанию против нее развернул лидер об­ластных коммунистов Сергей Мамаев. Его не устроило то, что в плане реконструкции набережной предусматривался перенос установленного им на площади перед районным краеведческим музеем (а также рядом с его собственным домом) танка.

Защитники танка говорили, что он размещен рядом с аллеей Героев Советского Союза, уроженцев Советского района, а потому установлен к месту. Впрочем, была здесь и доля лукавства. Ведь, помимо этого, есть на постаменте табличка, на которой написано, что танк преподнесен в дар городу депутатом Госдумы Сергеем Мамаевым. И что здесь играло большую роль, память о павших или личные амбиции Сергея Павлиновича - это вопрос.

Противники же сразу сказали: не вписывается этот танк в предполагаемый к реализации проект по двум причинам. Во-первых, он заслоняет историческую панораму, которая открывается с площади. А во-вторых, Т-80 (а именно этот танк там установлен) в совет­ский период в боевых действиях где бы то ни было участия не принимал и отношение к мемориалу героям Великой Отечественной войны никакого отношения не имеет.

Долго «бодались» противники и сторонники танка. Но в конце концов с его переносом решено было повременить.

Потом пришла вторая беда: оказалось, что найти подрядчика на реализацию проекта не так просто. Никто не соглашался браться за дело, зная, что Сергей Мамаев постоянно будет вставлять палки в колеса. Но смельчак всё же нашелся. Муниципальный заказ взялось выполнить ООО «Тантал-Сервис».

И только-только дело сдвинулось с мертвой точки, как на страну обрушилась пандемия коронавируса, со всеми выте­кающими последствиями, которые хорошо известны. Деловая активность упала в разы. Встали стройки. В том числе значительно затормозились работы и по реконструкции набережной в Советске, где строительные бригады поголовно болели новой «модной» болезнью, как назвал коронавирус известный советский и российский актер Александр Ширвиндт. Можно сказать: что не удалось сделать Мамаеву, сделал вирус.

А тут еще в конце марта заявление об отставке написал глава Советска Николай Малков, и выборы нового градоначальника затянулись до сентября. Решать вопросы стало не с кем. А временный руководитель, которого назначили взамен Малкова, брать на себя ответственность за реализацию проекта не захотел.

В результате к новому, 2021 году городская администрация подошла с неутешительными итогами. Проект до конца не реализован. Работы выполнены (по разным оценкам) на 70 - 80 процентов. Деньги подрядчик не получил, а следовательно, они стали числиться неосвоенными. И перспективы на таком фоне рисуются мрачными и не­однозначными: то ли придется вернуть Москве средства с уплатой штрафа, а потом самим искать инвестора, то ли смилуются федеральные чиновники и продлят финансирование проекта еще на год.

Работают без выходных и праздников

Недавно выбранный глава Советска Владимир Порубов считает, что из всех вышеперечисленных бед главной всё же является пандемия. Именно она косила рабочих, которые трудились на объектах, из-за нее возникла задержка при корректировке проектной документации.

- Это моя точка зрения, поскольку я не так давно стал главой администрации. До этого я, как и все, был просто сторонним наблюдателем, - сказал он. - Ну и, конечно, сыграл свою роль уход с поста руководителя Николая Малкова. Может, это даже было более весомым, так как город оказался обезглавлен. Решать вопросы оставшемуся руководству оказалось сложно. Всё это сдвинуло сроки месяца на два-три.

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась реализация проекта, работы на объектах продолжаются. Более того, как сказал Владимир Порубов, подрядчик не останавливался даже в праздничные дни.

Руководитель города особо отметил добросовестность подрядчика - ООО «Тантал-Сервис». По словам Порубова, послед­ний всегда шел навстречу пожеланиям городских чиновников.

- Сейчас рабочие трудятся на тропе здоровья и делают крышу кафе, - сообщил мэр. - Я очень просил подрядчика не останавливать работы по кровле кафе, так как иначе будет промокание утеплителя и будут нехорошие последствия. Подрядчик ответил согласием на мою просьбу.

Из незавершенных работ глава города назвал благоустройство, ремонт спуска к набережной и укладку брусчатки у крае­ведческого музея. Сделать их в зимний период не получится.

В целом же воплощение проекта городской руководитель оценил в 70 - 75 процентов.

- Хотя более точно может определить только экспертная комиссия, - заметил он.

При этом из выделенных подрядчику 60 миллионов рублей, по словам мэра, выплачено пока только около 26 миллионов. Еще семь уйдут ему в ближайшее время.

- Была некоторая задержка с оплатой выполненных работ, - сказал Владимир Порубов. - Но она была связана с некорректно подготовленными документами.

Несмотря на то что финансовый год закончился, а выделенные деньги остались неизрасходованными, в областном министерстве строительства город­скую администрацию заверили, что финансирование работ по проекту «Советск. Кукарка. PRO:явление» будет продолжено. У регионального правительства «есть взаимопонимание с Москвой» по этому поводу.

Сергей СМОЛИН.