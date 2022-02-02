Преимущества сервиса «СберЗдоровье»

Несомненно, посещение поликлиники вызывает не самые тёплые чувства, так же, в общем-то, как и необходимость позвонить и записаться на приём к частному специалисту. Всё это занимает много времени, а ещё нужно записать в ежедневник информацию о том, что в определённый день и час вас будет ждать врач. Это очень неудобно и не единожды вызывало массу неприятных ситуации, наверное, нет человека, который ещё ни разу в жизни не путал время или даже день визита к врачу. Но появление сервиса «СберЗдоровье» в Кирове смогло полностью изменить ситуацию. Теперь жители Кирова могут воспользоваться всеми преимуществами сервиса наряду с жителями Москвы и других крупных городов.

Почему «СберЗдоровье» это действительно хорошая идея

К сожалению, уровень занятости рядового гражданина с каждым годом становится всё выше. И если ещё 10-15 лет назад вопрос об увлечения и хобби являлся нормальной частью беседы, то сегодня подобная фраза может вызвать лишь удивление и всё потому что, времени на любимые дела просто нет. И, конечно же, никто не хочет терять драгоценные часы своей жизни на просиживание в очередях или заполнение бесконечных документов в регистраторе. Именно поэтому запуск в работу такого сервиса как «СберЗдоровье», стал отличной идеей.

Возможности и особенности сервиса

Сервис «СберЗдоровье» в первую очередь необходим для записи к различным специалистам. Используя его возможности, можно записаться к любому врачу, а также на разнообразные диагностические процедуры. Но теперь следить это можно, не потратив ни одной лишней минуты. Запись происходит через сайт или приложение и полностью исключает вовлечение человеческого фактора. Пациент заполняет стандартную форму, выбирает специалиста и наиболее удобное время для приёма, на этом всё. Данные манипуляции не займут и пяти минут, но смогут помочь сэкономить целые часы, ведь стандартная запись через регистратуру это, как правило, сложный квест, который далеко не все и не всегда могут пройти успешно.

Возможность записаться к врачу – это важная, но не единственная особенность сервиса. В его работе есть и другие плюсы. К примеру, возможность оставить свой отзыв о посещении специалиста и прочитать отзывы других пациентов. Эта информация позволяет составить наиболее точное представление о работе врача, а также понять, сможете ли вы найти с ним общий язык или лучше продолжить поиски.

Не менее важно и то, что воспользоваться сервисом может любой пациент независимо от того, какой полис медицинского страхования у него оформлен. Платформа предоставляет возможность записаться к врачу и владельцам ОМС и ДМС.

Нельзя забывать и о том, что пользоваться сайтом и приложением можно на любом устройстве. Сайт работает как в полной версии, так и в версии для мобильных устройств, кроме того, пользователи имеют возможность установить приложение «СберЗдоровье» на свой смартфон. Приложение выпущено в версиях для Android и iOs.

К каким специалистам можно записаться на «СберЗдоровье»

На сайте и в приложении можно найти полный перечень врачей в алфавитном порядке. Приводить этот список в рамках статьи нет никакого смысла, так как он очень большой и включает в себя сотни специалистов в самых разных сферах медицины, от педиатрии до психиатрии. Выбор для пользователей платформы вообще ничем не ограничен, все, что требуется, – это ввести название города и специалиста, помощь которого вам необходима, и все доступные варианты будут перед вами.