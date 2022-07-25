Позарились на чужое. Татарстан заявил свои претензии на часть Кировской области

Татарстан не самый бедный из регионов страны. И вроде бы всего у него хватает. И нефть есть, и сельское хозяйство, и бюджет немалый. Но нет. При всём богатстве этой республики она то и дело бросает свой жадный взгляд на соседние территории. То обнаруживает 200 га спорных земель на границе с Башкирией, то 122 проблемных участка на границе с Чувашией. Да и у других соседей не прочь что-нибудь «отжать».

За последние годы, как сообщила газета «Коммерсантъ», республике уже удалось добавить к своей территории 139 га.

Недавно руководство Татарстана «положило глаз» и на часть Кировской области. Но не на пустоши и болота, а на самую что ни на есть облагороженную территорию, где расположены горнолыжный ком­плекс «Медная гора» и кукморская горнолыжная детско-юношеская спортивная школа. Взамен Татарстан обещает предоставить свои смежные участки. Но какие именно, не называет.

По версии министра земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниля Аглиуллина, эта часть Кировской области должна отойти республике потому, что на указанных спортивных объектах «в основном занимаются дети из Татарстана». Об этом чиновник заявил на прошлой неделе на брифинге в кабмине республики.

- Если горнолыжная база останется на территории Кировской области, то, собственно, (встает. - Ред.) вопрос удалённости населённых пунк­тов: к Кировской области не так близко, как к Кукмору (город в Татарстане. - Ред.), - отметил министр.

Аглиуллин пояснил, что во­прос в первую очередь связан с пожарной безопас­ностью,

с обеспечением медицинским обслуживанием и работой полиции на данных участках.

И, как выяснилось, это заявление было сделано членом кабинета министров Республики Татарстан не «с бухты-барахты». Глава Татарстана Рустам Минниханов уже обратился с таким предложением к врио главы нашего региона Александру Соколову. Эта часть Кировской области хорошо знакома Минниханову, так как в 1980-х он здесь занимался спортом. Да и владелицей комплекса «Медная гора» является главный тренер сборной Татарстана по горнолыжному спорту Диляра Ибятова.

Татарские чиновники предлагают вятским рассмотреть вопрос о передаче территории Татарстану вместе с республиканской рабочей группой, которая будет создана и ее возглавит вице-премьер республики Рустам Нигматуллин.

- Я думаю, что Кировская область нам пойдёт навстречу и мы взаимно разменяемся этими территориями, - сказал татарский министр.

По его словам, врио губернатора Кировской области Александр Соколов уже выразил готовность рассмотреть этот вопрос.

И здесь мне сразу вспомнилась знаменитая комедия Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Помните эпизод с приёмом шведского посла и Кемской волостью? Ситуация почти один в один. Так и хочется вслед за Жоржем Мило­славским воскликнуть: «Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!»

Впрочем, оказалось, что формальный повод покушаться на отдельные участки территории Кировской области у наших соседей есть. Дело в том, что регион не закончил работу по внесению его границ в Единый государственный реестр недвижимости (хотя срок для этого и был обозначен - конец 2020 года).

Кроме того, ранее отдельные вятские территории сами проявляли, если можно так выразиться, внутренний сепаратизм. Например, в 2015 году о своем желании выйти из состава региона и присоединиться к тому же Татарстану заявляли жители Вятских Полян, однако дальше заявлений дело тогда так и не пошло.

Позднее, в 2020 году, жители Лальска направили губернатору Вологодской области просьбу принять свой посёлок в состав его региона.

«У Кировской области на нас нет ни желания, ни сил обращать (на нас. - Ред.) внимание», - аргументировали они свое заявление.

У наших вологодских соседей тогда хватило здравого смысла не принимать всерьез такое обращение. А вот найдется ли таковой у вятских чиновников в ответ на претензии Татарстана?

Иван ТРОФИМОВ.