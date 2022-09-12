Помощь от Президента

Владимир Путин поручил Правительству РФ помочь Кировской области

Врио губернатора Киров­ской области продолжает радовать вятское население своей активностью на федеральном уровне. В регион из Москвы зачастили министры, каждый из которых наобещал благ «с три короба». Областью заинтересовался премьер-министр РФ Михаил Мишустин. А в начале августа состоялась рабочая встреча Соколова с Президентом России Владимиром Путиным.

Оптимисты говорят, что все эти переговоры - доказательство большого «веса» главы региона на уровне центральной власти. Пессимисты относят их к традиционным декорациям в преддверии выборов губернатора области. А реалисты предпочитают «считать цыплят по осени».

И, похоже, первые птенцы уже вылупились - 2 сентября на сайте президента России kremlin.ru появился перечень поручений правительству страны, касающихся развития, в том числе, Кировской области.

Среди них значатся три значимых для Кирова и области проекта. Во-первых, «строительство транспортного перехода под железнодорожной инфраструктурой на ул. Советской в г. Кирове» (ответственный - Михаил Мишустин). Во-вторых, «строительство мостового перехода через р. Чепцу в районе г. Кирово-Чепецка Кировской области на проектируемой автомобильной дороге Кирово-Чепецк - Слободской» (ответственные - Мишустин, Соколов). И, наконец, в-третьих, дано поручение «рассмотреть совместно с правительством Кировской области вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований бюджету Кировской области на благоустройство общественных пространств в г. Кирове» (ответственные - Мишустин, Соколов).

«А теперь - горбатый…»

Вопрос о строительстве автомобильного тоннеля под Транссибом обсуждается уже больше десяти лет. Проблема не просто назрела, но уже перезрела.

На переезде через железнодорожные пути (который в народе метко окрестили «горбатым») не редки автомобильные пробки. Люди, едущие в Нововятский район или из него, теряют в них время и нервы. Особенно раздражает это обстоятельство в утренние часы, когда многие едут на работу. Думается, их работодателей такие опоздания тоже не радуют.

Кировчане уже устали жаловаться на заторы у переезда в социальных сетях. Хотя нет-нет да какой-нибудь «злой кировчанин» разразится, например, во ВКонтакте, матерной тирадой по поводу хронических пробок на переезде.

На обещаниях решить проблему сделал себе карьеру уже не один политикан муниципального (да и не только) разлива.

Забавно сегодня читать старые новости о том, что власти пообещали построить тоннель в две тысячи ...дцатом году. При этом в каждом таком обещании креатива было больше, чем реальных потуг его выполнить.

Так, в 2015 году, во времена, когда областным центром управлял Владимир Быков, а горожане называли город «Быкодранском» (по имени двух главных городских чиновников - главы города Владимира Быкова и главы администрации Дмитрия Драного), нововятское теруправление объявило, что тоннель под железнодорожным переездом взялся строить частник, и распиарило эту новость по всем региональным СМИ. Даже начальство РЖД вынуждено было комментировать это гениальное по своей глупости начинание.

Впрочем, в то время областью «рулил» Никита Белых, известный своими либеральными взглядами на экономику, должную опираться на «невидимую руку рынка» и «частную инициативу», поэтому глупость была не столь очевидна.

Когда Белых заключили за взятку в СИЗО, а его место в ранге «врио» занял Игорь Васильев, последний в сентябре 2016 года пообещал построить тоннель уже в 2017-2018 годах. Но на то он тогда и значился «временным», чтобы обещать.

В 2018 году тоннель взялся рыть только что вступивший в должность главы кировской горадминистрации Илья Шульгин. Он даже пообещал установить на здании Центральной диспетчерской службы электронное табло с обратным отсчётом времени до пуска первого автомобиля под Транссибом.

В 2019 году Министерство транспорта России поддержало проект строительства автотоннеля в Нововятском районе, с которым тогда на федеральный уровень обратилось областное правительство. Планировалось начать работы уже в 2021 году.

И вот сегодня мы видим новые обещания. Правда, обещания превратились в поручения, а уровень того, кто их дал, вырос до первого лица государства.

Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, региональные органы власти должны обеспечить исполнение этого поручения президента в 2023 - 2027 годах, а с финансированием определиться уже к 1 октября текущего года.

Как трудно пересечь Чепцу

Не менее «древней», как и тоннель под «горбатым переездом», является проблема со строительством капитального моста через реку Чепцу в Кирово-Чепецке. О его необходимости заговорили еще в начале «нулевых» годов. Но даже в те тучные года, когда российский бюджет прямо-таки распирало от нефтяных сверхдоходов, этот проект так и не был реализован.

В 2011 году чепецкую переправу всё же удалось построить, но только лишь в виде наплавного (понтонного) моста, который работал летом, а зимой транспорт переправлялся на другой берег по льду. Торжественный пуск моста состоялся год спустя, в 2012-м.

Уже с момента своего запуска понтонный мост вызывал нарекания. Осенью 2012 года его затопило, и жители Чепецка заговорили о коррупции среди чиновников, которые подписывали акт о его госприемке, и об ошибках строителей и проектировщиков. Однако последние (ООО «Институт Дорпроект» и ООО «Строительная компания») с мнением горожан не согласились.

Не был согласен тогда с чепчанами и губернатор области Никита Белых. Ему удалось свалить все просчеты на местную власть. Это она, писал Белых, сделала всё по проекту тридцатилетней давности, в следствие чего появились недочеты и ошибки при строительстве.

Позднее, в 2013 году, появился грандиозный проект строительства «восточного обхода» города Кирова. По логике авторов идеи, эта дорога должна была соединить напрямую несколько федеральных трасс и позволила бы разгрузить областной центр. Частью этой концепции являлись возведение капитального моста через Чепцу и прокладка дороги по бывшим торфовыработкам между Каринторфом и Слободским. Общую стоимость проекта (мост + дорога) оценивали тогда в сумму более 4,4 млрд. рублей. Думается, в федеральном правительстве, когда увидели эту цифру, схватились за голову, а может, и намекнули Белых о необходимости «умерить аппетиты».

В 2020 году к идее «восточного обхода» вернулись.

«В период 2021-2025 годов предполагается создание нового транспортного маршрута - автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Слободской - на общую сумму, превышающую 4 млрд. рублей, - анонсировал проект председатель областного правительства Александр Чурин. - В том числе планируется строительство мостового перехода через реку Чепцу у города Кирово-Чепецка. Это так называемый восточный обход Кирова, который позволит не только разгрузить областной центр, но и даст возможность транспорту из Кирово-Чепецка получить выход на дорогу Киров - Пермь.

И вот задачу построить мост через Чепцу подтвердил своим поручением президент. Цифры финансирования пока не известны.

«Я планов наших люблю громадьё…»

Последнее получение Владимира Путина, касающееся Кировской области, относится к благоустройству областного центра. И это не случайно. Разговоры о необходимости максимально прибрать город к его 650-летнему юбилею в последнее время не сходят с лент новостных изданий. А 1 сентября был торжественно запущен обратный отсчет времени до памятной даты.

«В настоящее время мы развернули большую работу по приведению в порядок домов, улиц, дворов, общественных пространств, - сказал Александр Соколов на встрече с президентом. - Запланировано и делается очень многое, но в связи с тем, что недостаёт ресурсов, не всё удается».

«Вятский край» уже не раз обращался к теме юбилея областного центра и указывал на отсутствие реальных цифр финансирования подготовки и проведения торжеств. И вот, похоже, врио губернатора Александр Соколов решил взяться за эту тему «засучив рукава».

Судя по поступающей информации, «хотелок» у городских активистов, которых привлекли к формированию программы подготовки к юбилею, оказалось немало. Так, Фонд капремонта пообещал отремонтировать к 2024 году 242 многоквартирных дома, из которых 23 - объекты культурного наследия.

В планы заложено благоустройство Александровского сада, набережной Грина и парка имени С.М. Кирова. И здесь нельзя не напомнить, что последний и без того собирались приводить в порядок в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды. Как сообщила пресс-служба правительства Кировской области, Министерство строительства и ЖКХ России уже пообещало федеральное финансирование в размере 540 миллионов рублей на ремонт парка.

Как об уже решенном вопросе говорится, что к юбилею отреставрируют здания областного драматического театра, детской филармонии, цирка, «Театра на Спасской», а также художественного училища имени Рылова и музыкального колледжа имени Казенина.

И это - только самые крупные проекты, которые новый глава Кировской области хотел бы воплотить в жизнь в преддверии юбилея областного центра. Так и вспоминается «громадье планов», которые появились в 2012 году, когда Владимир Путин подписал указ о праздновании 650-летия Кирова.

Сможет ли Александр Соколов реализовать все планы? Будет ли федеральный центр активно его поддерживать (в том числе и финансово) после выборов губернатора? Время покажет.

Ложка дёгтя

Те, кто живет в Кировской области не один десяток лет, должны помнить, что каждый губернатор на пороге своего избрания обещал жителям Вятского края «молочные реки и кисельные берега». Но чаще всего такие обещания оказывались пустым сотрясением воздуха.

Так, например, Никита Белых обещал решить проблемы развития региона и занятости населения путем строительства промпарков в Вятских Полянах, Слободино, технопарка детских товаров «Игроград» в Кирове и даже агропромпарка. Первый из них со скрипом, но запустили. Удалось даже заполнить его арендаторами.

Второй, в Слободино, строился долго и с нарушением сроков. О его работе сейчас даже не вспоминают. И не известно, есть ли на этой площадке хоть одно предприятие. А ведь в этот технопарк было вложено немало миллиардов рублей из федеральных источников.

«Игроград» закрылся, а его площади распроданы. А агропромпарк так и остался на бумаге. И это всё, что нужно знать о громких начинаниях Белых.

Игорь Васильев обещал создать спортивный кластер в Вересниках, построить большой концертный зал, выйти по общему объему полученного аграриями молока на уровень миллиона тонн. О последнем он, кстати, говорил Владимиру Путину. И где сегодня это всё? Даже у легкоатлетического манежа в Вересниках только недавно залатали дырку в кровле, так неожиданно появившуюся прямо во время детских соревнований. Какой уж там кластер?

Нас, жителей Кировской области, не раз уже обманывали в ожиданиях. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы это повторилось вновь.

Иван ТРОФИМОВ.