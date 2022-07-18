Потому что без воды… В Кировской области не могут решить проблемы водоснабжения
ЖКХ
Странно слышать сегодня, что где-то в России у людей нет питьевой воды. Казалось бы, в советское время эта проблема была решена раз и навсегда. Ан нет…
Судя по количеству поступающих жалоб на качество воды, на перебои с ее подачей или на полное ее отсутствие, в том числе и в Кировской области, эта проблема не только не решена, но и обостряется с каждым годом по мере старения и отсутствия ремонта систем водоснабжения.
Поэтому стоит посмотреть, насколько остро стоит этот вопрос в нашем регионе и есть ли у него решение.
Перебои повсеместно
Только за первое полугодие 2022 года кировские СМИ и социальные сети не раз обращали внимание на проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов области.
Так, в январе в Котельничском районе сначала появилось сообщение о прекращении подачи воды в дер. Караул, потом из-за неисправности водонапорной башни она пропала в пос. Ленинская Искра. Позднее во время ремонта там погиб рабочий - «Вятский край» писал об этом.
На перебои с подачей воды постоянно обращает внимание региональное отделение Общероссийского народного фронта. В феврале этого года его активисты обратились в прокуратуру по факту отсутствия водоснабжения в деревне Пуга Нолинского района. Более 70 жителей этого населенного пункта тогда вынуждены были топить снег либо ездить за водой в магазин, расположенный в пяти километрах от деревни. Местная власть даже не обеспечила подвоз питьевой воды людям, хотя это и является ее обязанностью. И только в мае у чиновников дошли руки до ремонта водопровода.
Лишь месяц назад, как сообщил тот же ОНФ, возобновилось водоснабжение в пос. Карпушино Котельничского района. Потребовалось судебное решение, чтобы районная власть устранила проблему граждан. А до этого местные жители называли воду «жидким золотом»: так мало ее было. Им приходилось топить снег и собирать дождевую воду, дабы обеспечить себя ею.
Да что там деревни и поселки Котельничского района, даже в самом райцентре, в микрорайоне Затон, с водой перебои. «ВК» писал об этом больше года назад.
Насколько остро стоит вопрос в районах области, можно судить также по тому, что немало претензий к качеству питьевой воды есть даже в Кирове, особенно в Нововятском районе города. Оттуда регулярно поступают сообщения о плохом качестве воды. И пока эта проблема тоже не решена.
Недавно на жалобы граждан по поводу водоснабжения обратил внимание и врио главы Кировской области Александр Соколов. В ходе знакомства с вверенной ему территорией он убедился в том, что эта беда присутствует почти повсеместно. Например, о перебоях с водоснабжением ему рассказали в Яранске. Потом тему подняли в Омутнинске. Наслышан он о сложной ситуации и в Нолинском районе.
- Мы в курсе проблемы, с которой сталкиваются жители региона, и её необходимо оперативно решать, - заявил врио главы региона на встрече с омутничанами. - Жители Кировской области должны быть обеспечены чистой питьевой водой. Любые возможности нужно использовать в полном объеме, если они направлены на улучшение условий жизни людей, в том числе и возможности федерального центра. Пока Кировская область неактивно участвовала в проекте «Чистая вода». Считаю, эту ситуацию необходимо менять и начать работы по реконструкции систем водоснабжения в крупных городах - Омутнинске и Котельниче - уже в этом году. Будем прорабатывать вопросы и по другим районам.
Без воды и контроль не поможет
Упомянутый врио главы региона федеральный проект «Чистая вода» появился еще в 2019 году.
Кировская область в числе прочих российских регионов тоже участвует в этом проекте. У нас была разработана и принята региональная программа «Повышение качества водоснабжения на территории Кировской области» на 2019 - 2024 годы. Она предусматривала реализацию 30 инвестиционных проектов. На первом ее этапе были запланированы работы по модернизации системы водоснабжения в городах Кирове и Омутнинске, а также в посёлке Опарино. Вот только дальше подготовки проектной документации на реконструкцию объектов водоснабжения дело так и не пошло.
Есть в этом вина и местной, и региональной властей. И с этим сложно спорить. Но даже аппарат полпреда в ПФО этой теме не уделяет должного внимания.
Так, на прошлой неделе главный федеральный инспектор (ГФИ) по Кировской области Григорий Житенев провел у себя совещание по вопросам водоснабжения. На него был приглашен широкий круг представителей различных ведомств - Роспотребнадзора, прокуратуры Кировской области, регионального правительства, ассоциации «Совет муниципальных образований» и даже кировского МУП «Водоканал». Однако в центре внимания были вопросы контроля за качеством питьевой воды, а никак не участие области в проекте «Чистая вода».
По мнению участников совещания у ГФИ, проблему качества питьевой воды может решить многоуровневая система контроля. Она уже работает в Кирово-Чепецке. В случае положительного эффекта, пишут чиновники из аппарата ГФИ, данная практика будет продолжена в районах области.
Но о каком контроле может идти речь, если вода не будет подаваться в дома и квартиры граждан? И ответ на этот вопрос должен быть принципиальным. Нужен реальный план действий, который был бы сопряжен с федеральным проектом «Чистая вода», и нужно предприятие, которое будет отвечать за его реализацию.
Единому «Водоканалу» быть?
Об идее создания на территории Кировской области единого оператора по водоснабжению на совещании у ГФИ напомнил и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский.
- Основной акцент работы министерства направлен на улучшение работы объектов водоснабжения, эксплуатируемых ресурсоснабжающими организациями, - сказал он. - Для этих целей правительством региона прорабатывается вопрос создания регионального оператора в сфере водоснабжения, что, в свою очередь, позволит привлекать средства федерального бюджета, а также внебюджетные средства для реконструкции существующих систем водоснабжения и водоотведения там, где это необходимо, а также подключения к водоснабжению новых потребителей.
Создание на базе кировского «Водоканала» регионального оператора - предложение, которое еще в прошлом году внесло в Законодательное собрание Кировской области региональное правительство. Чиновники обращали внимание народных избранников на то, что муниципальные предприятия в этой сфере со своими обязанностями справляются плохо. А сильная организация, обладающая достаточными финансовыми и техническими ресурсами, способна исправить положение дел.
Однако эта инициатива была заблокирована депутатами ОЗС. Сыграли свою роль политические амбиции и личные симпатии-антипатии народных избранников.
Сегодня о предложении областного правительства вспомнили вновь. Но для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, нужны два момента: во-первых, его должны поддержать региональные депутаты, а во-вторых, его должен одобрить новый глава региона. Пока (насколько можно судить по публичной активности Александра Соколова) он не прочь это сделать.
Иван ТРОФИМОВ.
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