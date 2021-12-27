Потому что без воды… Депутаты ОЗС не поддержали объединение «водоканалов»

Завершилась интрига вокруг судьбы кировского «Водоканала», который областное правительство хотело сделать единым региональным оператором водоснабжения и водоотведения, передав ему областные сети.

На последнем в этом году пленарном заседании областного Законодательного собрания депутаты не поддержали предложенную правительством инициативу.

Проблема требует решения

Вопрос о передаче «Водоканала» с муниципального уровня на региональный возник не случайно. Во-первых, он связан с проблемами работы водопровода и канализации в отдельных районах области. Во-вторых, с возможностью получить порядка двух миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие систем водоснабжения и водоотведения.

В том, что проблемы с обеспечением населения водой реально есть в районах области, так же как с ремонтом муниципальных очистных сооружений, думается, никто не сомневается. Способна местная власть их решить? Ответ очевиден. Многомиллионные затраты муниципальные бюджеты, которые собираются по крохам (за исключением, пожалуй, Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского), просто не потянут.

- Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории региона с разным качеством оказывают 232 организации, при этом диапазон утвержденных тарифов на холодное водоснабжение - от 10 до 280 рублей за кубометр, - сказал министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской об­ласти Игорь Селезнёв. - Износ объектов водоснабжения и водоотведения составляет 76 процентов. В 39 муниципальных образованиях региона качество питьевой воды не соответствует установленным требованиям. В то же время сложилась тенденция к уходу с рынка частных компаний, из-за чего админи­страции муниципальных образований вынуждены сетевое имущество передавать МУПам или сдавать в аренду. Но в этой ситуации невозможно проводить обновление сетей и обеспечить качественную услугу.

Нужно было найти решение, которое смогло бы снять остроту вопроса. И правительство области его нашло. Была разработана модель единого государственного гарантирующего поставщика коммунальной услуги на всей территории нашего региона, то есть государственного унитарного пред­приятия, объединяющего многочисленные организации в городах и районах области. Был подготовлен соответствующий законопроект.

Правительство предполагало, что в результате объединения всех «водоканалов» к 2030 году снижение износа основных фондов составит 50 процентов, аварийность на сетях снизится в два раза, качество очистки сточных вод достигнет нормативных значений, а население региона будет обеспечено качественной питьевой водой из систем цен­трализованного водоснабжения.

Главы многих муниципальных образований от такого решения были просто в восторге.

- Мы просили бы поддержать законопроект о водоканалах в двух чтениях, - обратилась к депутатам глава ассоциа­ции «Совет муниципальных образований Кировской об­ла­сти» Татьяна Телицына. - Районы просятся включить себя в программу на более близкие сроки. Главы муниципальных районов единогласно его поддержали. Было всего два отрицательных заключения: от Кирово-Чепецка и Слободского.

«За» выступили и главы отдельных муниципальных образований, которые были приглашены на заседание областного парламента.

- Мы поддерживаем этот законопроект, - сказал глава Юрьянского района Игорь Шулаев. - Без него ни о каком развитии речи не идёт.

Аргументы противников

Многие разумные люди не увидели в таком объединении различных предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотведением на территории области, ничего необычного. И уж тем более - страшного и разрушительного для экономики региона.

Правительство ведь предложило создать государственное предприятие, а не частную лавочку. И это предприятие, с одной стороны, могло бы консолидировать усилия по нормализации работы водопроводных и канализационных сетей, а с другой - платить со своих доходов деньги в бюджет области, а не переводить их на офшорные счета.

Но, как оказалось, у правительственной инициативы нашлось немало противников. И первыми, кто ее не поддержал, стали руководители крупнейших в области муниципалитетов - Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.

Например, глава города Кирова Елена Ковалёва, ознакомившись с законопроектом, ответила правительству, что всё это нецелесообразно, ведь, например, «решать вопрос местного значения без полного объема полномочий муниципалитет будет не в состоянии».

Но если Елену Ковалёву больше беспокоит удержание источника бюджетных доходов в своих руках, то, что вызвало отрицательную реакцию кирово-чепецкой власти, просто необъяснимо. Ведь, по данным портала Чепецк.ру, «послед­ний год показал, что в городе значительно выросло число коммунальных аварий, однако это не побудило депутатов и администрацию действовать или хотя бы обозначить алгоритмы выхода из складывающегося инфраструктурного кризиса».

С критикой правительственного законопроекта выступили и представители фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании. Так, депутат-эсер Михаил Ковязин считает, что парламентариям дали слишком мало времени «на подумать». К тому же, говорит он, объединение нужно было проводить не на базе кировского «Водоканала», а путем создания отдельного областного предприятия, объединяющего маломощные районные водоснабжающие предприятия. Это помогло бы ускорить привлечение федеральных ресурсов.

Кроме того, по мнению Ковязина, у кировского «Водоканала» не хватает специалистов для работы с водозабором из скважин, а в районах области почти вся вода идет из по­следних. Не усугубится ли таким образом проблема?

В корне отвергла правительственную инициативу фракция КПРФ в лице ее руководителя Сергея Мамаева. Он увидел в объединении «водоканалов» «коррупционную составляющую». У него всё, что делает председатель правительства области Александр Чурин, окрашено в черный цвет. Даже тогда, когда для этого нет оснований.

Персональное голосование

В итоге, когда дело дошло до голосования, для принятия законопроекта не хватило двух голосов. «За» были 19 депутатов (из необходимых для принятия решения 21-го). Это единороссы Согомон Аракелян, Олег Березин, Роман Береснев, Игорь Бибиков, Ильгиз Бурханов, Сергей Киселев, Анатолий Маликов, Виктор Медведков, Валерий Метелев, Ирина Морозова, Алексей Потапенко, Никита Соломенников, Игорь Суворов, Юрий Терешков, Александр Уткин, Сергей Чурин и Владимир Шулаев, а также представители «Новых людей» и Партии пенсионеров Анастасия Скурихина и Александр Марков.

«Против» проголосовали восемь народных избранников, представляющих «Справедливую Россию» и КПРФ: Альберт Бикалюк, Ольга Борисова, Татьяна Ердякова, Михаил Ковязин, Татьяна Платунова и Константин Русских, Сергей Мамаев и Камиль Джамалудинов.

«Воздержались» четыре депутата из ЛДПР и СР: Владимир Костин, Владимир По­нарьев, Ольга Тырыкина и Дмитрий Русских. Кстати, Дмитрий Михайлович стал единственным из эсеров, кто не голосовал против законопроекта.

Не голосовали депутаты из ЕР и СР: эсер Павел Дорофеев и единороссы Елена Горшкова, Борис Веснин, Александр Иванишин, Елена Перминова, Роман Титов и Николай Шабалин. Равиль Нургалиев (ЕР) и Олеся Редькина (СР) отсутствовали и голоса никому не передали.

Таким образом, законопроект, разработанный региональным правительством, принят не был, объединение «водоканалов» не состоялось.

Но во всей этой истории есть немало поворотов и нюансов, которые остались за рамками нашего рассмотрения. В частности, против этой областной инициативы была проведена мощная информационная кампания. В нее были втянуты и отдельные печатные СМИ, и новостные интернет-порталы, и широкая аудитория читателей телеграм-каналов.

Нечто подобное наблюдалось в начале этого года, когда «из каждого утюга» неслись вопли про «мусорный коллапс в Кирове». И тогда «ВК» нашел заказчика этой «чернухи». Думается, есть он и сейчас, но «это уже другая история», и расскажем мы ее позднее.

Иван ТРОФИМОВ.