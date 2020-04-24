Помощи достойны? Ваше мнение!
ЭКОНОМИКА
Объем прямой безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, составит более 80 млрд. рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Между тем, Русская православная церковь тоже хочет попасть в список организаций, на которые распространяются меры господдержки.
На днях прошла встреча Митрополита Вятского и Слободского Марка с настоятелями кировских храмов, по итогам которой епархия обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать религиозные организации пострадавшими в связи с пандемией.
«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
«Кто более других нуждается в денежной помощи государства в условиях коронавируса?»
- Сфера общественного питания
- Розничная торговля
- Религиозные организации
- СМИ
- Развлекательные заведения
- Граждане России
- Никто из перечисленных
Голосуйте на сайте «Вятского края»!
Подведем итоги прошлого опроса.
Фото: gettyimages.com
Из-за эпидемии коронавируса кировские школьники могут не вернуться за парты даже после 12 апреля — даты, до которой региональное министерство образования продлило досрочные весенние каникулы в соответствии с рекомендацией Минпросвещения РФ.
«С 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы в полном объёме с использованием различных дистанционных образовательных технологий», - сообщили в правительстве области.
Для детей, не имеющих доступа к интернету, в минобразования прорабатывают иные варианты организации удаленного обучения.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы относитесь к дистанционному обучению школьников?
- Положительно. Дети учатся дома, выполняют задания и осваивают компьютер – 6 голосов (24,0%).
- Отрицательно. Без учителя – это не обучение, а самообразование по учебнику – 12 голосов (48,0%).
- Что с учителем в классе, что по учебникам дома, современная школа не дает знаний – 7 голосов (28,0%).
Оставить свой комментарий
1
1
1
3
1
3
1
1
2
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.