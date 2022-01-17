ППМИ-2022. Удар инициативой по плохим тротуарам

Накануне Нового года областные парламентарии приняли бюджет на текущий финансовый год и грядущую трехлетку. Бюджет дефицитный, а значит, расходов у области больше, чем доходов. Впрочем, как нас заверяет правительство, на основные нужды денег хватит. А вот на всякие сторонние «хотелки» их придется изыскивать дополнительно.

Это только Москва, Питер и еще пара-тройка субъектов РФ могут ни в чём себе не отказывать. Остальным же приходится «по одёжке протягивать ножки».

Но если так обстоит дело с региональными финансами, то что говорить о районах об­ласти. Там денег вечно не хватает. Иногда на самое необходимое. Многие даже судебные штрафы заплатить не в состоя­нии. Что тогда говорить о каких-то тратах, которые уж точно не являются первоочередными? И здесь большим подспорьем выступают проекты поддержки местных инициатив (ППМИ), которые реализуются в Кировской области с 2010 года.

28 декабря правительственная комиссия подвела итоги конкурса ППМИ на 2022 год. Победителем признан 201 проект.

Абсолютным рекордсменом можно назвать город Слобод­ской, все проекты которого, а их в целом 23, получат региональную поддержку на сумму около 19 миллионов рублей. Этот факт с восторгом комментируют и руководство города, и простые горожане.

Востребованное начинание

Идея самой программы ППМИ родилась не в нашей области (хотя она и вошла в число первопроходцев). Авторство принадлежит Всемирному банку, с которым «дружил» бывший губернатор Никита Белых (к слову сказать, ВБ стоял и у истоков реформирования вятской медицины, которое все жители области до сих пор вспоминают недобрым словом).

До прихода на вятскую землю проект (в качестве пилотного) был опробован в Ставропольском крае. У нас пионерами в реализации ППМИ стали Арбажский, Кикнурский, Пижанский, Санчурский, Тужинский и Яранский районы. Позднее к ним присоединялись другие, пока этот опыт не был распространен на всю область.

Идея реализации местных проектов оказалась настолько удачной, что сегодня от нее не откажется ни одно муниципальное образование, ни одно сельское или городское поселение.

Особенностью ППМИ, в отличие от других вариантов реализации районных «хотелок», выступает софинансирование проектов со стороны населения (помимо того, что финансирование идет и со стороны областного, и из местных бюджетов).

Сегодня в ППМИ принимают участие сельские и город­ские поселения, городские и муниципальные округа, муниципальные районы, и даже садовые товарищества. Ежегодную поддержку из областного бюджета получают свыше двухсот различных проектов.

Вот и в 2021 году на участие в ППМИ-2022 было подано 307 заявок.

- В 2022 году из допущенных 278 инициатив победителями в конкурсе поселений стали 104 проекта, в конкурсе районов - 24 проекта и в конкурсе городов - 73 проекта, - уточнила сведения министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. - Пользоваться ини­циативами смогут более 300 тысяч жителей региона. В рамках районного конкурса жители области определили в качестве первостепенных местных вопросов ремонты Домов культуры и водопроводов, а большинство инициатив горожан относятся к вопросам благоустройства территорий. На реализацию данных инициатив из областного бюджета предусмотрено 150 миллионов рублей.

По словам министра, лидерами по количеству участвующих заявок стали Слободской, Советский, Кирово-Чепецкий и Пижанский районы, при этом Слободской район на протяжении нескольких лет занимает первое место рейтинга.

В правительстве области не раз отмечали высокую значимость и востребованность проектов поддержки местных инициатив. Поэтому там напомнили, что в прошедшем, 2021 году в области было реализовано 223 проекта, в том числе связанных с благоустройством территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, ремонтом учреждений культуры, библиотек и объектов спорта.

Все проекты в выигрыше

Слободской - один из самых старых и самых красивых городов нашей области. У него большой туристический потенциал, который до сих пор реализован не в полной мере. Но удачное расположение, недалеко от областного центра, и наличие регулярного сообщения с ним позволяют надеяться на увеличение туристического трафика.

Наряду с Советском и Омутнинском Слободской принимал участие в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной город­ской среды в малых городах и исторических поселениях, который с 2018 года проводит Мин­строй России в рамках нацпроекта «Жильё и город­ская среда». Но ему не повезло. Его концепция «Связь поколений» (реконструкция Соборной площади и набережной) не получила поддержки у федералов. Поэтому городская администрация раздробила проект на ряд мелких, которые сего­дня реализует иными способами.

Проекты ПМИ, конечно, не подменяют, но дополняют стремление городских чиновников сделать Слободской лучше, чище, благообразней. Они предусматривают ремонт девяти участков тротуаров, оборудование двух спортивных площадок, благоустройство шести придомовых территорий, ремонт пяти объектов культуры и дополнительного образования.

Общий бюджет всех заявленных проектов составляет более 32 миллионов рублей, в том числе финансовая под­держка региона - порядка 19 миллионов рублей.

- Мы крайне рады тому, что все наши проекты прошли, что нам удалось найти алгоритм, позволивший это сделать, - прокомментировала свой успех мэр Слободского Ирина Желвакова. - Ранее мы тоже неплохо выглядели. У нас где-то 70 процентов всех заявок проходило. Но на этот раз всё получилось просто замечательно.

Глава города особо подчеркнула высокую активность слобожан. Все они заслуживают похвал, но среди них она особо выделила председателя территориального общественного самоуправления с. Успенское (входит в городскую черту) Эльвиру Лихачеву.

Городская администрация уже начала подготовку к реализации проектов, в том числе по запуску процедуры отбора подрядных организаций, которые будут это делать. Однако реальный старт будет дан лишь после того, как в бюджет города поступят вклады физиче­ских и юридических лиц, участвовавших в софинансировании проектов.

По словам Ирины Желваковой, администрация рассчитывает уже к апрелю решить все финансовые и организационные вопросы по реализации выигравших инициатив горожан.

К числу городов, чьи заявки победили в полном объеме от поданных, относится и Кирово-Чепецк. Однако по сравнению со Слободским их количество оказалось много меньше - всего девять. Хотя все эти проекты, конечно же, являются значимыми для горожан.

В их число входят строительство трех детских площадок, создание сцены в мкр. Каринторф и одного сквера, обустройство одного спортивного объекта, ремонт зданий детской художественной школы и школы искусств, а также многофункционального ресурсного центра.

В Кирово-Чепецке подсчитали, что с 2013 по 2019 год в городе за счет ППМИ создано 20 детских площадок, десять спортивных объектов, шесть парковок и столько же парков и скверов, отремонтировано 13 объектов истории и культуры. В рамках еще 13 проектов приведены в порядок тротуары и уличное освещение. На всё это было потрачено почти 70 миллионов рублей.

Иван ТРОФИМОВ.