Правительство Кировской области отчиталось за три года работы

В пятницу, 13 ноября, перед губернатором Игорем Васильевым с отчетом о проделанной за три года работе выступил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. «Вятский край» публикует полный текст доклада.

«Уважаемый Игорь Владимирович!

Осенью 2017 года я приступил к исполнению обязанностей первого заместителя председателя правительства Кировской области, в последующем - председателя регионального правительства. Сегодня представляю Вам расширенный доклад о деятельности правительства Кировской области за отчетный период.

За указанный период времени во многих сферах и отраслях происходили качественные изменения. Они были достигнуты благодаря эффективной реализации национальных проектов и поставленных Вами стратегических задач. Проводилась работа по совершенствованию областного законодательства и велась настройка работы в муниципальных районах.

Работа областного правительства была сосредоточена на наращивании инвестиционного потенциала, наведении элементарного экономического порядка, планомерном снижении государственного долга, модернизации дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, налаживании системной работы коммунальной сферы. Есть определенные достижения, в том числе те, которые отмечаются на федеральном уровне.

Структурные изменения

Мы переформатировали работу правительства Кировской области и подведомственных учреждений. С учетом этого были проведены необходимые организационные и структурные изменения. Благодаря этому удалось вывести на новый качественный уровень работу предприятий с долей государственного участия, таких, как «Аэропорт Победилово», «Вятавтодор», «Куприт», и других.

В рамках структурных изменений и повышения качества работы правительства было создано управление проектной деятельности при правительстве Кировской области, которое обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов, являющихся частью национальных проектов, обозначенных в указе президента страны В.В. Путина от 7 мая 2018 года.

Это позволит осуществлять своевременный и качественный мониторинг и контроль за реализацией региональных проектов, проектов социально-экономического развития и ведомственных проектов на территории Кировской области. В том числе позволит обеспечить контроль за расходованием исполнителями проектов средств на реализацию проектов.

Развитие территорий

Кроме того, правительством был сформирован эффективный механизм взаимодействия между региональными органами власти и органами местного самоуправления по решению приоритетных задач по развитию территорий. В частности, проект стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года предусматривает условное деление региона на восемь макрорайонов: центральный, северо-западный, северный, северо-восточный, юго-восточный, южный, юго-западный, западный. Для каждого из них характерно наличие опорных предприятий, сходной специализации экономики и единого инфраструктурного обустройства. Сформированные макрорайоны являются основой для системы пространственного развития Кировской области.

Завершается работа над проектом стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года. Документ будет содержать основные направления развития региона. В стратегии будут учтены логистические связи, производственные цепочки, определена ресурсная база и многое другое. В ближайшее время стратегия будет вынесена на общественное обсуждение.

Бюджетная политика

Перейдем к конкретным изменениям в экономическом блоке. Финансово-бюджетная политика, проводимая в Киров­ской области, направлена на обеспечение стабильности и сбалансированности региональной бюджетной системы, выполнение в полном объёме социальных обязательств, формирование платформы для дальнейшего социально-экономического развития региона.

Показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются. Если рассматривать в целом, то доходы областного бюджета увеличились с 46,6 миллиарда рублей в 2017 году до 59,5 миллиарда рублей в 2019 году. При этом необходимо отметить, что доходы бюджета растут как за счет безвозмездных поступлений, так и за счет собственных доходов. Самый значительный рост доходов за последние годы обеспечен в 2019 году.

Объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом увеличился на 2,7 миллиарда рублей, или на 8,9 процента.

По темпу роста поступления собственных доходов за прошлый год Кировская область опередила общероссийский показатель, заняв 29-е место среди регионов России и третье место среди субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ.

Что касается безвозмездных поступлений, то они за 2019 год увеличились на 4,8 миллиарда рублей, или на 22,7 процента, что связано с реализацией национальных проектов.

На 2020 год также прогнозировался рост поступления доходов, но ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, внесла свои коррективы.

С началом пандемии мы ожидали существенное, около четырёх миллиардов рублей, недопоступление доходов в бюджет. Но на сегодня мы видим, что ситуация в экономике стабилизировалась, что отражается и на поступлении доходов. Отставание от поступления доходов к уровню 2019 года составляет чуть более 700 миллионов рублей, или 2,5 процента.

На сегодняшний день завершена плановая работа по формированию объемов доходов и расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов. Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 65,9 миллиарда рублей.

Промышленное производство

Основной показатель работы флагмана экономики - промышленности - это индекс промышленного производства. Этот показатель сохраняет положительную динамику - за 2019 год составил 101,3 процента. За девять месяцев этого года показатель составил 98,6 процента (пятое место в ПФО), по Приволжскому федеральному округу - 96,2 процента, в целом по России - 97,1 процента.

Промышленные предприятия Кировской области активно реализуют инвестиционные проекты, вкладывая средства в основные активы. В регионе реализуются 27 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более шести миллиардов рублей.

В целях повышения инвестиционной привлекательности региона правительством Кировской области реализуется комплекс мероприятий. Благодаря проведенной работе удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал. Так, по итогам 2019 года общий объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 71 миллиард рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 млрд. рублей. Дополню, что по итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 57,9 миллиарда рублей. Привлечение инвесторов в область остается приоритетом работы правительства региона.

Кроме того, Кировская область показала наибольший рост в рейтинге регионов по уровню развития сферы государственно-частного партнёрства среди всех регионов России, поднявшись на 25 пунктов - с 61-го места в 2018 году до 36-го места в 2019 году.

Экспорт продукции

Предприятия Кировской области ежегодно расширяют географию своего присутствия на внешних рынках. Количество стран, в которые кировские товаропроизводители экспортируют свою продукцию, в период с 2017 по 2019 год выросло с 97-ми до 107-ми.

При этом на протяжении последних трех лет лидерами среди вышеуказанных стран являлись: Ирландия, США, Финляндия, Германия, Казахстан, Беларусь, Латвия, Бельгия, Китай. Также в 2020 году появились новые внешние рынки, показывающие отличную динамику роста экспорта, - Мексика и Перу.

Экспорт Кировской области в первом полугодии 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы России, составил 385 миллионов 778,1 тысячи долларов. По сравнению с первым полугодием 2019 года он увеличился на 38 миллионов 806,1 тысячи долларов, или на 11,2 процента.

При этом доля несырьевых товаров в экспорте региона составляет 98,66 процента. По итогам 2019 года 37 малых и средних компаний заключили 90 новых экспортных контрактов на общую сумму более 70 миллионов долларов США, что на 90 процентов больше, чем в 2018 году.

Развитие дорожной инфраструктуры

В 2020 году дорожный фонд Кировской области впервые приблизился к девяти миллиардам рублей. В 2017 году объем составлял чуть более 5,5 миллиарда рублей. За последние два года правительство провело масштабную работу по повышению эффективности работы в дорожной отрасли. Основной объем дорожных работ, в том числе проводимых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполняют крупнейшие подрядные организации в области дорожного хозяйства - «Вятавтодор», «СУ-43», «Гордормостстрой». Взаимодействие с данными подрядчиками полностью налажено, со стороны правительства ведется контроль за выполнением качества и сроками работ.

Основными достижениями в отрасли, помимо увеличения дорожного фонда, является строительство таких крупных инфраструктурных объектов, как строительство путепровода в микрорайон Чистые Пруды города Кирова, возобновление ремонта участка дороги Опарино - Альмеж в асфальтовом исполнении, увеличение объема дорожного строительства в Кирове и области, выделение средств на региональную сеть. Отмечу, что впервые за долгие годы в 2019 году благодаря программе «Развитие дорожного хозяйства» из областного бюджета была выделена субсидия на ремонт автомобильных дорог местного значения. В 2019 году было выделено порядка 300 миллионов рублей, а в этом году финансирование было увеличено в два раза и превысило 760 миллионов рублей. С учетом того, что программа доказала свою эффективность, в по­следующих периодах планируется не только продолжить ее реализацию, но и увеличить размер субсидии и пересмотреть подходы к ее распределению таким образом, чтобы деньги направлялись на ремонт улиц и дорог в районных центрах.

Планы дорожного строительства

Мы планируем до конца этого года заключить контракты на выполнение работ в 2021 году. Такой подход позволит оперативно направлять сэкономленные средства на повторные торги и на ремонт дополнительных объектов.

В этом году в связи со своевременным заключением контрактов на выполнение работ, высокими темпами их выполнения и безупречным использованием предельных объемов финансирования средств федерального бюджета Кировская область получила дополнительно из Резервного фонда Российской Федерации средства в объеме 680 миллионов рублей на реализацию дополнительных мероприятий в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Данные средства позволят дополнительно отремонтировать в этом году почти 50 километров дорог.

На последующие годы правительство Кировской области ставит перед собой задачу по продолжению успешной реализации национального проекта, участия в федеральных государственных программах. В числе крупных инфраструктурных объектов ближайших лет - строительство транспортного перехода под нововятским железнодорожным переездом, создание нового транспортного маршрута «Автомобильная дорога Кирово-Чепецк - Слободской».

Авиаперевозки

Кроме того, продолжается работа по развитию авиасообщения. За последние три года правительство региона провело множество переговоров с авиаперевозчиками. Благодаря этому авиакомпания «Победа» возобновила сотрудничество с аэропортом Кирова. Ежегодно увеличивается количество маршрутов, растет пассажиропоток. Так, если в 2017 году пассажиропоток аэропорта Победилово составлял 166 тысяч пассажиров, то в 2019-м уже превысил 240 тысяч.

Продолжается работа по расширению маршрутной сети авиаперевозок. Дополнительно планируются следующие направления: Уфа, Калуга, Екатеринбург, Калининград.

Реформа обращения с ТКО

Кардинальные изменения, в частности за последние три года, произошли в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В сельской местности впервые был организован сбор и вывоз отходов. За период с 2016 года степень охвата системой сбора и вывоза отходов из населенных пунктов Кировской области выросла с 40 процентов до 90 процентов.

Твердые коммунальные отходы сейчас вывозятся только на лицензированные полигоны. Все поселковые несанкционированные свалки, которые наносили реальный ущерб экологии, закрыты и ликвидируются.

Начиная с 2019 года создано более 1370 оборудованных площадок для накопления ТКО, установлено почти 18 тысяч контейнеров, закуплено 72 новых мусоровоза. Налажена автоматизированная система учета ТКО, что позволяет контролировать маршрут и исключает возможность выгрузки отходов вне полигона.

В области идет масштабная работа по созданию новой инфраструктуры, включающей объекты по сортировке твердых коммунальных отходов, крупный комплексный объект сортировки и переработки отходов мощностью до 200 тысяч тонн в год. Создание комплексного объекта входит в первоочередные задачи правительства области. В данный момент ведется работа по выбору площадки для размещения объекта.

Уже с 2021 года в Кировской области изменится система транспортировки отходов. Региональный оператор АО «Куприт», который является областным предприятием, будет самостоятельно транспортировать 50 процентов отходов. Услуги по транспортировке этого количества отходов разыгрываться не будут. Для того чтобы обеспечить вывоз отходов, закуплены 30 современных мусоровозов разной вместимости. Этот транспорт позволить вывозить отходы из города Кирова и центральных районов области.

Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году 60 процентов твердых коммунальных отходов должно будет направляться на сортировку, а 36 процентов - на утилизацию. С целью изучения возможностей раздельного сбора отходов в городе Кирове и в деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района с 1 июля реализуется пилотный проект по РСО (раздельному сбору отходов. - Ред.). И этот опыт мы планируем масштабировать на всю область.

Вопросы создания всех ин­фраструктурных объектов мы обсуждаем и продолжим обсуждать с участием представителей общественности. Для этого создан координационный совет, в состав которого включены представители различных общественных объединений, экоактивисты.

Здравоохранение

В целом отчетный период отличается фактами и показателями, которые были достигнуты впервые. По всей области ведется строительство новых школ, детских садов, ФАПов.

Важным достижением в здравоохранении региона в 2017 - 2018 годах стало восстановление государственной службы гемодиализа на базе Кировской областной клинической больницы со структурными подразделениями в центральных районных больницах. В настоящее время отделения гемодиализа организованы на базе Кировской областной клинической больницы с подразделениями в Советске, Омутнинске, Вятских Полянах и Кирове. Это значительно повысило доступность данного вида медицинской помощи жителям отдаленных районов. Планируется открытие отделения диализа Кировской областной клинической больницы в городе Слободском.

В 2017 году закончено формирование Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Сейчас в неё входят межрайонные центры и центральные районные больницы. Объединение произошло на базе Станции скорой медицинской помощи города Кирова. Благодаря созданию Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации решение вопросов медицинской эвакуации пациентов стало гораздо более оперативным. В настоящее время сформирована чёткая система маршрутизации пациентов с различными патологиями. Единая служба скорой медицинской помощи позволяет доставлять пациентов из самых отдалённых районов области в специализированные центры города Кирова как наземным транспортом, так и на вертолётах. Работают два вертолёта «Ансат», оснащённых медицинскими модулями. Современное оборудование вертолётов позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь уже во время транспортировки.

Большая работа проводится по приближению медицинской помощи жителям села - в 2018 году установлено 12 новых фельдшерских пунктов в 10 районах Кировской области, в 2019 году - семь фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе три ФАПа по национальному проекту. В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет поставлено 11 новых объектов здравоохранения. Выстроена система оказания паллиативной помощи.

Лекарственное возмещение

Значимым достижением нашего региона является ежегодное увеличение финансирования льготного лекарственного обеспечения. В рамках национального проекта «Здравоохранение» с февраля 2019 года в Кировской области начал реализацию проект по лекарственному возмещению. Пилотными территориями его реализации стали 22 муниципальных образования.

Уже по итогам первых 11 месяцев работы программа показала высокую эффективность в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На пилотных территориях почти на треть сократилось количество вызовов скорой медицинской помощи пациентами с болезнями системы кровообращения. Проект по лекарственному возмещению является пилотным не только для Кировской области, но и для всей страны.

Медицинская инфраструктура

Сегодня в рамках национального проекта «Здравоохранение» ведутся масштабные преобразования в поликлиниках и стационарах, открываются новые ФАПы, закупаются современное оборудование и медицинский транспорт.

За очень короткий срок - всего за три года - удалось кардинально изменить облик городских поликлиник. Приобретено диагностическое, лечебное и реабилитационное оборудование для областных и районных медицинских организаций.

Ведется переоснащение Центра онкологии и медицинской радиологии. Так, 12 октября начал работу Центр ядерной медицины для онкологических пациентов. Теперь жители региона и других субъектов РФ смогут пройти обследование на позитронно-эмиссионном томографе бесплатно в рамках ОМС. Это действительно уникальное достижение для нашего региона.

Дошкольное образование

За последние три года удалось существенно продвинуться в вопросе создания дополнительных мест в дошкольных организациях. Регион стал активным участником нацпроекта «Демография» в части строительства детских садов с ясельными группами. В городе Кирове завершено строительство 10 новых крупных учреждений на 260 - 270 детей, все они выполнены по современным проектам.

Еще один детский сад построили в новом микрорайоне по нацпроекту «Жильё и городская среда». Открыли отраслевой детский сад для детей работников здравоохранения и образования. Два филиала действующих детских садов открыли в пристроях жилых зданий. 10 новых яслей появятся в районных центрах. В целом в Кировской области благодаря нацпроектам будет создано более четырёх тысяч мест в детских садах. Вместе с тем потребность в новых детских садах сохраняется, прежде всего - в растущих микрорайонах и в центре города Кирова. С учетом текущей потребности, демографического прогноза в Министерство просвещения РФ направлены документы для дополнительного финансирования на три детских сада.

Новые школы

Отдельный предмет для гордости - строительство новых объектов в системе образования. Каждый год в регионе строим по одной новой большой школе. В 2018 году торжественно открыли школу № 26 в микрорайоне Урванцево города Кирова, в 2019 году - новую школу в городе Зуевке, в 2020 году - школу в микрорайоне Чистые Пруды города Кирова. 1 сентября 2022 года откроется новая школа в микрорайоне Радужный города Кирова. За счет средств области вести такое масштабное строительство невозможно, поэтому была проведена большая работа по привлечению федеральных средств. Средства были своевременно освоены. Сроки и качество выполненных работ - соблюдены. При таких условиях регион сможет и дальше успешно участвовать в реализации нацпроектов и строить новые социальные объекты.

Масштабная работа проведена в регионе в части исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в рамках послания Федеральному собранию. Все школьники с первого по четвёртый класс в Кировской области обеспечены бесплатным горячим питанием. Это более 60 тысяч детей, и в каждой школе созданы условия для организации питания, созданы советы родителей для обсуждения меню и других вопросов. Работает горячая линия, по которой принимаются вопросы и предложения родителей.

Заключение

В целом, уважаемый Игорь Владимирович, отмечу, что только движение в едином направлении всех уровней власти способно принести качественные изменения в регион. В 2021 год мы также входим с серьёзными планами. Правительство Кировской области по-прежнему в числе основных приоритетов определяет реализацию региональных проектов, разработанных на основе национальных, исполнение поручений, отмеченных в Вашем ежегодном послании Законодательному собранию Кировской области, развитие муниципальных образований. Подчеркну, что все преобразования направлены на достижение главной цели правительства Кировской области - повышение благосостояния и качества жизни граждан. Для достижения поставленной задачи мы готовы использовать все резервы и возможности, ставить правильные цели и принимать решения».