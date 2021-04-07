Правительство Кировской области и компания «Уралхим» заключили соглашение о социальном партнерстве на 2021 год

Сегодня, 7 апреля, в региональном правительстве состоялось традиционное подписание соглашения о сотрудничестве в области социальной политики. Его главной целью является взаимодействие сторон в сфере реализации в Кировской области программ и мероприятий, имеющих особую социальную значимость для жителей области. Речь идет о социальной защите и занятости жителей города Кирово-Чепецка и области, развития транспортной инфраструктуры, образования, охраны окружающей среды и природопользования, развития сферы культуры, государственной молодежной политики, физической культуры и массового спорта.

Подписи под документом поставили губернатор Кировской области Игорь Васильев и председатель совета директоров АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин.

Как отметили участники соглашения, пандемия 2020 года не отразится на объемах инвестиций в рамках документа — ежегодно компания направляет на благотворительность и развитие социальной инфраструктуры порядка 150 млн рублей. 2021 год не станет исключением. За последние пять лет на эти направления выделили порядка 700 млн рублей.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подчеркнул, что подписание соглашения стало доброй традицией с 2016 года. Глава региона подвел краткие итоги предыдущих проектов.

— Я, как председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование», хочу отдельно отметить, что компания «Уралхим» ведет большую работу с образовательными учреждениями. В непростое для страны пандемийное время продолжился ремонт групп в детских садах города Кирово-Чепецка. На средства областного бюджета нам удалось построить самый современный детский сад с бассейном, спортивным залом, а компания «Уралхим» взяла на себя обязательства и заложила в микрорайоне новую, качественную дорогу с прекрасной парковкой для удобства родителей, которые приводят детей в новый сад. Казалось бы, понятные и простые вещи, но они требуют огромного внимания и со стороны правительства области, и со стороны руководства предприятия, – отметил Игорь Васильев.

Отметим, что программа «Уралхим – детям» стартовала более 10 лет назад с целью привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров на предприятие. За время действия программы современный ремонт сделали в 19 группах города, укомплектовали их необходимой мебелью, дидактическим и игровым материалом, обновили детские площадки, веранды. На эти цели направили более 35 млн рублей. Кроме того, ведется активная работа с общеобразовательными учреждениями города, которым в течение последних пять лет на регулярной основе оказывается помощь в виде грантов. На это ежегодно направляют 5 млн рублей.

По словам Дмитрия Мазепина, для поддержания конкурентоспособности компания провела большую работу по сдерживанию коронавируса на предприятии в прошлом году. Немало сил и средств направили на обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников.

— Наша компания понимает свою социальную ответственность. На производстве трудятся большое количество горожан, у них есть дети, поддержка нужна и нашим ветеранам. Прошлый год был непростым для всех нас. Совместно с правительством региона мы постарались смягчить удар коронавируса — был выработан совместный план действий, мы обеспечили наших сотрудников не только средствами защиты, но и медицинской и психологической помощью. Вирус, конечно, еще не побежден окончательно, но в то, что большинство из нас уже не носит маски, большой вклад внесла вакцинация. Жизнь продолжается, мы строим планы, планируем вложить в производство Кирово-Чепецкого филиала порядка 3 млрд рублей. Что касается социальной политики, традиционно поддержку получит не только сфера образования, но и другие аспекты жизни, — рассказал Дмитрий Мазепин.

В частности, в планах двухстороннего соглашения развитие спорта, как детского, так и молодежного. Речь идет о поддержке хоккея. Как сообщили оба участника соглашения, планируется рассмотреть вопрос спонсорской поддержки молодежной команды «Олимпия».

В целом за последние 5 лет «Уралхим» выделил 28 млн рублей на развитие детского спорта. Также традиционно поддержат программу ППМИ. В этом году филиал «КЧХК» уже направил средства на поддержку 15 проектов-победителей. Продолжится и развитие дорожной инфраструктуры города Кирово-Чепецка, за 5 лет в нее инвестировали 125 млн рублей.

— Компания является не только крупнейшим налогоплательщиком в бюджет региона, но и нашим главным социальным партнером. Взаимовыгодное сотрудничество для жителей — вот наша главная цель. Надеюсь, успешный опыт компании станет основой и примером и для других предприятий региона, — отметил Игорь Васильев.

— Благодарим губернатора и правительство за поддержку, которую нам оказывают. Кировская всегда область открыта ко всем нашим инициативам. Добавлю, что в этом году депутаты нашей компании планируют войти в новый состав Законодательного собрания области, где и как прежде будут трудиться на благо развития вашего региона, — резюмировал Дмитрий Мазепин.