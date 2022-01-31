Прямых выборов мэра пока не будет

На очередном заседании областного Заксобрания принят ряд «громких» законов

На этой неделе Законодательное собрание Кировской области провело очередное пленарное заседание. Хитом повестки дня, сформировавшим основную интригу, стал законопроект о прямых выборах кировского мэра. Его внес депутат Дмитрий Русских (фракция «Справедливая Россия»).

На данном заседании предполагалось принять эту поправку в областной закон «О местном самоуправлении в Кировской области» в первом чтении. Но… «что-то пошло не так». То ли исполнитель главной арии, извините, докладчик оказался не в голосе, то ли публика пришла не на оперу, а на эстрадный концерт, инициатива лидера справороссов не нашла поддержки.

Не прокатило

Конечно, законопроект о прямых выборах мэра областного центра стал самым резонансным на прошедшей «пленарке». Хотя, представители «Единой России» могли бы сказать, что не самым главным.

Нужно отметить, что еще в феврале прошлого года он уже обсуждался предыдущим составом регионального парламента и был отклонен. Однако, как заметил депутат и инициатор его нового внесения в повестку дня Дмитрий Русских, законопроект не перестал быть востребованным кировчанами. Свидетельством тому стала поддержка электоратом кандидатов от «Справедливой России» на выборах в Заксобрание, которые внесли прямые выборы мэра в свои предвыборные программы.

О важности данной инициативы для горожан свидетельствует и большое количество подписей, которые удалось весной прошлого года собрать активистам в поддержку петиции за прямые выборы.

Еще до обсуждения проекта в Заксобрании, вокруг него уже начали «ломать копья» представители различных политических сил. Оппозиционные партии (ЛДПР и «Справедливая Россия») выступили единым фронтом за его принятие. В качестве аргументов выдвигались, во-первых, наличие такой практики в других субъектах РФ, во-вторых, повышение ответственности градоначальника перед своими избирателями, и, в-третьих, расширение списка тех, кто может выставить свою кандидатуру на пост мэра.

Их оппоненты от «Единой России» сделали упор на преждевременность даже обсуждения (а не только принятия) этого законопроекта. По их мнению, необходимо подождать того момента, когда Госдума РФ примет новый закон о местном самоуправлении, который сейчас там прорабатывается. И пока не ясно, какие механизмы избрания местных руководителей будут в нем предусмотрены.

Еще одним аргументом против внесённого оппозицией законопроекта выступает отсутствие прописанного механизма ответственности выборного мэра. Как его можно отозвать, если он не исполняет своих обещаний и обязанностей? Об этом в предлагаемом документе нет ни слова.

К тому же, по мнению «единороссов», с точки зрения избирателей важен не механизм избрания местной власти, а результат ее работы. Как заметил председатель Законодательного собрания Роман Береснев, нужно шире использовать имеющиеся рычаги привлечения недобросовестных чиновников к ответственности, в том числе и за счёт повышения активности горожан.

Все эти доводы обе стороны дискуссии представили и на «пленарке». В результате «за» указанный законопроект проголосовало 14 депутатов, «против» - 5, «воздержалось» - 19. Именно последние, которых «горячие головы» назвали бы «колеблющимися» или «болотом», и не дали хода прямым выборам кировского мэра.

Революции в одном отдельно взятом муниципалитете не получилось. Но, думается, ее никто и не ожидал. Однако, где гарантия, что дело закончится двумя попытками? Бог, как известно, троицу любит. И не факт, что последующие станут такими же неудачными.

Пить будем меньше и не везде

Законопроект о прямых выборах кировского мэра стал самым обсуждаемым на прошедшем пленарном заседании. Но его повестка им не исчерпывалась. Среди других её пунктов, которые рассмотрели региональные депутаты, были и выборы мировых судей, и приведение областного законодательства в соответствие с федеральным, и присвоение Вятским Полянам звания «Город трудовой доблести», и прочие.

Однако, не будем утомлять читателя длинным и нудным повествованием о том, как голосовали народные избранники по каждому из них. Выделим среди них два, которые так или иначе скажутся на жизни многих жителей области. И первым из них нужно назвать законопроект о назначении льготных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, то есть для малого бизнеса.

Вообще-то, здесь нужно говорить даже не об одном законопроекте, а о двух. Первый был разработан и вынесен на обсуждение депутатом от ЛДПР Владимиром Костиным (хотя за ним стоит не только его фракция в Заксобрании, но и вся целиком компания «справороссов»), второй подготовлен министерством промышленности, предпринимательства и торговли и внесён губернатором Кировской области.

Разница между двумя вариантами была в размере ставок, которые рекомендуется применять. Оппозиция предлагала их на уровне одного и пяти процентов в зависимости от используемой системы налогообложения, а правительство - трёх и 7,5 процентов.

Если бы прошел проект Костина, то в этом году областной бюджет мог недосчитаться 440 миллионов рублей. Но, как заметил депутат, они потом могли бы вернуться в него опосредованно. Однако, жадность победила здравый смысл. И малый бизнес останется без пониженных ставок - депутаты проголосовали за правительственный вариант законопроекта.

Можно, конечно, написать про обсуждение еще многое. Но надо ли? Гораздо интереснее, что в прениях за правительственный проект выступил… лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев. И совсем не важно, какие слова и аргументы он при этом приводил. Он поддержал губернаторскую инициативу, хотя всё последнее время он (на партийном сайте) «мочил» Игоря Васильева почем зря. Так и вспоминается анекдот: «Вы, Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденьте».

Ну, и еще одним важным законопроектом, который был принят на этом пленарном заседании депутатами, стало ограничение продажи алкоголя в точках общепита. Ранее запрет распространялся на залы площадью менее 30 квадратных метров, отныне их размер должен быть больше 50 квадратов. Таким образом, под ограничения подпадают 47 объектов общественного питания, в том числе 33 расположенных в многоквартирных домах и 14 - на прилегающих территориях. 20 находятся в г. Кирове, девять - в г. Вятские Поляны, по шесть - в г. Кирово-Чепецке и г. Слободском, два - в Яранском районе и по одному в нескольких районах области.

- Считаю, что новое ограничение будет способствовать дальнейшей реализации государственной политики, направленной на снижение злоупотребления алкогольной продукцией и профилактику алкоголизма среди населения, - поддержал проект губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Иван ТРОФИМОВ.