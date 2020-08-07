Посмеялись над туалетом… Ваше мнение!

30 июля в эфир ГТРК «Вятка» вышел ролик об открытии биотуалетов на конечных остановках общественного транспорта в Кирове, предназначенных для кондукторов и водителей автобусов.

Спустя неделю сюжет попал в поле зрения федеральных интернет-СМИ и крупных телеграм-каналов. В интернете многие сравнили новость ГТРК «Вятка» с ютуб-роликами вымышленного депутата Виталия Наливкина, который «борется с коррупцией и улучшает жизнь».

Сайт Кировского обкома КПРФ также присоединился к осмеянию создания удобств для простых людей.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должны ли муниципальные власти заниматься установкой биотуалетов?

Да, забота о людях - их прямая обязанность

Нет, нужно отдать это направление малому бизнесу

Подведем итоги прошлого опроса

Минпромторг РФ планирует до конца года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков (блокируют зажигание при выявлении алкоголя в выдохе) и «простимулирует» автопроизводителей устанавливать приборы в машины, сходящие с конвейера. Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами.

Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тыс. рублей. К тому же, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли установка алкозамков на машины победить пьяное вождение?

Да, выпивший водитель не сможет завести автомобиль – 7 голосов (17,1%)

Нет, наши сограждане найдут способы обмануть алкозамок – 15 голосов (36,6%)

Поможет только ужесточение наказания для нарушителей – 19 голосов (46,3%)

Статью «Алкозамок для нарушителя» читайте на стр. 6 субботнего номера «Вятского ркая».