Предвыборные «фишки». Чем удивляют политические партии кировского избирателя

Фото: kprf43.ru

Избирательная кампания - 2021 вступает в новую стадию: ЦИК объявил об окончании регистрации всех политических партий, которые намерены претендовать на места в Государственной Думе. Аналогичная работа завершена в регионах.

Впереди - этап активной агитации за кандидатов на выборные должности. В борьбе за заветные голоса участники, стремясь обратить на себя внимание, традиционно стараются поразить воображение избирателя, отчаянно креативят и используют для этого разные «фишки».

«Всех излечит, исцелит Добрый доктор…»

Главной «фишкой» «Единой России» в этом году стало, безусловно, большое количество врачей во главе партийных списков, от федерального до региональных.

Кировская область не стала исключением. Под знамена «ЕР» мобилизована целая когорта главных врачей. Именно они в последнее время мелькают на всех экранах и во всех официальных пресс-релизах. Дошло до того, что главврачи сместили с медийного Олимпа доселе практически единственного спикера по вопросам здравоохранения - первого зампреда регионального правительства Дмитрия Курдюмова.

Дальше - больше! Главных врачей, идущих на выборы, выставляют на показ даже там, где им, на первый взгляд, совсем не место. Например, на недавнем открытии традиционного «Васнецовского пленэра» корреспондент «ВК» с удивлением заметил таблички с фамилиями на стульях первого ряда (раньше такая «именная» рассадка на подобных мероприятиях не практиковалась). Оказалось, места забронированы как раз для группы главврачей - кандидатов в депутаты от «ЕР». Казалось бы, где они, а где пленэр? Но чего не сделаешь ради того, чтобы лишний раз «засветить» своих кандидатов на телеэкранах.

«За правду!»

Есть своя «фишка» и у вятских справороссов, правда она, на наш взгляд, как минимум сомнительного качества. Так, во главе презентованного партийного списка мы увидели действующего депутата Государственной Думы Вадима Белоусова. Да-да, того самого Белоусова, которого обвиняют в получении крупнейшей в истории современной России взятки - свыше трех миллиардов рублей.

По запросу Генпрокуратуры коллеги депутата Белоусова по Государственной думе лишили его депутатской неприкосновенности, и уже началось слушание его дела в суде. А прокурор заявил, что получить взятку парламентарию помогли его теща и жена. Обе, по версии следствия, были участницами схемы по получению «дани» от бизнесменов, которым оказывал покровительство их супруг и зять. Первое заседание по делу Белоусова состоялось 28 января. После того как прокурор огласил обвинительное заключение, подсудимый отказался признать вину. «Вину полностью не признаю», - сказал Вадим Белоусов. Еще раньше он заявлял, что дело в отношении него сфабриковано, а теща - вообще жертва репрессий.

Красный флэшмоб

Бесспорная «фишка» кировских коммунистов из КПРФ - повсеместное проведение одиночных пикетов в защиту в очередной раз снятого с выборов Павла Грудинина.

Баллотироваться в Госдуму ему помешали обнаружившиеся активы за рубежом. В июле ЦИК исключил его из списка КПРФ в связи с невыполнением требований закона закрыть счета, прекратить хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках. Данное решение было принято после заявления бывшей жены Грудинина Ирины, которая сообщила, что политик скрывает информацию о том, что владеет акциями белизского офшора Bontro Ltd. В КПРФ не согласились с этим решением Центризбиркома и подали жалобу в Верховный суд РФ, однако тот в ее удовлетворении отказал.

Несмотря на двойной отказ, согласно директиве из центра, кировские сторонники Зюганова дружно вышли на улицы городов и поселков области с плакатами в защиту Грудинина.

Но дальше всех пошла, если судить по опубликованным на сайте кировского отделения КПРФ фотоотчетам, депутат ОЗС, первый секретарь вятскополянской парторганизации, пенсионерка Александра Каримуллина (на фото). Протестуя, она украсила свою грудь плакатом аж с тремя фамилиями «гонимых»: «ЯМЫГрудининБондаренкоСтупин».

Чей Крым?

Если с Грудининым все более-менее понятно, то остальные персонажи жителям вятской глубинки вряд ли хорошо известны. Мы созвонились с Александрой Каримуллиной, и она пояснила, что Бондаренко - это депутат Саратовской областной думы от КПРФ, а Ступин - Мосгордумы. Оба, по словам Каримуллиной, оболганы в СМИ и незаслуженно притесняются властями.

Мы решили разобраться в сути претензий, предъявляемых к обоим депутатам-коммунистам.

Оказалось, что Николай Бондаренко - это именно тот депутат из Саратова, который оставил без ответа вопрос о государственной принадлежности Крыма. Видеоролик с политиком опубликован в Telegram-канале «Заборовский» 28 июля. «Вы хотите, чтобы я сказал, что Крым наш? Не скажу», - сказал коммунист. Кадры сопровождает подпись, что именно этот вопрос выводит «предателей на чистую воду».

Ранее в июле в интернете распространилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов в Ставропольском крае, где политик Бондаренко праздновал День весны и труда. Там депутат, как рассказывают пользователи, «более четырех часов пил и кутил в караоке, покуривал кальян и в итоге заплатил по счету более 100 тыс. рублей».

Интересный персонаж и коммунист из Мосгордумы Евгений Ступин. Как выяснилось, претензии к нему есть не только у власти, но и у его собственных однопартийцев. В частности, секретарь и член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил следующее: «Я так понимаю, что отношение к Евгению Ступину очень сложное. И по целой совокупности факторов есть много к нему вопросов, они будут рассматриваться на заседании горкома».

Речь идет об участии члена КПРФ Ступина в акциях в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. Так, 17 января он ездил во Внуково встречать его после лечения в Германии, а 23 января в Москве вышел на несогласованную акцию протеста в поддержку Навального и впоследствии был за это оштрафован.

Тайны партийного списка

Пожалуй, только люди, разбирающиеся в деталях текущей избирательной кампании, знают, что, ставя галочку в бюллетене за КПРФ, жители нашей области будут голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы, включенных в список региональной группы № 25, объединивший кандидатов от Кировской и Нижегородской областей - таково было решение ЦК. В группе семь человек: трое наших и четверо нижегородцев. Именно их № 1 - действующий депутат Госдумы Владимир Блоцкий, то есть наиболее вероятный обладатель госдумовского мандата и привлек наше внимание.

Журналисты федерального интернет-издания «RT на русском» выяснили, что Владимир Блоцкий и члены его семьи имели вид на жительство в Венгрии - по программе покупки венгерских бондов. Правда, по словам Блоцкого, это произошло до того, как он получил мандат в 2016 году. После этого политик и его семья якобы сразу отказались от венгерского вида на жительство. Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 кв. м с домом площадью 312 квадратов в Великобритании.

Задекларировал Блоцкий и два автомобиля Porsche 2013 года выпуска - Porsche Cayenne и Porsche Panamera 4S. Новые автомобили этих моделей сегодня стоят в сумме около 15 млн рублей.

Кстати, ранее коммунисты неоднократно выступали за то, чтобы депутаты и госслужащие ездили исключительно на недорогих машинах. При этом Геннадий Зюганов, по данным портала «Журналистский контроль», имеет в своём автопарке автомобиль Volkswagen Touareg (в различных комплектациях он стоит от 5 млн до 5,5 млн рублей). Сообщается, что не так давно его дочь также купила себе машину немецкого концерна - Volkswagen Tiguan. Стоимость данного автомобиля составляет примерно 2-3 млн рублей в зависимости от комплектации.

Как тут не вспомнить и лидера кировских коммунистов Сергея Мамаева - большого любителя недешевых иномарок, и миниавтопарк из дорогих внедорожников у членов его семьи!

При этом, как пишет «RT на русском», в самой КПРФ, похоже, не видят в обладании дорогими автомобилями и недвижимостью за рубежом никаких противоречий с идеологией и принципами партии.

«Никакого противоречия нет. Фракция говорит о том, что расходы должны соответствовать доходам. Партия также говорит о прожиточном минимуме, о достойной заработной плате. Если мои (средства. - RT) позволяют мне обладать автомобилем, то в чём вопрос», - заявил в комментарии RT депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий.

Роман ПЕРМИНОВ.