Правительство поставило энергетикам «на вид» раскопки в Кирове

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В Кировской области активно ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону. В Кирове коммунальщики проводят работы по реконструкции и замене теплосетей. Раскопки ведутся практически во всех районах города. Особенное возмущение со стороны местных жителей вызвало полное перекрытие улицы Щорса между ул. Производственной и ул. Ульяновской. Люди отмечают, что невозможно продумать маршрут поездки. В результате в часы пик город стоит в пробках.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел рабочее совещание по вопросу реконструкции магистральных тепловых сетей, выполняемой Кировской теплоснабжающей компанией. В совещании приняли участие профильные министры, представители администрации города Кирова и компаний «КТК», «Т Плюс».

Как отметил глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, на замену теплосетей КТК выдано более 100 ордеров на проведение земляных работ. Недавний рейд показал, что на 73 объектах работы не ведутся, рабочих на них нет. Кроме того, по словам спикера, по ряду объектов работы не завершены в срок, что не позволяет администрации приступить к работам по благоустройству территорий.

Директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев пояснил, что в этом году объем работ по реконструкции теплосетей значительно больше, чем в прошлые годы.

- В 2018 году в рамках концессионного соглашения было заменено 3,5 километра трубопроводов, в 2020 году планируется осуществить перекладку 30 километров трубопроводов. Порядка 70 процентов работ планируется завершить досрочно. У каждого ордера свой план производства работ, подрядчиков хватает, - отметил Сергей Береснев.

Что касается работ, проводимых на ул. Щорса, то там, по словам представителей компании, проходят две трубы диаметром 1000 миллиметров, провести работы по техническому перевооружению поэтапно (оставляя одну полосу дороги проезжей) невозможно, так как не обеспечивается безопасность движения автотранспорта.

Председатель правительства Александр Чурин отметил недостаточную организационную работу теплоснабжающей компании, подчеркнув, что необходимо продумывать сроки исполнения работ.

- Профильные министерства согласовывают с вами график выполнения работ, чтобы синхронизировать дорожные работы, у которых сжатые сроки выполнения. От их реализации зависит финансирование области. Ежегодно мы настраиваем своих дорожников, чтобы все работы были завершены досрочно. Благодаря слаженной работе в этом году область получила дополнительное финансирование на ремонт дорог. Такую же работу необходимо выстроить и в вашей отрасли, в которой объем работ также заранее известен (за исключением аварийных ситуаций). Рассмотрите вариант проведения работ по благоустройству в ночное время, увеличьте количество бригад. Сейчас стоит сухая теплая погода, работы необходимо выполнять круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить движение транспорта на перекрытых участках. Всё можно сделать грамотно, организовав работу таким образом, чтобы не доставлять жителям города дополнительных неудобств, - подчеркнул Александр Чурин.

По итогам совещания теплоснабжающей компании было поручено актуализировать в кратчайшие сроки график выполнения работ по реконструкции магистральных тепловых сетей, включив в него проведение вечерних работ. Кроме того, предприятию поручено проработать механизмы сокращения сроков выполнения земляных работ. Все предложения также будут направлены и в МУП «Водоканал», который тоже проводит реконструкцию сетей.

Анастасия Четвергова.