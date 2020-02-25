Право просить. О работе комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области

Право просить о помиловании входит в число тех социальных ценностей, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации. В части 3 статьи 50 установлено, что каждый осуждённый за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или о смягчении наказания. А в статье 89 осуществление помилования названо среди конституционных полномочий Президента Российской Федерации.

До 2001 года все подобные вопросы рассматривались федеральной комиссией. Затем по указу президента от 28 декабря 2001 года их передали на рассмотрение в регионы.

Комиссия по вопросам помилования на территории Кировской области образована 18 лет назад. О том, какие вопросы рассматриваются на ее заседаниях, с какими ходатайствами обращаются, корреспондент «ВК» беседовал с председателем комиссии Ольгой Туевой.

- Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, о самом процессе помилования. Что изменилось с годами?

- Придется начать с официального стиля (увы, таков юридический язык). Помилованы могут быть граждане РФ и иностранцы или лица без гражданства - процедура при этом одинакова. Статья 85 Уголовного кодекса РФ определяет, что помилование возможно только в отношении «индивидуально определенного лица». Согласно акту помилования, осуждённый либо освобождается от дальнейшего отбывания наказания, либо наказание сокращается, заменяется на более мягкое. Кроме того, с тех, кто уже отбыл срок, могут снять судимость.

- Итак, с чего должен начать осуждённый?

- Для начала процедуры необходимо личное письменное ходатайство на имя Президента РФ. Оно направляется в администрацию исправительного учреждения (тюрьмы, СИЗО), где находится осуждённый. Затем ходатайство передают в территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

Для тех, кто осуждён впервые за преступления небольшой или средней тяжести, срок передачи заявления составляет не более 10 дней, за тяжкие или особо тяжкие преступления, - не более 20 дней.

К ходатайству о помиловании администрация исправительной колонии прилагает копии приговора и апелляционных решений, справку о состоянии здоровья, анкету, сведения о предыдущих ходатайствах о помиловании, характеристику осуждённого и другие документы.

УФСИН России по Кировской области представляет материалы в нашу комиссию. Комиссия в течение 30 дней на своём заседании рассматривает материалы, принимает решение о целесообразности удовлетворения ходатайства о помиловании, после чего ее рекомендации передаются губернатору области. Глава региона направляет Президенту РФ собственное представление.

- Что учитывают члены комиссии прежде всего при рассмотрении обращений?

- Конечно, принимаем во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение осуждённого во время отбывания наказания, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, данные о личности осуждённого (состояние здоровья, количество судимостей, семейное положение, возраст). Учитываем мнение потерпевшего, другие обстоятельства.

- То есть, проще говоря, учитываете, примет ли его общество, ждет ли семья?

- Безусловно! Тем более что у человека такая возможность - обратиться к Президенту России - имеется раз в году! Нет стандартного образца обращения - осуждённые пишут его в произвольной форме. Главное, чтобы члены комиссии видели: человек искренне раскаивается, активно занимается общественно полезным трудом, культурно-массовой работой, не нарушает режим.

- Но жалость тоже присутствует?

- Я всегда говорю: голосуем «за» или «против» сердцем!

- За 18 лет работы многие ли стали «счастливчиками», кого помиловал Президент РФ?

- За это время мы провели 172 заседания, рассмотрели 1332 ходатайства о помиловании. Рекомендованы к помилованию 86 осуждённых, из них 18 помилованы указами Президента РФ.

Конечно, у неоднократно судимых шансов мало, и, учитывая снижение числа ходатайств, они это понимают. А если человек однажды оступился, сделал глупость и раскаялся - другое дело.

Был в практике работы комиссии случай, когда помиловали 83-летнего осуждённого, отбывающего наказание в колонии строгого режима за убийство. Тогда учли его преклонный возраст, плохое состояние здоровья, прежние заслуги: он имел удостоверение труженика тыла, медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», золотую и серебряную медали ВДНХ СССР.

- Я вижу у вас на рабочем столе письменные уведомления из администрации Президента РФ об отклонении ходатайств о помиловании.

- Да, по ряду наших представлений получен отказ. Как правило, причины не объясняются. А в списке, как видите, в основном женщины. Повторное рассмотрение обращения допускается не ранее чем через год. Есть исключение, когда возникают новые обстоятельства, имеющие существенное значение для применения акта помилования.

- Недавно члены комиссии побывали в женской исправительной колонии в городе Котельниче. Там тоже обращались с вопросами о помиловании?

- Помимо прочего, мы возили туда книги, которые собрали женщины-активистки из Кирово-Чепецка. Они откликнулись на мой призыв - помочь библиотекам исправительных учреждений. Там книги зачитаны до дыр, морально устарели. Собрано и передано в исправительные учреждения более 600 экземпляров.

Конечно, условия содержания осуждённых не сравнить с теми, что были в прежние времена. Быт, питание - всё на хорошем уровне. В учреждении имеется компьютерный класс, желающие получают образование до 12-го класса, есть условия для занятий культурными мероприятиями (драмкружок, в котором ставят даже пьесы Шекспира на английском языке).

- Какие встречи с осуждёнными запомнились?

- Разные осуждённые, и отношение к жизни у них разное. Одной женщине определён срок 14 лет, она отбыла два года. Потеряла всякий интерес к жизни. Спрашиваю: «Почему не посещаете культурно-массовые мероприятия, кружки, не работаете?» Отвечает: «Зачем?» Даже книги не читает. Успела получить уже два взыскания за нарушение режима от администрации исправительного учреждения.

А другая, моложе, наоборот, курить бросила, участвует во всех общественно полезных мероприятиях, активно стремится выйти на свободу. И, как говорит, на жизнь посмотрела другими глазами. Конечно, у нее есть шанс при подаче ходатайства быть рекомендованной к помилованию (или хотя бы к сокращению срока наказания).

- Немного о составе комиссии…

- Безусловно, в нашей комиссии - люди известные, уважаемые в Кировской области, чей авторитет непререкаем, их рекомендовали различные общественные организации. Например, много лет был секретарем комиссии, ныне заместитель председателя комиссии, Виталий Алексеевич Манылов, заслуженный юрист РФ.

В состав комиссии входят вице-президент общественной организации «Федерация хоккея с мячом Кировской области» Владимир Стариков, заместитель председателя Кировского областного отделения организации «Боевое братство» Рудольф Стародумов и многие другие.

Помилование является чрезвычайно важным институтом, интерес к которому проявляют многие граждане нашей страны, специалисты в области юриспруденции, правозащитники, государственные деятели. В наших общих интересах - регламентировать вопросы, связанные с помилованием, так, чтобы надежда для осуждённого на помилование стала важным стимулом для его исправления.

…Есть расхожая фраза: «казнить нельзя помиловать». От того, где в ней поставить запятую, решится судьба человека. По большому счету, она в руках самого гражданина: от него зависит, как жить дальше. А помилование - всего лишь шанс снова вернуться в общество, к семье, к нормальной жизни.

Подготовил А. ВЯТКИН.

Фото предоставила пресс-служба УФСИН РФ по Кировской области.