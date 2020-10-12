Правда или ложь? Как применяют полиграф на допросах и на собеседованиях

Скажите, а вам никогда не хотелось кого-то из знакомых проверить на детекторе лжи? Правда же, есть такие люди - что называется, прямо глядя в глаза врут и при этом ничуть не смущаются. И главное, ты знаешь, что это ложь, но из этических соображений молчишь, пусть потешится человек…

Когда-то о таком устройстве - полиграфе - говорили тихо, между собой: мол, есть такие аппараты, которые используются в правоохранительных структурах и кого хочешь выведут на чистую воду. О них ничего не знали, на телевидении в различных шоу их не применяли. Вот и обрастали полиграфы всевозможными домыслами и слухами.

Как у нас?

Единственный нормативный акт, регламентирующий использование полиграфа на федеральном уровне, - Закон «Об оперативно-розыскной деятельности», - разрешает применять детектор лжи ФСБ, МВД и другим силовым службам.

Однако сегодня во многих банках и крупных финансовых учреждениях устав предусматривает применение детектора лжи, например, при приеме на работу. Иными словами, полиграфы активно используются в России и без соответствующих законов.

Между тем в Трудовом кодексе использование полиграфа никак не закреплено, и отказ при приеме на работу по результатам обследования детектором лжи может быть оспорен в суде. Кстати, депутаты Госдумы не раз выступали с инициативой о том, чтобы такую процедуру узаконить. Как считают инициаторы, поправками в Трудовой кодекс ограничиться не получится. В законопроекте, к примеру, необходимо прописать, в каких организациях, правоохранительных и гражданских, применение полиграфа при приеме на работу обязательно, а где - нет, а также ответственность за нарушение норм закона.

Правозащитники и эксперты уверены, что принятие законопроекта чревато нарушением прав человека. Они считают: если не защитить граждан от использования полиграфов, то после принятия поправок в Трудовой кодекс могут начаться массовые злоупотребления, люди окажутся в полной зависимости от приборов и от специалистов, которые их обслуживают. Миллионы людей, которые устраиваются на работу, в итоге могут оказаться безработными.

Если вы не лжёте…

Лариса - бывший сотрудник правоохранительных органов. Одна из первых начала работу на полиграфе, когда эти приборы только появились в нашей области и использовали их непосредственно в оперативных целях. Вот несколько эпизодов из ее прошлой работы.

- Я прошла соответствующее обучение, получила сертификат. Конечно, поначалу было сложно: все-таки от тебя зависело, как ты будешь формулировать вопросы. Благодаря их логичной, акцентированной постановке и можно сделать вывод, говорит человек правду или ложь.

Перед началом официальной проверки человеку задаются своего рода «калибровочные» вопросы. Они позволяют настроить оборудование в соответствии с индивидуальными особенностями тестируемого. Как правило, задаются такие вопросы, которые связаны с ответом, являющимся заведомо очевидным. К примеру, спрашивают у испытуемого его имя, фамилию, пол. Подобная проверка позволяет определить, каким образом выглядят физиологические реакции организма этого человека на правдивую и ложную информацию.

Детектор как помощник?

- Например, приводили человека, подозреваемого в убийстве, - рассказывает Лариса. - Он же отрицал свою причастность к нему. Я задаю вопрос: «Вы убивали такого-то?» «Нет!» - отвечает. Аппарат сразу же среагировал. Спрашиваю: «Вы находились на такой-то улице?» Ответ: «Нет!» И по другим вопросам аппарат показывал: человек отрицает злодеяние. Так детектор помог оперативникам: они позже нашли настоящего преступника, а подозреваемого освободили, сняв все обвинения.

Другой случай. Женщина нашла на улице кошелек, присвоила себе. Это увидели соседи и сообщили участковому: мол, чужое прибрала к рукам. Ее для собеседования пригласили ко мне. С первого же вопроса стало ясно: женщина дает неправдивые ответы. Я задала вопрос: «У вас при себе был кошелек черного цвета?» Она ответила: «Да!» Прибор мгновенно среагировал.

Вопрос за вопросом - о сумме в портмоне (я называла разные цифры), о времени приобретения найденной вещи (спрашивала о разных годах), о дырке на находке (на самом деле ее не было, испытуемая же сказала: «Вверху справа»). И так далее.

В конечном итоге женщина призналась, что присвоила вещь. Уголовного преследования, конечно, не было, кошелек вернули владельцу. Но детектор еще раз показал: лучше не лгать!

Не обманешь!

- Некоторые считают, что для успешного прохождения полиграфа необходимо просто иметь одинаковую реакцию, - продолжает собеседница. - На самом деле, если вы хотите обмануть прибор, следует, наоборот, держать свои эмоции под контролем и в нужный момент показать ту реакцию, которая необходима. С первого раза обмануть оборудование практически невозможно. Поэтому, если вам действительно нечего скрывать, рекомендуется говорить правду.

Как-то был один заключенный, он, видимо, перед собеседованием выпил очень крепкого чая. Прибор, разумеется, никак не реагировал: из-за повышенной возбудимости реакция человека была неадекватной. То же самое и с алкоголем, крепким кофе - аппарат просто «игнорирует» реакцию.

На работу без зависимости

- Когда человек устраивается на службу в правоохранительные структуры, ему, разумеется, задают такие вопросы: не склонен ли он к суициду, не злоупотребляет ли алкоголем, наркотическими средствами, есть ли игровая зависимость, криминальное прошлое, кредиты и так далее. На все вопросы, которые задаются тестируемому, может быть только два варианта ответа: «да» или «нет».

У меня был один кандидат, который по этому поводу стал врать с первого вопроса. Причем не

специально. Я его спросила: «Имеете ли вы проблемы с алкоголем?» Ответ: «Нет», и детектор показал, что он ложный. Почему? Потому что мозг взял ответ из той среды, в которой рос и жил тестируемый. По сути, лично у него данных проблем не было. Но алкогольная зависимость имелась у его родного человека. А потому об этом прежде нужно рассказывать психологу, чтобы результаты теста на полиграфе не подвели.

Не для простых мужиков

Люди относятся к полиграфу по-разному. Некоторые считают, что подобная проверка является изначально недоверием к своим сотрудникам. Как я узнал, на наших режимных предприятиях детекторов лжи нет.

Виктор СУНЦОВ, председатель профкома завода «Сельмаш»:

- У нас такие аппараты не используются. Да и зачем? К нам приходят простые работяги - их-то по каким параметрам проверять? Рабочего человека видно непосредственно на месте: специалист он или нет, хороший мужик или так себе. Коллеги же сразу поймут: можно с новичком идти в разведку или - ну его.

На мой взгляд, проверять на детекторе надо чиновников. Не хочет - заставить, закрепить такую процедуру, проверку на честность, как-то законодательно. Кадровики - это хорошо. Но какими бы они ни были дотошными, чиновник, как видим на примерах и громких скандалах, все равно начинает воровать. И на большой должности, и на маленькой…

Конечно, к детектору я отношусь скептически, тем более что его данные имеют, так сказать, формальный характер. Их же нигде не примут в качестве доказательств. А так - какое-то подспорье при приеме, к примеру, в крупную фирму. Там работодатель должен беспокоиться о том, чтобы хранились коммерческие секреты. Соответственно и работник не должен врать.

Также целесообразно проверять потенциальных сотрудников, которые проходят собеседование на должности, подразумевающие регулярный контакт с материальными ценностями. Если ранее человек выполнял подобную работу и воровал, то, наверно, какой-то вопрос на полиграфе позволит определить это.

А. ВЯТКИН.

P.S. К сожалению, действующее законодательство Российской Федерации в данном вопросе является несовершенным. Единственное - перед началом проведения проверки на детекторе лжи тестируемый должен подписать документ о согласии на выполнение не совсем обычной процедуры. Это позволит обеспечить гарантию того, что к специалисту не будут в дальнейшем предъявлены какие-либо претензии.

Кстати, Лариса, с которой поначалу состоялась наша беседа, заметила: она не слышала о том, чтобы в нашей области имелись специальные компании, предлагающие услуги работодателям по использованию полиграфа, - это очень дорогое удовольствие. В других регионах, где у Ларисы есть знакомые, полиграфологи даже работают на выезде: непосредственно в разных городах проверяют сотрудников «на прочность».

Мне же знакомые кадровики сказали: «У нас скоро совсем работы не станет. Люди в 40 лет не могут трудоустроиться, а вы - о детекторе лжи… Да и никто еще не отменял давно проверенное собеседование - с глазу на глаз. Оно надежнее любого аппарата!»

Справка «ВК»

Первый прибор, выявляющий ложь, назывался «гидросфигмометр». Его ввел в эксплуатацию итальянский криминалист Чезаре Ломброзо. Еще в 1890-х годах при помощи этого аппарата во время допроса подозреваемых полицией он измерял у них давление крови. Криминалист утверждал, что способен определить тот момент, когда преступник начинает лгать. Ломброзо фиксировал у подозреваемых частоту пульса и артериальное давление во время демонстрации фотографий, связанных с преступлением.

В 1920-х годах офицер калифорнийской полиции Джон Ларсон разработал прибор - детектор лжи, пригодный для расследования преступлений. Аппарат, который он создал, позволял одновременно регистрировать кровяное давление, дыхание и пульс. Название «полиграф» Джон Ларсон позаимствовал у Джона Хавкинса, который придумал этот термин еще в 1804 году. Так назывался специальный инструмент для копирования рукописных текстов.

В 1926 году Леонард Килер ввел канал фиксации кожного сопротивления. Это открытие существенно увеличило точность прогноза во время проведения проверок на полиграфе. Его устройство использовалось в чикагской лаборатории по расследованию преступлений.