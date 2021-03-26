Поможет ли датчик? Ваше мнение!

Активисты ОНФ решили установить в деревянных домах датчики задымления. По их мнению, трагедий с человеческими жертвами в Кировской области могло не произойти, если бы в домах стояли оповещающие приборы. В одном из пожаров, который произошел в доме на ул. Бородулина, 38, напомним, погибли 5 человек, в том числе 4 ребенка.

Датчики установят в квартирах многодетных семей, инвалидов, одиноких пенсионеров. В случае возникновения дыма, такие устройства начинают издавать звуковые сигналы, услышав которые, люди могут вовремя принять меры. Активисты получили уже более 50 заявок на установку датчиков.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли установка датчиков снизить число пожаров?

- Да, это надежное и давно проверенное средство

- Нет, в деревянном доме огонь распространяется слишком быстро

- Поможет не датчик, а переселение людей из аварийного жилья

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Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: radiokp.ru

В России к летнему сезону ожидается запуск железнодорожных круизов. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Возможность запуска совершенно нового формата отдыха под названием «ж/д круизы» ведомство проработало с РЖД. Догузова объяснила, что при таком формате путешествий целые вагоны поездов используются как туристические.

«Это полностью проработанная программа, когда ты ночуешь в поезде, отправляешься на экскурсии, питание включено. Этот формат мы в этом году хотим запустить к летнему сезону», — сказала глава Ростуризма.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы бы поехали в тур по России на круизном поезде?

- Да, это необычно и интереснее, чем поездка в один город – 12 голосов (25,5%)

- Нет, я не люблю поезда и особенно ночевки в вагонах – 10 голосов (21,3%)

- Всё зависит от маршрута и цены тура - 25 голосов (53,2%)

Статью «Открой мир из окна поезда» читайте в субботнем номере «Вятского края».