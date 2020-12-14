Помощь приходит с неба. Будни санитарной авиации в Кировской области

Фото: kirovreg.ru

Наверно, это было чудо, когда в небе небольшого поселка жители видели вертолет с красным крестом: значит, кому-то из земляков понадобилась экстренная помощь - и она пришла… с неба. Стало быть, у местных врачей не имелось необходимых аппаратов, лекарств, а возможно, и опыта, чтобы помочь тяжелобольному. Зато теперь - и в том не было сомнения! - человек останется жив, несмотря на полученные увечья…

Боги приземляются на пятачок

- Да, врачей кировской санавиации ждут как богов, - говорит директор предприятия «Вяткаавиа» Валентин Комлев (на фото) (он же - действующий летчик). - Я пришел в Победилово в 75-м году, после окончания Омского лётно-технического училища. С тех пор много видел, как работали специалисты, с какими невероятными ситуациями сталкивались. Иногда казалось: не выживет больной, недотянем до Кирова (в то время всех привозили в областную клиническую больницу). Но эти мысли всегда отгоняли. Дело сидящего за штурвалом - быстрее долететь.

Санавиация пережила и самые тяжелые времена - девяностые, двухтысячные годы, когда в отдаленных районах закрывались аэродромы, винтокрылые машины сдавали в металлолом, а пилотам небесной неотложки приходилось приземляться на пятачок - где посуше да потверже (вертолетные площадки тоже исчезли, заросли травой, некоторые участки отдавали под торговые павильоны, частные дома). Больных буквально тащили на себе, порой не один километр. Таков был долг и медиков, и тех, кто за штурвалом.

Тогда у санитарной авиации в Кирове (существовала при областной клинической больнице) в распоряжении имелся вертолет Ми-2 со «стажем» более 30 лет. Помню, как в 2007 году тогда еще департамент здравоохранения просил предусмотреть в текущем бюджете ассигнования на покупку нового вертолета, но этого так и не произошло.

Один из медработников санавиации около десяти лет назад рассказывал: «Обычно мы садились на стадион или на дорогу. Посадочные площадки в районах очень старые или давно заросли. В Кирове их вообще нет, летели в аэропорт Победилово. Раньше приземлялись на улице Московской, там, где сейчас находятся торговый центр Metro и частные гаражи. Позже и там площадку убрали».

«Ансат» прилетел в Стрижи

Однако времена меняются. В интервью корреспонденту ТАСС министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев сказал: «С 2016 года, став министром здравоохранения, смотрел на карту региона и понимал, что Кировская область огромная. Например, с Лузским и Подосиновским районами прямого автомобильного сообщения нет, но там людям тоже требуется экстренная и неотложная помощь. Эвакуация санитарным транспортом была необходима. Мы приложили максимум усилий, чтобы попасть в число 24 регионов, вошедших в программу развития санавиации, и в 2017 году получили федеральные деньги...»

Контракт на выполнение услуг и выиграла кировская компания. Предприятие «Вяткаавиа» приобрело в лизинг сначала один, а затем и второй укомплектованный медицинским модулем вертолет «Ансат» стоимостью 260 млн. рублей каждый. Недалеко от п. Стрижи построили аэродром «Кучаны».

К тому же в области создали единую диспетчерскую службу, куда стекалась вся информация, единую службу скорой медицинской помощи и санитарной авиации, в которую вошли станция скорой медицинской помощи г. Кирова, подразделения в районах области, межрайонных центрах, а также служба медицины катастроф и непосредственно санитарная авиация. Укомплектовали врачами.

Сейчас в санавиации работают авиационные бригады в составе врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера. Также есть специалисты по 16 профилям - сосудистые хирурги, урологи, акушеры-гинекологи и реаниматологи. Дежурят в круглосуточном режиме. Когда требуется помощь, бригада в течение получаса полностью собирается и вылетает на место.

В той же беседе с агентством ТАСС министр подчеркнул, что жизнь уже неоднократно проверяла систему на прочность. Осенью 2017 года в Уржумском районе на резервуаре «Транснефти» обрушились строительные леса, пострадало 22 человека. «Там было трое тяжелых. Вертолет в этот момент был в воздухе, мы его переориентировали в Уржум, и когда машина уже подлетала к городу, произошла лобовая авария на трассе Советск - Яранск. К тому времени у нас была создана единая служба скорой помощи, хватило одной минуты, чтобы отдать распоряжение, и главный врач

сориентировал в одну больницу всех этих пациентов, туда же были направлены специалисты...»

Кстати, единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации работает в регионе с 2017 года. В 2020 году для оказания санитарно-авиационной помощи пациентам используются два воздушных судна «Ансат», оснащенных медицинскими модулями.

С начала года из районов области в медучреждения Кирова вертолеты доставили 340 пациентов. Структура эвакуированных больных в этом году немного изменилась: 40 процентов - пациенты с заболеваниями органов дыхания, в том числе с пневмонией, еще 40 - с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 15 - с травмами и пять - с другими экстренными ситуациями, которые требуют вмешательства.

В зоне риска

Мне сказали в администрации станции скорой помощи:

- Наш один из лучших пилотов Валентин Комлев находится на карантине. Выйдет на работу, возможно, через месяц.

Спустя месяц тоже не дозвонился до него: пилот уже находился в очередном полете.

Что же, и такая ситуация - тоже печальная примета сегодняшних дней. Как я позже узнал, практически все летчики нового предприятия «Вяткаавиа», как и врачи, находятся в зоне риска. Они тоже вынуждены надевать специальные защитные костюмы, маски, очки. Никогда раньше не предполагали, что придется участвовать в таком «маскараде».

Как рассказал Валентин Егорович, они с ребятами даже придумали своеобразное средство защиты от больных коронавирусом: отгородили основной салон в вертолете плотной пленкой (голь на выдумки хитра!). Возможно, и не панацея от заразы, но надежда есть, экипаж дополнительно получает некую временную защиту.

Когда создавали предприятие, и не думали, что порой на ходу придется перестраиваться, казалось бы, в привычной работе.

- Как пришел в «Вяткаавиа» (В.Е. Комлев почти десять лет руководил Кировским авиапредприятием. - Прим. авт.), сразу же стал создавать команду надежных, проверенных людей - техников, инженеров. Все летчики - тоже парни из аэропорта Победилово, с которыми мы когда-то начинали, они профессионалы. У нас сейчас 14 пилотов.

В нынешних условиях экипажам приходится вылетать порой по два-три раза. И чаще всего - по вызовам, связанным с коронавирусом.

- Больше всего больных из Лузы и Подосиновца. Представляете, если бы из Кирова их везли неотложкой по земле? Ушло бы восемь часов, как минимум, - говорит Валентин Егорович. - Вертолет летит со скоростью 200 - 220 километров в час. Так, например, до Лузы при хорошей погоде можно долететь за один час десять минут, при сильном ветре - за один час 25 минут. Главное - быть уверенным в себе.

В Затон, прямо к дому

Известно, что раньше хирурги чаще оперировали на местах. Сейчас стараются привозить пациентов в специализированные медучреждения. Вертолет «Ансат» оборудован медицинским модулем, есть всё необходимое, в том числе ИВЛ. При помощи теле-ЭКГ врачи могут снимать кардиограмму прямо на борту вертолета и отправлять ее специалистам для консультации. Поэтому задача медиков - на месте определить: транспортабельный пациент или нет, не ухудшит ли транспортировка его состояние, и если угрозы нет, обеспечить стабильность во время перелета.

- Сейчас при необходимости вертолет может приземлиться прямо у дома пациента, например, если дорогу размыло после дождей или если ее нет в принципе, - продолжает мой собеседник. - Еще по весне был вызов в поселок Затон (это заречная часть города Котельнича). Площадки нет - куда садиться? Я вышел, обошел

округу, осмотрелся. В общем, решили: приземлимся недалеко от дома больного - там посуше. Так и сделали. Правда, всё равно на руках тащили его до вертолета.

Валентин Комлев, как опытный летчик, рад и другому обстоятельству: теперь 39 вертолетных площадок развернуто и работают в районах области, причем рядом с центральными районными больницами. В Кирове функционируют четыре, которые тоже находятся непосредственно на территории больниц. А это весьма удобно и для экипажа, и для врачей.

У них же есть так называемое правило золотого часа: помощь оказать максимально быстро, оперативно поставить диагноз, принять решение, проконсультировавшись со специалистами областного центра, и транспортировать человека в головное учреждение.

- Не случайно все площадки для вертолетов расположены у Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии (в непосредственной близости располагаются также Кировская областная детская клиническая больница и Кировский областной клинический перинатальный центр), у Кировской областной клинической больницы, Станции скорой медицинской помощи города Кирова и Больницы скорой медицинской помощи.

В прежней практике летчика Комлева были полеты и с пожарными, спасателями. Неоднократно летали на тушение очагов лесных пожаров. Люди везде проявляли мужество, смекалку.

- Я смотрю, как сейчас работают врачи, особенно в условиях коронавирусной инфекции, - на износ, без лишних слов. С ними - только опыт, профессионализм, выдержка. Им за это надо низко поклониться!

Александр ШИРОКОВ.