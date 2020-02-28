Постоянная работа с 14 лет. Ваше мнение!

Фото: jv.ru

Многие подростки готовы поработать в каникулы. Некоторые работают и в течение учебного года. Но все эти «подработки» или временные, или неофициальные.

Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качестве самозанятых. То есть официально заниматься частным бизнесом, платить налоги, иметь права и обязанности предпринимателя.

Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых рисков, последствия которых могут лечь на плечи детей. Раннее начало трудовой деятельности, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок мог официально постоянно работать с 14 лет?

- Да, пусть учится работать и зарабатывать деньги

- Нет, еще наработается до выхода на пенсию

- Всё зависит от желания ребенка и предлагаемой работы

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: kirovreg.ru

18 февраля депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об обеспечении учащихся младших классов бесплатным горячим питанием. Его реализация начнётся с 1 сентября 2020 года.

По заверениям регионального правительства, сейчас проводится серьёзная работа по приведению всех школьных столовых в техническую готовность. Вопрос находится на личном контроле первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова.

В настоящее время министерство образования анализирует информацию по состоянию пищеблоков в школах всех районов и стоимости питания в каждой школе. Что касается малых школ, где нет столовых, вопрос будет прорабатываться по каждому объекту индивидуально.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Насколько реально организовать горячее питание во всех школах области к 1 сентября 2020 года?

- Реально, если на эти цели в регион поступят значительные федеральные деньги – 5 голосов (16,1%)

- Невозможно. В некоторых малокомплектных сельских школах нет даже канализации – 10 голосов (32,3%)

- Как обычно, сделают «для отчета», а через месяц всё перестанет работать – 16 голосов (51,6%)

Статью «Во что обойдется горячий обед?» читайте в субботнем номере «Вятского края»