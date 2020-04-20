Пока на «три с минусом». Коронавирус поставил оценку системе образования Кировской области

С 13 апреля все школы области перешли на дистанционный метод обучения. Мера эта, как говорят чиновники от образования, вынужденная, и обусловлена она пандемией COVID-19.

Уже первые дни (а в отдельных образовательных учреждениях - и недели) стали проверкой готовности образовательной системы: чиновников, методистов, педагогов, родителей и самих школьников к переходу на принципиально иной метод передачи и получения знаний. И нельзя сказать, что все оказались к нему готовы. Вскрылось много дефектов реформы школьного обучения, которые до этого были незаметны широкой публике.

«Жизнь заставит научиться многому»

Еще накануне перехода к «дистанционке» (как этот метод уже окрестили родители школьников) в Кировской области состоялось два события, которые подвели жирную черту под подготовительным этапом внедрения удаленного обучения. В один день региональное министерство образования провело в онлайн-режиме областной педагогический совет и «Родительский час».

К сожалению, педсовет проходил в закрытом формате, и судить о том, что там происходило, можно лишь по официальным источникам. Они же свидетельствуют о том, что участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр образования Ольга Рысева, ректор Института развития образования Наталья Соколова и директора более чем 300 областных школ, лицеев и гимназий.

Как сообщает пресс-релиз регионального правительства, Дмитрий Курдюмов рассказал педагогам, что «органам исполнительной власти дано право самостоятельно принимать решение, завершать досрочно учебный год или нет. В Кировской области такое решение принято не будет».

Он также просил педагогов обратить особое внимание на взаимодействие с родителями, получение обратной связи по организации обучения. Для этого, по словам первого зампреда, в каждой школе региона учителя должны еженедельно проводить дистанционные классные родительские собрания и отвечать родителям на все вопросы, чтобы снять беспокойство. Со своей стороны, как сказала Ольга Рысева, региональный минобр в таком же режиме будет проводить аналогичные мероприятия на областном уровне.

Выступили на педсовете и четыре руководителя школ. Они поделились своим опытом организации «дистанционки», так как начали вводить ее еще за неделю до официально назначенной даты. В порядке эксперимента. В своей практике, как говорит официальное сообщение, они «смогли организовать процесс с использованием рекомендованных образовательных платформ».

«Снять большинство вопросов и конфликтных ситуаций со стороны родителей можно путём создания единой официальной почты для отправки домашних заданий, - приводит слова директора Вятской гуманитарной гимназии (ВГГ) Валерии Вологжаниной пресс-служба правительства области. - Также опыт показал, что при организации удалённых уроков необходимо в два раза сокращать объём изучаемых материалов. Но в любом случае всем образовательным организациям вполне по силам грамотно организовать процесс дистанционного обучения. И мы всегда готовы помочь коллегам и проконсультировать по этим вопросам».

К сожалению, слова директора ВГГ не раскрывают в полной мере те трудности, с которыми сталкиваются образовательные учреждения при переходе на дистанционное обучение. Не дают они представление и о том, насколько другие школы готовы к такому переходу. Поэтому «ВК» обратился к директору общеобразовательной школы в поселке Вахруши Слободского района Игорю Олину. Он присутствовал на этом педсовете и поделился своими впечатлениями от того, что там обсуждалось. Помимо этого, он рассказал, как педагоги его школы воспринимают такое образовательное новшество.

- В полной мере заменить очное обучение дистанционным, конечно, нельзя, - подчеркнул И. Олин. - Особенно тяжело с младшими школьниками, с детьми, у кого невысокая познавательная мотивация, детьми с ОВЗ (имеющими ограничения по здоровью. - Ред.). Вся наша система и весь опыт рассчитаны на очное обучение, непосредственный контакт и взаимодействие, активные формы совместной деятельности, и мы должны понимать, что сложившаяся ситуация является экстраординарной, принимаемые меры - вынужденными. Это лучше, чем ничего. Школа готова, насколько возможно в этих условиях подготовиться за две недели. Много трудностей. Прежде всего все участники образовательного процесса столкнулись с перегрузками. Тот же объем материала в электронных формах требует гораздо больше времени и от учителя, и от ученика. Отсюда психологический дискомфорт, негативное влияние на зрение, стрессы и тому подобное.

Понятны технические проблемы. Но есть также серьёзные проблемы организационного и методического плана. Нужно иначе строить занятие, производить отбор содержания, осуществлять контроль и так далее. С другой стороны, педагоги - люди творческие, и многие сейчас воодушевлены необычными задачами, с энтузиазмом осваивают новые формы работы. Подчеркну, невозможно выйти из этого периода без потерь. Главное - сделать их минимальными. И ни в коем случае не добиваться результатов ценой здоровья детей и взрослых. Но будут и приобретения. Жизнь заставит научиться многому, что осталось бы без внимания, будь всё как обычно.

Без методик, но с рекомендациями

В рассказе об областном педсовете обращает на себя внимание то, что высокопоставленные чиновники больше говорили о проблемах и вопросах, связанных с переходом на дистанционное обучение, чем предлагали ответы на них. Складывается впечатление,

будто они и сами слабо представляют себе, что и как нужно делать. Поэтому чиновники больше рассчитывают на самодеятельность школ в этом вопросе. Хотя под рукой у минобра есть целый Институт развития образования Кировской области, который, по идее, должен разрабатывать общие для всех методики «дистанционки».

На сайте института, конечно, есть немало необходимой для этого информации. Имеются даже соответствующие «методические рекомендации». В них перечисляются почти все интернет-сервисы, которые может использовать педагог для проведения онлайн-уроков. Однако единого для всех алгоритма нет.

Несмотря на то что целью указанного документа называется «установление единых подходов к деятельности общеобразовательных организаций и обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ в дни возможности непосещения занятий», в действительности их создание отдано на откуп самим образовательным организациям. В результате каждая из них идет своим путем. Доходит до того, что по факту каждый учитель-предметник методом проб и ошибок вырабатывает свои подходы к удаленному преподаванию. И не всегда это проходит гладко.

Вот, например, что рассказала педагог одной из кировских школ (её рассказ записали журналисты одного из региональных изданий):

«Мы работаем по очень дурацкой схеме. Все учителя записывают в электронном дневнике домашнее задание, которое дети потом скидывают учителям на почту. Но каждый из учителей работает со своим ресурсом. Кто-то работает в Учи.ру, кто-то - в ЯКласс, кто-то - на Google Диск, кто-то - через «Российскую электронную школу», поэтому у детей путаница в головах. Им нужно зарегистрироваться на всех ресурсах, каждому учителю отправлять данное им выполненное задание и не запутаться.

У всех педагогов форма принятия работ разная: одни просят фотографии выполненных заданий, другие - текстовые документы. Очень тяжело приходится и детям, и родителям, у них возникает много вопросов. Оказалось, что дети не так хорошо работают в интернете: они могут найти какую-то информацию, чтобы списать, а с регистрацией на сайте не справляются. У меня некоторые даже спрашивали, как найти Google», - с грустью шутит учитель.

И такой рассказ не единственный. Многие педагоги столкнулись с чем-то подобным. И не только в Кировской области. Даже московские учителя пишут об этом. Их исповеди можно найти в интернете.

Кто школьнику компьютер даст?

То, что дети вынуждены проходить обучение находясь дома, не радует и родителей. Многие из них после первой недели вынужденного затворничества вновь вышли на работу.

«ВК» уже писал, что сейчас 140 областных предприятий возобновили свою деятельность. А какие-то ее и не прекращали. Но и те взрослые, которые продолжают находиться в режиме самоизоляции, с трудом представляют себе, как можно заставить своих чад учиться онлайн. Может быть, не все, но многие.

Эти обстоятельства вскрылись при проведении областного «Родительского часа». Его региональное министерство образования (как мы выше уже указывали) провело сразу же вслед за областным педсоветом. И в отличие от последнего все желающие могли наблюдать его на экранах своих мониторов.

В работе «Родительского часа» участвовали не только министр образования Ольга Рысева и ректор Института развития образования региона Наталья Соколова, но и уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин, директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов и директора нескольких кировских школ.

Виртуально на этом родительском собрании присутствовало порядка 6 - 7 тыс. родителей. Некоторые из них тут же в чате писали вопросы к чиновникам от образования.

В первую очередь людей интересует то, что связано с наличием или отсутствием у них компьютеров и гаджетов, с качеством мобильной связи и интернета и с программным обеспечением. Не секрет, что сегодня доходы родителей у детей даже из одного класса могут существенно различаться. С переходом на «удаленку» это обстоятельство только обостряется. У одних дома есть всё необходимое (и персональный компьютер, и планшет, и смартфон, и сканер, и принтер), позволяющее поддерживать связь с учителем и выполнять его задания. А у других из всех гаджетов - только кнопочный телефон, который в народе окрестили «бабушкофоном». В областном центре последних, может быть, не так много, но в районах области таковых если не большинство, то значительное количество.

В минобре об этой проблеме знают. Еще до областного родительского собрания на одном из заседаний ее уже обсуждали. Как вариант решения директорам школ было предложено «рассмотреть возможность временной передачи школьных компьютеров в семьи обучающихся на время дистанционного обучения». Позднее, на «Родительском часе», эту идею повторно озвучили. Хотя понятно, что имеющихся у школ ресурсов для ее исполнения не хватит и родителям придется решать этот вопрос самостоятельно. Как говорится, «спасение утопающих - дело рук самих утопающих».

Есть и еще одна техническая проблема, имеющая серьезное значение: как сделать так, чтобы ребенок, получая доступ в интернет при отсутствии контроля со стороны взрослых, занимался только тем, чем следует, то есть учился, а не играл в онлайн-игры, не сёрфил свою ленту в соцсетях или не ползал по разным (в том числе и платным) сайтам.

Евгений Валов, например, считает, что полностью исключить такие эксцессы нельзя. Рано или поздно ребенок научится обходить любую защиту. Хотя для младших школьников, которые еще не так поднаторели в использовании анонимайзеров и прочего, ввести ее можно. И всё же главное - это мотивация самого ученика на процесс получения знаний, а не на развлечения.

Ну и, наконец, не менее важным, особенно для отдаленных населенных пунктов, остается наличие качественного интернет-соединения. С решением этой проблемы, как, впрочем, и с другими техническими вопросами, могло бы помочь региональное министерство информационных технологий и связи, но, судя по отсутствию на всех проводимых минобром мероприятиях его специалистов, контакт между двумя этими областными структурами отсутствует.

Первый блин комом

Впрочем, не только технические вопросы беспокоят родительское сообщество. На «Родительском часе» немало времени было уделено организации учебного процесса. Люди спрашивали у чиновников, например, о проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР). Как заверила министр образования, их никто не отменял, а время проведения ВПР будет назначать администрация каждой конкретной школы.

Несколько иным образом в этом году будет организована и государственная итоговая аттестация. По словам Ольги Рысевой, ее сроки по решению Минпроса РФ перенесены. Для учеников 11-х классов она начнется с 8 июня.

А вот вопрос об обучении школьников, у которых родители днем находятся на работе, оказался совсем не праздным. Минобр предложил школам переносить в таких случаях уроки для детей на вечер. Но в конечном итоге решать это должна администрация образовательного учреждения.

Как оказалось, министерство перекладывает на школы не только это. Практически вся организационная часть процесса дистанционного обучения возложена на них. А потому каждая школа решает проблемы по-своему. Где-то это удается, где-то - не очень.

Как рассказал Виталий Н., чья дочь учится в восьмом классе кировской школы № 51, с организацией учебного процесса там все обстоит далеко не идеально. Это учебное заведение в порядке эксперимента начало переводить учащихся на «удаленку» еще за неделю до официального ее старта во всех образовательных учреждениях. И до сих пор там так и не смогли, как отмечает родитель, внедрить дистанционное обучение.

Пока все выглядит следующим образом: ученики получают ежедневно задания через электронный дневник, пишут работы «на бумажке», фотографируют их и отправляют по электронной почте учителю.

- При таком подходе учитель просто не в состоянии проверить все работы, - говорит Виталий. - Он даже не в состоянии точно учесть, выполнил тот или иной школьник домашнее задание или нет. А ведь за неисполнение учитель ставит двойку. У нас уже был такой случай. Ребенок сделал работу, отослал. Потом мы открываем электронный дневник и видим «пару». Звоним учителю: «За что?» Отвечает: «За домашнее задание». Говорим: «Мы сделали», указываем логин почты и время отправки. Разобрались. Двойку убрали. Но ведь такое может произойти не только с нашей дочерью.

По словам родителя, лишь один педагог школы, учитель математики, проводит онлайн-занятия используя интернет-платформу Zoom. Все остальные указывают параграф из учебника, который необходимо прочитать, и домашнее задание.

- Но ведь это - не дистанционное обучение, а самоподготовка, - делает вывод Виталий.

Конечно, внедрение «дистанционки» только началось и выводы еще делать рано. Хотя первый опыт, как и первый блин, согласно народной пословице, уже вышел комом.

Иван ТРОФИМОВ.