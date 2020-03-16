Политический долгожитель из Нолинска. К 130-летию со дня рождения Вячеслава Молотова

9 марта исполнилось 130 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича Молотова (Скрябина) (1890 - 1986) - главы советского правительства в 1930 - 1941 гг., народного комиссара, министра иностранных дел Советского Союза в 1939 - 1949 и в 1953 - 1956 годах.

Детские и юношеские годы Вячеслава Михайловича прошли в Вятской губернии: он родился в слободе Кукарке (ныне г. Советск) в семье нолинских мещан, затем жил в г. Нолинске.

На малой родине Молотова всегда чтили память о выдающемся земляке, и нынешняя юбилейная дата не осталась забытой.

5 марта в Нолинске состоялась научно-практическая конференция «Наш земляк - Молотов».

Мероприятие вызвало живой интерес у нолинчан. Зал Музея истории и краеведения города был полон. На конференцию пришли работники музеев, библиотек, краеведы, ветераны труда, школьники.

В перерывах между выступлениями в исполнении преподавателей Нолинской школы искусств звучала музыка брата Молотова - композитора Николая Скрябина-Нолинского.

Был номинирован на Нобелевскую премию мира

В докладах, прозвучавших на пленарном заседании конференции, рассказывалось много необычного о жизни и деятельности В.М. Молотова.

Методист Музея истории и краеведения города Нолинска Галина Геннадьевна Никитина отметила, что именно Молотов возглавлял советское правительство в труднейшие для страны годы индустриализации, а в сложные предвоенные и военные годы он был главой внешнеполитического ведомства и приложил немало усилий для выхода нашей страны из изоляции и для разгрома нацизма.

Мало кто знает, что после войны Молотов был номинирован на Нобелевскую премию мира. О его авторитете говорит тот факт, что в 1940-е годы советская азбука содержала портреты трех вождей: Ленина, Сталина и Молотова.

А в народной памяти Молотов остался человеком, от которого страна узнала о начале Великой Отечественной войны…

«Что, Вячеслав, нахлебался?»

Об уникальных воспоминаниях, хранящихся в Кировском областном краеведческом музее, рассказала ученый секретарь музея Людмила Николаевна Власова.

Друг Молотова В.К. Глушков вспоминал: «…в детских играх наших Вячеслав был постоянным участником. В летнее время нередко мы, ребята, целой гурьбой отправлялись на реку Пижму купаться.

…Перейдя по мосту реку, мы отправились на любимое место - песчаный мыс, который круто обрывался. Для умеющих плавать излюбленное место было на глубине под откосом, а «мелочь», не умеющая плавать, купалась на отмели. В порыве веселья незаметно для себя Вячеслав поплыл на глубокое место и стал тонуть. Сравнительно сильное течение относило его от отмели. Я с товарищем Володей Бердниковым бросились вплавь к Вячеславу, и общими усилиями извлекли его на берег. На вопрос присутствующего на берегу отца Вячеслава: «Что, Вячеслав, нахлебался?» - Вячеслав, очнувшись, с улыбкой ответил: «Да, нахлебался».

Трогательны письма родителей Молотову-студенту в Казань. Они проникнуты переживаниями за молодого революционера, рискующего всем ради светлого будущего: «Дорогой Веча, успокой меня, дай мне умереть спокойно, я страдаю за тебя каждую минуту, мне жаль тебя. …Будь здоров. Целую тебя и благословляю, твоя мама.

…Дорогой Веча! Стремления твои благородны, но невыполнимы, а поэтому советую: брось журавля в небо, бери синичку в руки - и будешь молодец. Папа Михаил».

А еще в нашем областном краеведческом музее сохранился дубликат свидетельства о рождении Вячеслава Михайловича, выданный главе советского правительства… Управлением НКВД по Кировскому краю.

«Красная молотовская парта»

Во второй части конференции выступали нолинчане, поделившиеся своими воспоминаниями о том, что в их жизни было связано со сталинским наркомом и земляком.

Оказалось, что в послевоенные годы в Нолинске существовала семилетняя школа имени В.М. Молотова, а в ней стояла «красная молотовская парта», сидеть за которой было огромной честью.

Ветераны труда Н.И. Чувакина и И.В. Гришина вспоминают: «Парты стояли очень тесно друг к другу, так как класс был небольшим. Первая парта в ряду от окна была не черного цвета, как все остальные, а красного. Нам рассказали, что за этой партой когда-то сидел Вячеслав Скрябин, ставший позднее видным государственным деятелем. Позднее право сидеть за красной партой предоставлялось лучшим ученикам класса. Да и право учиться в этом кабинете предоставлялось только лучшему классу».

Нина Ивановна и Инесса Викторовна с гордостью отметили, что они сидели за красной партой полтора года.

Помощь не на словах, а на деле

Ветеран труда Лев Васильевич Кочедыков рассказал о встрече своего отца, председателя колхоза «Прогресс» Василия Никитича Кочедыкова, и Вячеслава Михайловича Молотова, состоявшейся в начале 1950-х годов в Кремле: «Отец сильно волновался: как пройдет встреча, будет ли оказана помощь… Отец рассказывал, что он скоро успокоился, как только в назначенное время вошел в кабинет. Вячеслав Михайлович Молотов поднялся навстречу и протянул руку, сказав, что рад встрече с человеком со своей малой родины. Закончилось время приема, но разговор о жизни вятской глубинки, о проблемах колхоза, о развитии сельского хозяйства, о городе Нолинске, тогда Молотовске, все продолжался. Молотов интересовался всем, внимательно слушал, временами что-то отмечал в блокноте, задавал вопросы, пообещал по возможности помочь. Отец вернулся домой, отчитался о поездке в райкоме партии, рассказал колхозникам о встрече в Москве с Вячеславом Михайловичем, а потом в колхоз из Москвы, с завода, прислали пилораму, автомобиль, радио и электростанцию. Это стало большим подспорьем для хозяйства. Помощь не на словах, а на деле».

Здесь жил будущий нарком

В рамках культурной программы участникам конференции посчастливилось побывать в Доме-музее В.М. Молотова, восстановленном силами внука Вячеслава Михайловича - известного политолога и историка Вячеслава Алексеевича Никонова. Интересная экспозиция демонстрирует личные вещи Вячеслава Михайловича, неизвестные фотографии из семейного архива. А во дворе дома стоит раскидистая береза, которую Молотов очень любил и часто вспоминал, рассказывая о своем детстве.

Отрадно, что в вятской глубинке хранится и передается историческая память. А значит, жизнь людей наполнена особым смыслом - любовью к своей малой родине.

Павел Шарабаров,

старший научный сотрудник НИЦ регионоведения Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена.