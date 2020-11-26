Подвели итоги программы «УРАЛХИМ» – дороги городу» в 2020 году

В Кирово-Чепецке продолжается реализация программы «УРАЛХИМ» – дороги городу», организованной филиалом «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

25 ноября губернатор Кировской области Игорь Васильев в ходе рабочего визита в Кирово-Чепецк оценил качество одной из построенных на средства компании дорог.

Губернатор посетил новый детский сад на въезде в город. Учреждение в ближайшем будущем примет до 200 детей ясельного возраста. С июля 2019 года шло строительство и обустройство организации, на эти цели было направлено 163 млн рублей.

Одним из обязательных требований для работы детского дошкольного учреждения является наличие двух независимых подъездов к зданию. До начала строительства подъезды к площадке по улице Химиков и по улице Сергея Ожегова существовали практически только на карте. На строительство служебного проезда по улице Химиков в бетонном исполнении направили 3,5 млн рублей из муниципального бюджета.

Создание проезда по улице Сергея Ожегова потребовало более серьезных инвестиций, так как на участке предполагалось строительство полноценной улицы с тротуарами, освещением, ливневой канализацией и всей необходимой дорожной инфраструктурой. Проект удалось реализовать благодаря поддержке компании «УРАЛХИМ». По подписанному в начале года трехстороннему соглашению о социальном партнерстве между АО «ОХК «УРАЛХИМ», Правительством Кировской области и Администрацией МО «Город Кирово-Чепецк» компания и региональные власти выделили по 25 млн рублей. Средства были направлены на улучшение дорожной инфраструктуры города, развитие образовательных учреждений и решение других социально значимых вопросов в Кирово-Чепецке.

–Компания «УРАЛХИМ» не могла остаться в стороне от этого важного для города проекта и приняла участие в организации строительства подъездной дороги. Мы ежегодно вкладываем немало средств и усилий в развитие инфраструктуры и социальной сферы Кирово-Чепецка, – подчеркнула заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного собрания Кировской области Елена Перминова. –У нас богатый опыт сотрудничества с детскими садами и учебными заведениями. Мы ремонтируем группы, закупаем мебель, игрушки, реконструируем веранды для прогулок. Для нас это не только благотворительность, но и инвестиции в будущее города, его жителей, а значит и нашего предприятия.

— Для нас необходимо, чтобы предприятие «УРАЛХИМ» жило и развивалось. В первую очередь это не оборудование, а люди, которые там работают, – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. — Это уже третий детский сад, который мы посетили за последние семь дней. Уже в декабре сюда придут малыши. У двухсот детей будет возможность посещать этот детсад, а у их родителей – чуть раньше выходить на работу.

– После открытия этого детского сада все маленькие жители Кирово-Чепецка в возрасте от полутора лет будут обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, – отметила глава Кирово-Чепецка Елена Савина. – Мы достигли этого значимого показателя благодаря национальному проекту «Демография», региональной поддержке и социальному партнерству с нашими предприятиями во главе с компанией «УРАЛХИМ», которые уже несколько лет создают дополнительные группы, переоборудуя помещения в существующих детских садах.