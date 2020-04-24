Помощи достойны? Ваше мнение!

Объем прямой безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, составит более 80 млрд. рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Между тем, Русская православная церковь тоже хочет попасть в список организаций, на которые распространяются меры господдержки.

На днях прошла встреча Митрополита Вятского и Слободского Марка с настоятелями кировских храмов, по итогам которой епархия обратилась к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать религиозные организации пострадавшими в связи с пандемией.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

«Кто более других нуждается в денежной помощи государства в условиях коронавируса?»

- Сфера общественного питания

- Розничная торговля

- Религиозные организации

- СМИ

- Развлекательные заведения

- Граждане России

- Никто из перечисленных

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: gettyimages.com

Из-за эпидемии коронавируса кировские школьники могут не вернуться за парты даже после 12 апреля — даты, до которой региональное министерство образования продлило досрочные весенние каникулы в соответствии с рекомендацией Минпросвещения РФ.

«С 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы в полном объёме с использованием различных дистанционных образовательных технологий», - сообщили в правительстве области.

Для детей, не имеющих доступа к интернету, в минобразования прорабатывают иные варианты организации удаленного обучения.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к дистанционному обучению школьников?

- Положительно. Дети учатся дома, выполняют задания и осваивают компьютер – 6 голосов (24,0%).

- Отрицательно. Без учителя – это не обучение, а самообразование по учебнику – 12 голосов (48,0%).

- Что с учителем в классе, что по учебникам дома, современная школа не дает знаний – 7 голосов (28,0%).