«Потёмкинские деревни» в Орлове

Жители области продолжают обращаться в региональный штаб Общероссийского народного фронта. Зачастую их жалобы вызваны бездействием чиновников самого разного уровня. Анализ обращений в ОНФ показывает, что многие проблемы, о которых говорят люди, годами остаются без решения. В таких случаях требуется немедленное вмешательство общественников…

Этим летом в городе Орлове начали капитально ремонтировать фасад двухэтажного деревянного дома на улице Кирова. Казалось бы, что в этом плохого? Вот только дом этот - 1876 года постройки и еще 10 лет назад был признан непригодным для жизни и опасным для окружающих! У строения XIX века давно уже сгнили нижние и подоконные бревна, перекосились внутренние перегородки, прогнулись балки потолочного перекрытия, потрескались стены, частично прогнили полы, протекает крыша.

В одной из квартир на втором этаже падает потолок, там образовалась дыра, через которую с крыши на кухню попадают вода и грязь. На первом этаже здания уже давно никто не живет, поскольку он фактически ушел под землю и его затапливает. Сейчас в доме остался лишь один жилец, которому просто некуда оттуда уехать. Несмотря на это, на капремонт фасада планируется потратить более 570 тысяч рублей.

Как отмечают активисты ОНФ, это далеко не единственный подобный дом в Орлове, попавший в программу капремонта. Ранее они уже обращали внимание регионального Фонда капремонта на бессмысленность приведения в порядок фасадов нескольких деревянных домов на улицах Кирова, Орловской и Степана Халтурина. Однако там ответили, что все здания, попавшие в программу, фонд обязан отремонтировать, независимо от их технического состояния и года постройки.

«На тот момент мы не видели перспектив привлечения местных чиновников к ответственности. У нас не было данных о том, что когда-либо проводились обследования этих домов. При этом работа правоохранительных органов в подобных случаях упирается в доказательство наличия умысла чиновников и коррупционной составляющей, что крайне непросто. С подобной ситуацией мы столкнулись в Омутнинском районе, где после нашего сигнала было возбуждено уголовное дело», - рассказали в региональном штабе ОНФ.

Однако на днях к ним обратилась жительница Орлова - собственница квартиры в доме на улице Кирова, 83, у которой сохранились документы о проверке дома в 2010 году межведомственной комиссией. В заключении указано, что физический износ здания уже тогда составлял 100%, а его восстановление было экономически нецелесообразно. Более того, сохранять конструкции опасно для окружающих. После заключения межведомственной комиссии местные власти должны были заказать соответствующее обследование у специализированной организации, а затем признать дом аварийным официально. В этом случае он мог бы попасть в федеральную программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, а люди могли бы уже получить новое, благоустроенное жильё.

«Очевидно, что местные власти проявили как минимум халатность. Результат - люди живут в опасных условиях, а их деньги, собранные по программе капремонта, расходуются впустую. Мы передали имеющиеся документы в областную прокуратуру, по предписанию которой работы по капремонту в этих домах сейчас приостановлены. По нашей информации, возбуждено уголовное дело», - отметили в региональном штабе ОНФ.

Кроме того, общественники напомнили об аналогичной ситуации в 2019 году в Омутнинске. Там по программе капремонта за шесть миллионов рублей отремонтировали фасады пяти домов, которые межведомственная комиссия еще в 2016 году признала аварийными и подлежащими сносу. Проверки по этому факту проводили разные ведомства, в том числе прокуратура и следственный комитет. Были выявлены нарушения как в деятельности муниципалитета, так и в работе регионального фонда капремонта. По итогам также было возбуждено уголовное дело.