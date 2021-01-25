Атака на "Куприт". Как Михаил Шихов лишился мусорного бизнеса в Кирове

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Самой популярной и обсуждаемой темой нынешнего января стал так называемый мусорный коллапс (хотя в правительстве области забраковали этот термин). Проблема интенсивно обсуждалась в соцсетях и СМИ. Присоединились к этому процессу городские депутаты и ВТПП.

При этом все хотят, чтобы «Куприт», который с 1 января взял на себя обязанности мусороперевозчика, за пару недель проделал ту работу, на организацию которой у частного подрядчика ушло несколько десятилетий. Но понимают ли все участвующие в информационной кампании против регионального оператора реальное положение дел, или некоторым из них вся эта шумиха нужна по каким-то своим, можно допустить, корыстным мотивам?

Впрочем, надо признать, претензии «Куприту» предъ­являются по делу, и делать вид, что всё на кировских помойках в порядке, никто не собирается. Интересно другое: о чем умалчивают некоторые участники дискуссии и почему о некоторых действительно важных вопросах они словно забыли?

Пошумели - разошлись

О том, что «Куприт» взялся за гуж, но оказался не дюж, не написал только ленивый. Впрочем, обвинения были брошены не только региональному оператору. К виновникам причислили и областное руководство, и даже главу государства. Как тут не вспомнить знаменитые строчки: «Кошка бросила котят, это Путин виноват…».

Но что взять с отдельных журналистов, блогеров и прочих «диванных активистов»? Кто-то из них откровенно «заказ» отрабатывает, кто-то - хайп ловит, а кто-то вообще кричит просто так - «за компанию».

Недавно в проблемах «Куприта» решили разобраться и городские депутаты. На днях они провели специальное и чрезвычайное заседание комиссии кировской гордумы по транспорту, жилищно-коммунальному комплексу, экологии и безопасности жизнедеятельности, посвященное «мусорному коллапсу».

Народные избранники при обсуждении проблем вывоза ТКО демонстрировали свою бескомпромиссность и фактически устроили публичную порку новому («временному») гендиректору «Куприта» Эдуарду Патрушеву. И если позиция КПРФ, выраженная депутатом Вотинцевым, в принципе понятна - кировские коммунисты не упустят случая покритиковать действующую власть, то в случае с другими фракциями гордумы, в частности «Единой России», не всё так однозначно.

Например, известно, что один из самых богатых депутатов, член «ЕР» Михаил Шихов является фактическим владельцем транспортных компаний ООО «ВЭК» и ООО «КДУ-3», бывших до этого года основными подрядчиками в деле вывоза городского мусора. Теперь бизнес, который приносил Шихову огромные по кировским меркам доходы, ушел из его рук. Могли городские единороссы выразить таким образом свою солидарность с ним? Вполне!

По имеющейся информации, за «наездом» на «Куприт», а через него на областное правительство может стоять и другой состоятельный единоросс-депутат Валерий Крепостнов. По одной из версий, между известным «меценатом» Крепостновым и председателем регионального правительства «черная кошка пробежала». Вот и вложился он якобы в развернутую информационную кампанию.

В связи с этим вспоминается демарш Валерия Крепостова, Олега Березина и других против бывшего тогда губернатором области Никиты Белых в 2013 году (за год до губернаторских выборов его попытались досрочно отправить в отставку). И тогда, чтобы подавить «бунт» вятской бизнес-элиты, потребовалось сменить руководство УМВД, которое возглавил генерал Сергей Солодовников. Он тут же завел уголовные дела на местных олигархов.

В итоге владелец «Глобуса» Олег Березин провел за решеткой больше года, другой депутат ОЗС, бывший директор Центрального рынка Сергей Лузянин был осужден и умер в СИЗО, а сам Валерий Крепостнов на некоторое время пропал из местного политического пространства (он тогда, по слухам, в срочном порядке уехал в Германию «на лечение»).

Впрочем, «временный» гендиректор «Куприта» Эдуард Патрушев во многом сам виноват в том, что депутаты не восприняли его оправдания всерьез. В своем выступлении он простодушно признался, что, вступая в должность в ноябре прошлого года, не представлял масштабов проблем, которые ему придется решать. Добавим, что, по имеющейся информации, до своего назначения Патрушев к обращению ТКО не имел никакого отношения.

Несмотря на это, а может, именно потому, депутаты не признали результаты работы Патрушева достойными снисхождения и все его доводы встретили в штыки. Правда, и конструктивным это заседание «чрезвычайной комиссии» назвать сложно. Народные избранники не предлагали «Куприту» свою помощь в решении проблем, а лишь, как нашкодившего кота, тыкали Патрушева в факты неубранного мусора.

Впрочем, большего от них ожидать, наверное, и не стоило. Ведь реально повлиять на работу «Куприта», например, в форме неких «организационных выводов» для его руководства, городские депутаты никак не могут (разве что администрация выпишет штраф) - еще в октябре они сами приняли решение о передаче контрольного пакета акций предприятия областному правительству. Кстати, об этом главе Кирова Елене Ковалевой напомнил депутат-справедливоросс Альберт Бикалюк. «Вы же сами обещали нам, что после передачи «Куприта» в область всё у нас будет хорошо, - сказал он, обращаясь к градоначальнику. - Что мы сейчас можем сделать? Ничего».

Прибрали к рукам

«Вятский край» уже писал, что, по нашему мнению, нынешний «мусорный коллапс» имеет рукотворную природу. А начать, думается, стоит с того, как в свое время государственное предприятие «Спецавтохозяйство» (сокращенно САХ) стало частным. С 1983 года его возглавлял Валерий Кукса. Уже тогда это была крупнейшая в области транспортная компания коммунальной сферы.

Но вот СССР развалился, и появились новые веяния - в «лихие девяностые» созданные трудами всего народа комбинаты, заводы и фабрики стали переходить в частные руки. Где-то это было сделано путем залоговых аукционов, а где-то через акционирование, когда контрольный пакет получали руководители предприятий (их потом назвали «красными директорами»). Но и в тот период «Спецавтохозяйство» еще находилось в статусе муниципального предприятия. В 1998 году оно было переименовано в МУП. И лишь в 2004 году стало обществом с ограниченной ответственностью (ООО), собственником которого стал Валерий Кукса. Кировским мэром, кстати, в ту пору был Василий Киселев.

Сейчас трудно представить, как можно было приватизировать такое крупное коммунальное предприятие, каким являлось САХ. Стало ли это результатом бескорыстного следования рыночным принципам со стороны городского руководства, или был тут чей-то «интерес»? Дело это теперь уже «давно минувших дней», и докопаться до истины в нем трудно. Но одно обстоятельство всё же нужно отметить.

Передача в частные руки огромного количество техники, зданий, оборудования и прочего не могла пройти незамеченной. Вот только в местной прессе того времени никакого шума по этому поводу не было. Да и откуда ему было появиться, если всей процедуре приватизации предшествовало дробление предприятия. Так, в 2003 году на базе автохозяйства САХа появилось несколько ООО - КУУ-1, КДУ-1, КУУ-3, КДУ-2 и КДУ-3. Позднее, в 2005 году, к ним добавились КДУ-5, КУУ-5, КДУ-4 и КДУ-6. И везде в качестве учредителя выступал Валерий Кукса.

В 2015 году большинство из этих ООО были ликвидированы, и на их месте сформированы аффилированные друг другу САХ и КДУ-3. А год спустя умирает Валерий Кукса. После этого контроль над частными предприятиями получают не наследники Куксы, а нынешний депутат-единоросс Михаил Шихов, который на тот момент являлся директором по развитию. Как ему это удалось, он вряд ли расскажет. Да это и не так важно.

Гораздо интереснее, что в отличие от Куксы Михаил Шихов не имел «советской закалки». Его трудовая деятельность началась в постсоветский период. А потому дело он повел жестко, сообразуясь только с одним, но главным для предпринимателя принципом - получение прибыли. Результат не заставил себя ждать. В 2017 году в Кирове случился первый «мусорный коллапс». Тогда о нем много писали региональные СМИ, а сегодня об этом как-то подзабыли. Не вспоминает об этом, по крайней мере публично, и сам Шихов.

Согласно озвученной в 2017 году версии, «УК Октябрьского района» задолжала КДУ-3 деньги за вывоз мусора, в результате чего не был заключен договор на оказание этой услуги. КДУ убрало контейнеры, и жители стали сваливать мусор на площадки. Его горы быстро выросли. К делу подключился губернатор области. Но Михаил Шихов объяснил главе региона, что он действовал в рамках закона. В результате «крайней» оказалась УК, а «мусорщикам» все сошло с рук.

Этот случай стал примером, на что готов идти мусорный бизнес, чтобы сохранить свои доходы. Как тут еще раз не вспомнить, что Михаил Шихов по итогам 2017 года стал самым богатым депутатом кировской городской думы, и ему совсем «не улыбается» потерять «нажитое непосильным трудом».

Кому выгодна война?

В заключение хотелось бы сделать несколько замечаний. Во-первых, почти вся коммунальная сфера Кирова до последнего времени была фактически монополизирована. Электро-, тепло- и водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора - везде «правили бал» крупные компании. И все они были частными - ГК «Т Плюс» в обеспечении электричеством и теплом, «ККС» - водопроводные сети, КДУ-3 - мусор. Не этим ли самым обеспечивались устойчивый рост тарифов для населения и миллионные субсидии из областного бюджета в качестве компенсации сверхнормативных затрат?

Лишь в 2019 году начался процесс огосударствливания этой сферы - горадминистрация не продлила соглашение с компанией «ККС» (дочка холдинга «РКС», владельцем которого является ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) по городскому водоснабжению и передала его муниципальному предприятию «Водоканал». Сегодня пошел аналогичный процесс в сфере вывоза ТКО.

Во-вторых, в 2017 году городские чиновники и депутаты утвердили план приватизации, в который был включен и контрольный пакет акций «Куприта». Лишь вмешательство назначенного тогда главой горадминистрации Ильи Шульгина нарушило эти планы.

В-третьих, чтобы понять такое агрессивное противодействие «Куприту», необходимо оценить масштаб тех сумм, которые КДУ-3 и ВЭК получали за свою работу. Только на 2019 год с мусорными «королями» были заключены контракты на сумму полтора миллиарда рублей. ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА! Да, чтобы сохранить такие доходы, на многое можно пойти, а не только данные в компьютерах «потерять».

Аркадий ГОЛИКОВ.

В связи с «мусорным коллапсом» в Кирове депутаты ОЗС решили провести депутатское расследование. Об этом объявил зампред заксобрания Роман Титов.

Заметим, депутатское расследование - новое слово в политической жизни региона. До сих пор ни один вопрос не задевал депутатов до такой степени, чтобы возникала необходимость в столь экзотической процедуре.

Кстати, именно Титов в своей соцсети выступил с наиболее резкой критикой по поводу «мусорного коллапса» (таких высказываний ни до, ни после него не позволял себе ни один из ведущих политиков региона, включая оппозицию).

Сразу же вспомнили, как тот же Титов, который в период предыдущей избирательной кампании в ОЗС выступал против строительства полигона ТКО в Осинцах, а впоследствии изменил свою риторику. Причину такого «разворота» некоторые эксперты усмотрели в том, что инвестором полигона в Осинцах выступало ООО «САХ», совладельцем которого до недавнего времени был Михаил Шихов.

Учитывая, что «мусорный передел» больно ударил именно по шиховским компаниям - КДУ-3 и ВЭК, столь откровенные «наезды» Романа Титова на «Куприт» вновь могут быть связаны с влиянием еще недавно самого богатого депутата гордумы.