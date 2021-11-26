Подарите детям праздник! Ваше мнение!

Приближается Новый год, и больше всего этого праздника ждут дети. Но среди них есть мальчики и девочки, для которых торжество может не состояться. У кого-то нет родителей, а в другой семье на подарки и угощения просто нет денег.

Детский фонд объявляет Рождественскую акцию «Подари детям Радость». И без помощи неравнодушных людей, без благотворительных пожертвований, не удастся сформировать подарки для нуждающихся в них детей.

Фонд готов принять любые дары: сладости, фрукты, игрушки, книги, денежные пожертвования. Они помогут приблизить детей к мечте, позволят поверить в доброту и новогоднее чудо.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы сделать пожертвование на новогодние подарки для нуждающихся детей?

- Да, им не хватает праздника как никому другому

- Нет, о неимущих должно заботиться государство

- Наша семья сама нуждается в помощи и поддержке

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

Минпросвещения РФ предложило прекратить прием в колледжи и техникумы по 43 профессиям. Среди них: судовой повар и судовой бортпроводник, контролер банка, рекламный агент, младшая медсестра по уходу за больными, парикмахер, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта.

Ведомство считает, что эти специальности можно освоить непосредственно на месте работы. Кроме того, в последние годы никто не подавал заявления на обучение большинству из этих профессий.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужно ли колледжам сохранять подготовку по «устаревшим» и непопулярным специальностям?

- Да, иначе скоро совсем не останется узких специалистов – 11 голосов (26,2%)

- Нет, подготовку по ним можно получить на курсах или онлайн - 15 голосов (35,7%)

- Нет, всему нужному лучше научат прямо на рабочем месте - 16 голосов (38,1%)

Статью «Спорное решение» читайте в субботнем номере «Вятского края».