Под знаком «муниципализации». В Кирове хотят создать новую городскую управляющую компанию

Кировская городская администрация озадачилась созданием муниципальной управляющей компании. Об этом сказал начальник департамента муниципальной собственности горадминистрации Вадим Токарев. Свою идею он озвучил на заседании комиссии по транспорту и ЖКХ Кировской городской думы, на котором рассматривался вопрос о финансовом состоянии УК Ленинского района и МУП «Центральная коммунальной служба» (ЦКС).

Однако, несмотря на громкое заявление Вадима Токарева, никаких конкретных планов, как сообщили в горадминистрации, на этот счет нет.

От государственного к частному

Наверное, ни для кого не будет секретом, что подавляющее большинство коммунальных служб (управляющих компаний и пр.) сегодня находятся в частных руках.

Процесс приватизации коммунального хозяйства городов и весей страны начался вместе с распадом Советского Союза. Пришедшая к власти команда гайдаров-чубайсов поставила себе задачей ускоренную приватизацию всего и вся.

Кто не помнит, как лихо разделался с единой энергосистемой страны борец с советским прошлым Анатолий Чубайс, который возглавлял РАО «Единая энергетическая система». По его предложению ее раздробили и распродали по частям. А что от этого выиграло население страны, которое, собственно говоря, ее создавало: строило электростанции, тянуло ЛЭП, «опутывало проводами» каждый населенный пункт? Да ничего. Более того, оно получило только рост платежей за электроэнергию.

То же самое, может и не в таких масштабах, и уж точно менее публично, произошло и с коммунальным хозяйством. Под вопли «демократов» (а позднее и «либералов»): «Частное эффективнее государственного!» - городские службы разваливались, банкротились и распродавались. Их имущество выводилось из государственного и муниципального ведения с последующим переводом в частную собственность. На этом процессе делались немалые деньги. И в результате все пришло к тому, что управление многоквартирными домами в больших городах передали управляющим компаниям (в большинстве своем частным).

Однако со временем стало понятно, что все эти преобразования не сделали проживание граждан в своих квартирах более комфортным. Отключения электроэнергии и воды, выход из строя канализации, неубранные подъезды и дворы стали наблюдаться даже чаще, чем в советское время. Частные компании научились грамотно собирать с жильцов деньги, а вот улучшать быт граждан или не умеют, или не хотят. И сделать с ними ничего нельзя. В случае чего они просто банкротятся, а на их месте вырастают новые, под другим названием, но с теми же собственниками.

Такая картина характерна для всей страны, и Киров в ней - не исключение. Государственных управляющих и ресурсоснабжающих организаций в городе просто не осталось. Они канули в прошлое вместе с разрушением властной вертикали. И сегодня есть только несколько муниципальных предприятий, работающих в сфере ЖКХ, да и те, благодаря стараниям бывшего главы областного центра Владимира Быкова, влачат жалкое существование.

Сейчас, после недавних судебных процессов над Леонидом Яфаркиним и по делу «Электронного проездного», о негативной роли экс-мэра в этих делах можно говорить уверенно. Жаль только, что судят его не за это, а за прозаическую взятку. Да и уйти от ответственности у него есть все шансы в связи с амнистией по случаю юбилея Победы. А ведь его «наследство» приходится разгребать нынешним городским депутатам и чиновникам. А там «чёрт ногу сломит». Взять хотя бы почти пятилетнюю эпопею банкротства Управляющей компании Ленинского района.

Коммунальные платежи ушли на выборы?

ООО «УК Ленинского района г. Кирова» возникло в 2008 году, когда городское хозяйство почти выбралось из трясины «лихих 90-х». На тот момент в кресло городского руководителя уже уселся отставной генерал-танкист Владимир Быков.

В ведение компании перешла немалая часть жилого сектора областного центра. Казалось бы, работай в свое удовольствие: собирай плату за потребленные ресурсы и услуги с жильцов, часть отдавай ресурсоснабжающим организациям, на остальное живи и не бедствуй. Но в действительности с муниципальными компаниями во времена Быкова все было не так просто.

Первые годы своей работы УК Ленинского района не привлекала к себе внимание общественности. Но спустя несколько лет обнаружилось, что у нее есть многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов. Так, в 2012 году в пресс-службе АО «Кировские коммунальные системы» сообщили, что эта компания входит в число самых крупных должников по оплате услуг водоснабжения и водоотведения (кроме нее туда вошли УК Октябрьского района и Управление жилищного хозяйства). На тот момент задолженность составляла 47 млн. рублей. И это только за воду. Так же точно не рассчитывалась она и за свет, и за тепло. Куда ж ушли деньги кировчан?

Ответ на этот вопрос гораздо позднее дал экс-депутат гордумы Дмитрий Никулин - человек, которого привел во власть Владимир Быков и который называл последнего «батей». Никулин принимал непосредственное участие в махинациях в ООО «Электронный проездной» и на суде заявил, что незаконно добытые средства шли «на предвыборную кампанию Быкова». Несмотря на то что его слова относятся к деятельности «Электронного проездного», кто сказал, что такое не происходило и в УК Ленинского района?

В этой связи нужно напомнить, что в 2012 году прошли выборы в Кировскую городскую думу. Они стали, пожалуй, самыми скандальными за всю электоральную историю Кировской области. Именно на них была опробована практика скупки голосов избирателей под видом платы за работу наблюдателем. Новоявленным контролерам, а по сути - обычным гражданам, которые приходили голосовать на избирательные участки, платили якобы за работу, а фактически - за «правильное голосование» по 500 рублей.

Журналисты и представители оппозиции зафиксировали тогда на видео очереди из «наблюдателей» перед офисами кандидатов, которые пришли за обещанным вознаграждением. Из-за этой аферы все выбранные таким образом депутаты получили в народе презрительное прозвище «пятисоточники». У ее истоков стояло тогдашнее руководство регионального отделения «Единой России», заместителем секретаря которого являлся Владимир Быков. А вот происхождение финансов, потраченных на подкуп, так и осталось тайной. Уж не из муниципальных ли предприятий, к коим относилась и УК Ленинского района, шли деньги?

Судя по всему, с той поры финансовые дела УК Ленинского района покатились под гору. Долги росли, а разного рода ухищрения дела не поправляли.

Первые обыски в УК Ленинского района прошли еще в 2015 году по делу о мошенничестве. Тогда компанию возглавлял Алексей Ямбарышев. Но вряд ли он имел отношение к афере, связанной с оплатой услуг арендаторами-юрлицами, ведь на тот момент он «рулил» УК менее года. Гораздо логичнее предположить, что всё это произошло во время руководства Виталия Устинова.

В 2017 году ООО «УК Ленинского района г. Кирова» было признано банкротом. Кредиторы требуют от него 280 млн. рублей.

Вилами по воде…

Еще задолго до своего банкротства, летом 2012 года, ООО «УК Ленинского района г. Кирова» создало свою дочку - ООО «УК Ленинского района», куда перекинуло значительную часть обслуживаемых домов. А чтобы застраховать новообразованную компанию от исков по «старой» УК, 92 процента ее доли в 2016 году выкупило кировское АТП.

Несмотря на то что новая УК начала работать, как говорят, «с нуля», через несколько лет и она ушла в убыток. За 2017 год он составил 45 млн. рублей. К этому времени возросла и кредиторская задолженность. На конец 2017 года она вышла на отметку 580 млн. рублей.

Спустя год, в 2018-м, ситуация в новой УК только ухудшилась. Убыток вырос на 24 млн. рублей. С долгами также не удалось рассчитаться. Компания балансировала на грани банкротства.

Интересный факт: с 2015 по 2017 год руководил «дочкой» уже упомянутый Дмитрий Никулин. По данным его декларации о доходах, которую он подавал как городской депутат, в 2016 году он «заработал» 6 млн. рублей, или чуть более 500 тысяч в месяц и почти 17 тысяч в день. Согласитесь, странный доход для человека, возглавляющего убыточную компанию. За чей счет «жировал» человек, которого все называли «лицом, приближенным к Быкову»?

И вот на прошлой неделе были поставлены «точки над «и». Как рассказал депутатам представитель компании, в конце ноября 2019 года было подано заявление о признании ООО «Управляющая компания Ленинского района» банкротом. В феврале состоится суд, на котором будет принято решение о введении процедуры наблюдения.

Примерно так же плохо обстоят дела и в другом муниципальном предприятии, которое обслуживает жилой сектор Кирова, - МУП «Центральная коммунальная служба», которое было создано в 2015 году и к которому перешла часть домов от «старой» УК Ленинского района. Там уже введена процедура внешнего управления. Утвержден план вывода предприятия из кризиса.

Как сказали чиновники горадминистрации, добиться улучшения в ЦКС можно за счет снижения дебиторской задолженности граждан (она составляет 8 млн. рублей) и юридических лиц (14 млн. рублей), а также путём увеличения обслуживаемого жилищного фонда. Сегодня у МУП в управлении находится 514 домов, из них 107 - аварийных.

По мнению начальника департамента муниципальной собственности Вадима Токарева, городское хозяйство нуждается в новой, не обремененной долгами муниципальной управляющей компании, которая возьмется за обслуживание ветшающего жилищного фонда. Это как раз та часть жилого сектора, куда частник не идет, а заставить его взять на себя такое обременение просто невозможно.

Может быть, ее создадут на базе уже существующих, если, например, будет уверенность в том, что ЦКС или УК Ленинского района смогут выйти из кризиса. А нет, то с нуля.

Вот только гарантий, что и с новой УК не произойдет все то, что произошло с УК Ленинского района (и первой, и второй), никто не дает. А сегодня, в связи с отставкой главы кировской городской администрации Ильи Шульгина, и сам этот план может вообще «кануть в Лету». Хотя идея отдать обслуживание всего жилищного фонда Кирова в руки муниципальной компании уже давно витает в воздухе. И не только в областном центре. Ведь эффективность работы, как показала практика, не зависит от формы собственности обслуживающей компании.

Сергей СМОЛИН.