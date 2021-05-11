Померились доходами. Кировские чиновники рассекретили размеры своих зарплат

Чиновники из правительства Кировской области отчитались о прошлогодних доходах и имуществе. Информация размещена на сайте правительства.

Как и предполагалось, ничего неожиданного по большому счёту нынешняя декларационная кампания не принесла. Почти нет перемен в доходах основных персонажей правящей региональной элиты, да и рейтинг по богатству остался прежним. Лишь отдельные декларации привлекают внимание.

На самом верху

Самым богатым членом правительства Кировской области по-прежнему остается его председатель Александр Чурин. За прошлый год его доход составил 23,4 миллиона рублей. Впрочем, он и за 2019-й показал почти такую же сумму - 23,3 миллиона.

Доход председателя правительства в несколько раз превышает таковой у губернатора Кировской области Игоря Васильева. Хотя последний сообщил, что в 2020 году заработал почти на полмиллиона рублей больше, чем годом ранее, - 3,18 миллиона рублей против 2,68 миллиона.

Неожиданно на вторую строчку в рейтинге самых богатых членов правительства поднялся первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. За 2020 год он получил свыше девяти миллионов рублей, хотя годом ранее жил скромнее и его заработок составлял лишь 2,69 миллиона. А вот здесь-то и кроется самое интересное.

Как оказалось, в качестве зарплаты Дмитрий Александрович за прошлый год получил даже меньше, чем годом ранее: 2,39 миллиона рублей. А вот «куш» в 6,7 миллиона рублей ему достался от продажи квартиры. В 2019 году ему на правах собственности принадлежала квартира размером 55,6 квадратных метра, а проживал он с семьей в другой - площадью 103,2 квадрата. И последняя была обозначена не как собственная, а всего лишь «на правах пользования». В этом году первой квартиры у него уже не значится. Следовательно, именно ее он и продал за шесть с лишним миллионов, то есть по 120 с половиной тысяч за квадрат.

Не знаю, может быть, у кого-то такая цена квадратного метра и не вызывает удивления, но, регулярно отслеживая стоимость кировского жилья, должен сказать, что продажу стандартной «двушки» даже за четыре миллиона уже можно считать «сделкой века», а здесь на два с лишним миллиона больше. Может, в ней унитаз и раковина золотые, а стены расписаны Рафаэлем? В любом случае если 6,7 миллиона рублей - это действительно цена той самой квартиры, то, если б в Кирове в ближайшее время состоялся конкурс «Риелтор года», Курдюмов имел бы стопроцентную гарантию занять на нем первое место.

Впрочем, «переплюнул» по доходам Игоря Васильева и другой областной зампред - Алексей Коробов. За прошлый год он смог заработать семь миллионов рублей (в 2019 году - 6,5 миллиона).

А вот Алексей Котлячков и Роман Береснев оказались самыми скромными заместителями председателя правительства области. Первый получил в 2020 году доход в 2,4 миллиона рублей, второй - в 1,9 миллиона. Даже руководитель областной администрации Максим Финченко и тот оказался богаче - 3,4 миллиона рублей.

Таким образом, за прошедший год в жизни областных руководителей (за исключением Дмитрия Курдюмова) почти ничего не изменилось.

Министры - не капиталисты

Почти не принесли неожиданностей и декларации региональных министров. В их обеспечении также мало что поменялось. Хотя опять же не для всех.

Самым «бедным» оказался министр внутренней политики Андрей Лучинин. Его годовой доход составил всего немногим более одного миллиона рублей. Впрочем, для «молодого министра» (а таковым он стал только в декабре 2020 года) это, может быть, и естественно. Хотя, конечно, совсем несравнимо с зарплатой молодого врача или учителя.

Компанию в числе наименее «упакованных» министров Андрею Лучинину составила и. о. министра имущественных отношений Оксана Артюхова (1,23 миллиона рублей). Хотя отрицательную роль здесь, скорее всего, сыграла как раз приставка «исполняющая обязанности».

Зато еще один «молодой министр» - Николай Журков, возглавивший министерство юстиции в январе этого года, а до того работавший первым заместителем руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области, показал, что бывшие прокурорские работники (а он с июня 2015 года по апрель 2020-го занимал должность прокурора Кировской области) плохо жить не привыкли. Он оказался самым богатым среди коллег-министров. В 2020 году его доход был равен 5,6 миллиона рублей. Хотя, наверное, сюда вошла и «генеральская пенсия» бывшего областного прокурора.

И уж совсем неожиданно обогнала остальных министров по заработкам Анна Альминова. Они приблизились к показателю Журкова и составили 5,1 миллиона рублей. При этом в прошлогодней декларации Альминова указала только скромные 1,74 миллиона. Понять из официально опубликованных сведений, откуда взялась столь существенная разница, невозможно. Так что оставим это в качестве загадки. Впрочем, последняя должна быть в каждой женщине, тем более - красивой (напомним, что «самой красивой спортсменкой» Анну Альминову назвали в 2010 году).

У всех остальных руководителей региональных министерств годовой доход колеблется в районе двух миллионов рублей.

Науполномочили

За всей этой суетой вокруг областных чиновников мы чуть было не упустили из виду такую категорию государственных служащих, как «уполномоченные» - по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. Ими в Кировской области являются Галина Буркова, Владимир Шабардин и Владислав Попов.

Нужно отметить, что и Галина Буркова, и Владислав Попов получают денежное довольствие на уровне министров областного правительства, а потому их доход за прошлый год составил: у первой - 1,93 миллиона рублей, а у второго - 1,88 миллиона.

А вот защитник несовершеннолетних Владимир Шабардин за прошлый год значительно улучшил свое благосостояние. Его общий доход составил 6,17 миллиона рублей, из которых, как указано в декларации, 4,2 миллиона получено «от продажи имущества». И так же, как в случае с Дмитрием Курдюмовым, таким проданным имуществом оказалась квартира. Вот только площадь ее составляет 117,4 квадратного метра. Что ж, цена адекватная, а потому не быть Владимиру Валерьевичу вторым на конкурсе «Риелтор года».

Иван ТРОФИМОВ.

В свободное от депутатства время…

Более 333 миллионов рублей заработал за 2020 год депутат ОЗС от «Единой России» Сергей Киселев. По сумме задекларированного дохода он значительно опередил коллег в региональном парламенте.

На сайте областного Заксобрания опубликованы доходы депутатов ОЗС за 2020 год. Лидером неформального рейтинга стал депутат ОЗС и президент ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев. Его доход в 2020 году составил 333 млн. 428 тыс. 679 рублей 34 копейки.

Напомним, что по итогам 2018 и 2019 годов Киселев значился в списке богатейших госслужащих и депутатов России по мнению Forbes. К слову, сумма задекларированных доходов депутата растет с каждым годом: в 2018-м Киселев указал доход в размере 154,54 млн. рублей, а в 2019-м - 203,51 млн. рублей.

Прибавляется у Сергея Николаевича и собственности: в 2018 году в собственности бизнесмена было 12 объектов, в 2019-м - 14 объектов недвижимости, расположенных в нашем регионе. По состоянию на апрель 2021 года в собственности Киселева находится 18 объектов недвижимости. В их числе - четыре земельных участка: площадью 622 тыс. 673 кв. м (+/- 441 кв. м, как указано в декларации), 88 тыс. 296 кв. м (+/- 144 кв. м), 35 тыс. 236 кв. м (+/- 128 кв. м) и 37 тыс. 369 кв. м. Также у Киселева есть три жилых дома, площади которых составляют 138,6 кв. м, 485,6 кв. м и 148,9 кв. м, шесть квартир (59,9 кв. м, 454,7 кв. м, 61,1 кв. м, 64,8 кв. м, 49,5 кв. м и 84,6 кв м), четыре хозпостройки (нежилых помещения) - 658,8 кв. м, 98,8 кв. м, 396,4 кв. м и 183,4 кв. м. Еще в собственности Сергея Николаевича находится гараж площадью 125,6 кв. м.

Обширный автопарк Сергея Киселева включает в себя 17 единиц транспорта. Это три легковых автомобиля марки «Тойота», один легковой «Шевроле», три снегохода (два - марки BRP и один - Stels), шесть прицепов (829440, 8213В5, 829450, КМЗ-828421 и 829450), две моторные лодки («Казанка» и Quintrex) и один гидроцикл XL. Учитывая сферу деятельности бизнесмена, проблем с горючим для всего этого транспорта у него быть не должно.

Следующим в рейтинге доходов за 2020 год стал однопартиец Киселева - генеральный директор ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи» Константин Гозман. Он задекларировал доход в 228 млн. 496 тыс. 168 рублей 48 копеек.

В целом 36 членов фракции «Единой России» в Заксобрании получили за минувший год 872 млн. 893 тыс. 730 рублей 26 копеек.

На втором месте по уровню совокупного дохода членов фракций находится «Справедливая Россия»: пять эсеров заработали 124 млн. 916 тыс. 462 рубля 39 копеек. Восемь депутатов фракции ЛДПР задекларировали 20 млн. 666 тыс. 925 рублей 55 копеек. Сумма доходов четырех депутатов ОЗС от КПРФ составила 17 млн. 547 тыс. 148 рублей 29 копеек.

Если же суммировать доход всех депутатов Заксобрания, то мы придем к цифре 1 млрд. 36 млн. 24 тыс. 266 рублей 49 копеек. А средний годовой доход народного избранника за 2020 год составил 19 млн. 547 тыс. 627 рублей 66 копеек.

Анастасия Четвергова.