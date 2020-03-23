Подъём воды пока непредсказуем. В Кирове началась подготовка к паводку

Река Вятка еще под снегом. Только возле берега лед уже сошел, и вешние воды по-молодому резвятся, радуясь неожиданному солнышку. На Набережной Грина оживленно, пришли понаблюдать за пробуждением реки и пожилые люди с палочками, и влюбленные парочки, и мамочки с колясками. Каким же будет нынешнее половодье? Благо Кировское управление гражданской защиты тут же, на берегу. Вот что рассказал о предстоящем паводке его руководитель Михаил Вохмянин.

Без ЧС

- Пока паводок непредсказуем… На сегодня река в черте Кирова не вскрылась, поэтому какие-либо прогнозы относительно его уровня преждевременны. Первые прогнозные данные появятся с началом ледохода. Река вскрылась в районе Истобенска, однако в черте Кирова лед еще стоит, - подчеркнул он. - Возможно, ледоход в областном центре начнется на полторы - две недели раньше среднегодового срока, то есть 5 - 10 апреля. Уровень паводка во многом будет зависеть от температурного режима и от количества осадков. Высота снежного покрова на сегодня не превышает средних отметок, но при этом земля насыщена влагой.

Осень была очень дождливая, уровень воды в реках резко поднялся, и в области даже несколько мостов унесло. Зимой снега мало выпадало, но зато много было дождей. По предварительному прогнозу, уровень воды ожидается ниже среднестатистического на полметра.

Взять, к примеру, весну 2019 года, тогда температура воздуха была то плюс, то минус, снег ушел практически незаметно, и уровень воды в реке был всего 331 см от нуля графика поста. Хотя снега, возможно, было больше, чем в 2016 году. Тогда река поднялась на 593 см, это 2-й по высоте уровень за все время наблюдений Кировского гидрометцентра. Самый же высокий уровень паводка наблюдался в Кирове в 1979 году - 638 см.

- Михаил Николаевич, уроки прошлых лет учитываете?

- Безусловно, и всегда очень ответственно относимся к предстоящему половодью. Даже в 2016 г., в «большую воду», не было допущено никаких ЧС. Организовали подвоз воды на подтопляемые территории, доставку людей из зоны затопления на работу и с работы, в магазины. В том году половодье прошло в целом спокойно.

- Без особых эксцессов.

- При необходимости наши спасатели, к примеру, на лодках подъезжали к поселку Симоновский утром и вечером, когда жителям надо было выбираться на работу и обратно. А также на лодках подвозили питьевую воду.

В туфельках… по Вересникам

- План мероприятий в преддверии нынешнего половодья уже существует?

- Разработано постановление администрации г. Кирова, в котором определен состав противопаводковой комиссии и план мероприятий по подготовке и прохождению весеннего половодья. Многие организации и предприятия города уже работают по нему. Это касается в первую очередь зоны ответственности Первомайского и Ленинского территориальных управлений, территории которых попадают в зону подтопления. А также таких предприятий, как МУП «Водоканал», теплосетей и газовщиков. Они уже вовсю готовятся и принимают меры по сокращению сроков подготовки.

- Чтобы успеть к паводку. А как насчет ремонта наплавных тротуаров?

- За последние три года было восстановлено более 5,5 тысячи квадратных метров этих «спасительных» тротуаров. Это своего рода плоты для для перехода от затопленного дома до автобусной остановки или магазина.

Количество тротуаров, которые необходимо сделать вновь или отремонтировать, уже определено. В основном они нужны в Вересниках, в районе КМДК, Красной Звезды. В Дымкове, в поселках Симоновский, Широковский установка наплавных тротуаров не предусмотрена, там вся надежда на плавсредства.

- Сейчас на территории всех районов города ведется работа по расчистке водоотводных канав от снега. Для чего?

- В результате обильного таяния снега вода начинает скапливаться в низинах, подтапливая некоторые приусадебные участки. Чтобы исключить угрозу затопления населенных пунктов во время предстоящего паводка, нужно привести в порядок системы отвода воды.

Также планируются работы по расчистке водоотводных труб, которые проложены под дорогами, чтобы не допустить выход воды на проезжую часть. Запланированы и мероприятия по санитарной очистке территорий в зоне затопления. Чтобы «снежные свалки» вместе с «солянопесчанкой» и другими загрязнениями в реку не попали.

- Михаил Николаевич, а величина резервного фонда уже определена?

- Да, она ежегодно определяется решением гордумы. В этом году резервный фонд администрации города Кирова составляет два миллиона рублей.

- Сейчас, наверно, рано говорить, но все же сколько людей может оказаться в зоне подтопления?

- В зависимости от уровня подъема воды… По наихудшему сценарию при уровне 639 см от нуля графика поста может быть подтоплено где-то около 630 дворовых территорий, и около 3800 жителей окажутся в зоне риска. При этом желающих эвакуироваться единицы. Даже в 2016 году, когда уровень половодья был под шесть метров, через эти пункты прошло всего 48 человек вместе с детьми.

Кто-то у родственников устроился, кто-то на это время в отпуск уехал… А некоторые не захотели покидать свои дома. Люди, проживающие в этих районах, привычны к паводку. Правда, кто недавно там поселился, иногда паникуют. И даже возмущаются: дескать, почему мы не можем в это время пройти по Вересникам в туфельках? Старожилы же запасаются на время паводка резиновыми сапогами, у кого-то даже свои лодки есть. А при подходе «большой воды» они поднимают свои вещи на чердаки или ставят в комнатах так называемые козлы, а на них - доски, чтобы спасти имущество.

В зоне риска...

- В канун весеннего половодья, как обычно, людям, проживающим в зонах риска, выдают памятки о том, как вести себя в паводок, куда обратиться за помощью.

- Да, сейчас уже сотрудники территориальных управлений обходят дворы, раздают памятки, планируется проведение сходов, собраний с жителями. Правда, людей на эти мероприятия приходит немного. Видимо, считают, что и так все знают. И все же на случай непредвиденных ситуаций мы всегда рекомендуем сообщать о них в единую диспетчерскую службу администрации города. В 2016 году она выдержала проверку, когда в самый пик половодья бывало до 1000 звонков. И её специалисты оперативно направляли на помощь спасателей или информировали людей, куда им обратиться и что необходимо предпринять в данной ситуации.

Телефон горячей линии 76-02-20.

Информация о предстоящем паводке доводится через СМИ, можно с ней ознакомиться и на сайте администрации. А также в пик половодья важные сообщения об уровнях подтопления будут передаваться с помощью громкоговорителей. Кроме того, дважды в день станут объезжать зоны возможного подтопления и информировать людей, сколько воды прибыло за сутки, сколько ожидается на следующий день. При угрозе подтопления в каждом населенном пункте при въезде-выезде будут размещены информационные щиты с памятками и информацией об уровнях воды.

- Вы, как всегда, в полной боевой готовности…

- Стараемся!

- Михаил Николаевич, а сколько на вашем счету паводков?

- Я пришел в управление специалистом в 2001 году. И уже тогда, пусть не как руководитель, нес ответственность за организацию работы по подготовке к прохождению половодья. Мы пытаемся заранее предугадать его характер, возможные осложнения, но, к сожалению, не всегда это удается.

Вера АНУФРИЕВА.

Фото автора.