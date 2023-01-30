О поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» знает, наверное, каждый. Много спасенных «потеряшек» на его счету. А назван он по имени девочки, которая летом 2010 года с тетей и с двумя собаками ушла в лес и заблудилась. Нашли их на десятый день, но слишком поздно. Девочка погибла. Все, кто принимал участие в поиске, были потрясены и решили, что такого больше не должно случиться. И в октябре 2010 года родился отряд волонтеров ее имени (слово «Алерт» в названии означает «тревога»).

По статистике, ежегодно в России пропадают почти 43 тысячи детей. Большинство из них, к счастью, находят здоровыми и невредимыми.

Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 30 тысяч человек и представлен в 63 регионах России. В отряде 24 направления, их задача - максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск. В них задейстованы координаторы, инфорги, кинологи, связисты, конники, картографы, регистраторы.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Кировской области возник после безрезультатных поисков братьев Кулаковых. В этом году региональному отряду исполняется десять лет. Всё новые и новые волонтёры пополняют его, и каждый месяц проходит обу­чение новичков. На днях в областной библиотеке имени Герцена состоялась очередная вводная лекция для будущих поисковиков. На ней присутствовал и журналист «Вятского края».

Алгоритм поиска

В литгостиной библиотеки многолюдно, а новички всё подходят и подходят. Правда, в основном девушки. Координатор Екатерина Бармина (позывной «Ласка») с помощью слайдов знакомит ребят с дея­тельностью отряда, с видами поиска и с основными правилами, а также открывает заветный чемоданчик с оборудованием, которое используется в поисково-спасательных работах. Честно говоря, я была несколько разочарована, так как ожидала увидеть чуть ли не весь альпинистский арсенал с ледорубами и страховочными верёвками. Но оказалось, что это лишнее. Главное - средства связи. Под крышкой чемоданчика - рации, навигаторы да фонарики с аккумуляторами.

Во время лекции Екатерина нет-нет да и вспомнит случаи из своей практики:

- Позвонили однажды: потерялся ребёнок, шесть лет. «Когда сможешь выехать?» «Сейчас, - говорю, - только футболку переодену». Везде уже искали. Спрашиваю: «А дом осматривали? Давайте ещё раз внимательно осмот­рим». И правда, на чердаке мальчика нашли, играл там и заснул.

Поэтому надо всегда учитывать возраст. У каждой категории потерявшихся свой алгоритм поиска. Если малыши могут отправиться погулять, то подростки нередко уходят из дома, обидевшись на мать или отца. Особый поиск пожилых людей. Недавно искали одну бабушку, инвалида детства с развитием ребёнка семи - девяти лет. Понятно, что это была срочная заявка - «Алерт!».

- Внимательно приглядывайтесь к встречным прохожим, - даёт Екатерина советы новичкам. - Если увидите человека с потерянным взглядом, спросите, не нужна ли ему помощь. На днях еду в машине, смотрю - бабушка по дороге идёт. Остановилась, спрашиваю: «Куда путь держите?» - «Домой, на Красную горку...» А сама в другую сторону поворачивает. А на улице - мороз. Пригласила её в машину чайку попить. Позвонила инфоргу, выяснила, что бабульку уже ищут. Оказалось, и в самом деле в этом микрорайоне живёт. Так благополучно до самого дома её и довезла. Потеряться - не значит пропасть!

Всем, кто пришел на лекцию, раздали «Памятку новичка», на ней нарисован кубик с надписью: «ЛизаАлерт». По словам Екатерины, каждый поиск - своего рода кубик или пазл с разными задачами. И если тщательно, ответственно решить каждую из них, тогда только и соберется правильно кубик, сложится пазл. Поэтому в поиске важен каждый волонтер. А их всегда не хватает.

Вступить в отряд может любой человек, достигший возраста 18 лет и готовый соблюдать правила поиска. Их немного: всегда сообщать инфоргу о том, что выехал, доехал и вернулся с поиска. Получать задачу нужно только от координатора, обязательно слушать старшего группы. А также - не распространять информацию с поиска, следить за своей безопасностью самостоятельно и соблюдать сухой закон. Очень важно правильно одеваться, особенно когда отправляешься на поиск в лес. Потребуются два комплекта теплой одежды, крепкой обуви, яркая куртка или светоотражающий жилет. Между тем многие грибники ходят в лес в камуфляже. А попробуйте-ка в зеленом лесу найти «зеленого человечка»!

Голос в трубке

После учебы я попросила Александру Опалеву (позывной «Алиса»), инфорга отряда, рассказать о ее работе и о поисках, в которых она участвовала.

- Я уже восемь лет в отряде и практически во всех детских поисках участвовала, начиная с Кирюши и заканчивая Матвеем. К примеру, был очень эмоциональный поиск, когда две сестры пропали, несовершеннолетние. Найдены были нашим отрядом живыми, всё закончилось благополучно. Но настолько переживали поисковики, что сотрудник полиции даже сочинил стихи.

- А что случилось?

- Мы не разглашаем подробности, обстоятельства, чтобы не травмировать близких. Краткое сообщение: человек пропал, столько-то времени искали, найден, жив. Вот информация из последних поисков: девушка пропала, а сейчас зима, мороз, и очень был велик риск обморожений. Но успели. Самое главное, что нашли живой.

У каждого поиска свои особенности. Матвей, к примеру, был плохо говорящим, и это, конечно, усложнило поиски. Искали достаточно долго, обнаружили только на третьи сутки. А чем больше времени уходит, тем меньше шансов найти живым. «НЖ» - наша любимая аббревиатура, означает: найден, жив. А ведь маленький ребёнок не мог развести костёр, чтобы согреться, не мог залезть на дерево от зверей.

- В газетах писали, что его нашли спящим в лесу, всего покусанного клещами. Или это не про вашего мальчика?

- Про нашего, более 40 клещей с него сняли. У нас в области все детские поиски заканчивались благополучно, кроме братьев Кулаковых, которые не найдены до сих пор. Обычно детей ищут, что называется, всем миром. Очень много волонтёров откликаются на беду. А мы, инфорги, буквально разрываемся между телефонами, сообщениями. Этих посадить в машины, этих - отправить… Как-то у меня на место поиска ребёнка приехало 20 таксистов! Мне звонят регистратор, координатор: «Почему не сообщила?» А они сами где-то узнали место штаба и дружно бросились на помощь. Эмоции порой зашкаливают.

- А как становятся «потеряшками»?

- Бывает, ребёнок ушёл погулять и заблудился или сел не на тот троллейбус. Печальная статистика - по воде. Мы в своих выступлениях предупреждаем взрослых, чтобы не подавали дурных примеров, чтобы дети на льду рек, озёр не играли. Кстати, несмотря на январские морозы, нынче очень тонкий, хрупкий лёд. И провалиться в ледяную воду очень легко.

- Как вы пришли в поиск?

- Изначально у меня было заблуждение, что поисковик - это такой супермен с альпинистской подготовкой и снаряжением. Но это совсем не так. Тогда я была в декрете, привязана к дому. Было время, и я решила попробовать. И как оказалось, можно «закрыть» поиск с помощью смартфона и компьютера, не выходя из квартиры. Можно разослать ориентировки на пропавшего по сети, и кто-то, увидев похожего человека, нам позвонит. Бывает, из больниц сообщают, что такая-то бабушка не может себя назвать. Ведь дезориентированный человек обращается в прошлое, и 80-летняя бабушка может думать, что её зовут Маша, ей 22 года и она пошла встречать жениха.

- Если кратко, кто такой инфорг?

- Информационный координатор, то есть человек, который ведёт поиск с помощью телефона и компьютера, а также «прозванивает» за­явителя, формирует экипажи, делает ориентировки, обеспечивает связь между штабом и поисковиками. Говоря образно, это голос в трубочке. Есть поисковики, которые меня даже не видели никогда, но прекрасно знают мой номер и голос. А ещё инфорг - человек, который получает заветные слова - НЖ. Кроме того, инфоргу позволительно позвонить поисковику ночью и сказать: «Привет, просыпайся, вставай, у нас - ребёнок». Ничего не понимающая жена начинает возмущаться: «Какой ещё ребёнок!» Бывают такие смешные ситуации.

Кстати, Катя Бармина, с позывным «Ласка», тоже может быть координатором, а также - старшим на месте, регистратором. Она у нас многопрофильный специа­лист. Да все поисковики постоянно учатся. Я считаю, что мозг - это точно такая же мышца, которую надо тренировать.

- Можете назвать итоги прошлого года?

- Всего за 2022 год у нас было 505 заявок. Найдены живыми 398 человек, к сожалению, 43 - погибшими. Сейчас в поиске 24 человека.

Вера Ануфриева.

P.S. Если вы хотите присоединиться к волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области, то можно позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52, или обратиться в группу в соцсети «ВКонтакте».