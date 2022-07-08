Потому что без воды... Ваше мнение!

Качеством питьевой воды в Кировской области занимаются чиновники всех уровней.

Недавно главный федеральный инспектор Житенев собрал на совещание представителей Роспотребнадзора, прокуратуры, областного правительства и Совета муниципальных образований при участии руководителя кировского «Водоканала» и напомнил, что вопрос о снабжении населения качественной питьевой водой находится на контроле полпреда Президента РФ в ПФО. К этому его обязывает поручение главы государства.

У граждан, особенно в районах области, есть немало претензий к той воде, которую они пьют. И это при том, что с 2019 года в России работает федеральный проект «Чистая вода».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вас устраивает качество питьевой воды?

- Да, водопроводная вода у нас чистая

- Нет, покупаем бутилированную воду

- Да, у нас своя артезианская скважина

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Врио губернатора Александр Соколов встретился с кировскими общественниками и активистами, чтобы услышать предложения горожан о том, что именно нужно сделать к юбилею Кирова.

Например, экс-губернатор Игорь Васильев в 2017 году всерьез планировал построить к 650-летию города концертный зал на две тысячи мест, и даже заручился поддержкой и экспертной помощью дирижера Валерия Гергиева. Увы, даже фундамент зала не был заложен.

Скоро мы наверняка узнаем, что предложили Соколову представители вятской общественности, а пока позволим себе пофантазировать на заданную врио губернатора тему.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Что нужно построить в Кирове к 650-летию?

- Канатную дорогу в Дымково – 12 голосов (28,7%)

- Зону отдыха в оврагах Засора – 9 голосов (29,0%)

- Новый современный стадион – 7 голосов (22,6%)

- Потратить все деньги на концерт и фейерверк – 3 голоса (9,7%)

Статью «Засекреченный юбилей» читайте в субботнем номере «Вятского края»