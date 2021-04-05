Под протокол и без. Студенты-медики пообщались с руководством Кировской области

Фото: kirovreg.ru

На этой неделе в Кировском медуниверситете прошла встреча губернатора области Игоря Васильева со студентами этого вуза. На ней также присутствовали ректор университета Лев Железнов и первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

Губернатор много шутил и рассказывал анекдоты. Он часто так делает, чтобы установить более доверительные отношения с аудиторией. К тому же сам диалог студенчества и власти проходил в День медицинского образования.

Однако некоторые темы, несмотря на всю очевидную срежиссированность этого мероприятия, не предполагали легковесного их обсуждения. Так и получилось, когда речь зашла о постпандемийных льготах для студентов, работавших в «красной зоне», и об идущей пока ни шатко ни валко массовой вакцинации жителей Вятского края. Впрочем, обо всём по порядку.

Банальные вопросы и очевидные ответы

Иногда понять логику чиновников крайне сложно. Может, потому, что нам не раскрывают мотивы тех или иных поступков, а может, иногда ее, этой логики, просто нет. Чем, например, можно объяснить необходимость встречи главы региона со студентами-медиками? Пандемия еще не закончилась, хотя, согласно медицинской статистике, идет на спад. Продолжают помогать людям активисты из отряда «Волонтеры-медики». Кое-кто из студентов еще работает в ковидных госпиталях и на «скорой». А как объяснить то, что для разговора был выбран последний вторник марта? Ведь о том, что в этот день отмечается «праздник медицинского образования», сказал ректор медуниверситета, а губернатор о нем, как заметил он сам (или сделал такой вид), не знал.

Но как бы то ни было, а в аудитории, где традиционно проводятся разного рода публичные мероприятия (там, кстати, происходила и презентация вакцины от НИИ им. Чумакова), собрались и «высокие гости», и студенчество, среди которого внешним видом и «аглицким выговором» выделялись иностранцы.

Поначалу разговор шёл со скрипом. Ну что может сказать руководитель Кировской области о том, как регион справляется с ковидом? Уж точно вы не услышите от него про ошибки в первый период распространения инфекции. Не скажет он и про провальную оптимизацию больниц с губительным сокращением коечного фонда, которая предшествовала пандемии. И уж, конечно, ни словом не упомянет о том, как некоторые главврачи умудрились сначала разогнать из своих учреждений опытные кадры медработников, а потом кусали локти, когда нужно было кого-то посылать в «красные зоны». И об этом Игорь Васильев, действительно, не говорил.

А говорил он правильные и очевидные вещи - о том, что пандемию область проходит с меньшими потерями, чем некоторые соседи по ПФО, что смертность на тысячу у нас ниже, чем в том же ПФО да и в России в целом, что врачи и весь медицинский персонал («и вам, дорогие студенты, также спасибо») самоотверженно работали, борясь с опасной инфекцией. Указал губернатор и на то, что полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров тоже высоко оценил антипандемийные усилия и региональной власти, и медицинского сообщества.

Не менее формальным оказался вопрос от студентки о внедрении в работу учреждений здравоохранения области системы «искусственного интеллекта» (ИИ). Чего от нее, этой системы, ждать? Это - давняя идея Дмитрия Курдюмова. О запуске ИИ он объявил более двух лет назад. Он на этот вопрос и отвечал (хотя, в сущности, повторил всё то, о чем уже говорил ранее в других местах и для другой аудитории).

- На сегодняшний день единая региональная информационная система содержит более восьми миллионов документов, - пояснил он. - Когда в системе возникает большое количество информации: это и данные текущего медицинского осмотра и имеющейся амбулаторной карты, результаты анализов и обследований, - она требует всестороннего анализа. Искусственный интеллект в короткие сроки обрабатывает весь массив данных о пациенте, помогая медицинским работникам и руководителям оперативно принимать грамотные решения. На сегодняшний день программа искусственного интеллекта зарегистрирована как медицинское изделие и внедрена в работу всех медицинских учреждений региона.

И уж совсем беспомощно (может быть, в силу его отрежиссированности) прозвучал вопрос студента-активиста из сообщества по борьбе с наркоманией о том, что им может посоветовать губернатор. На это Игорь Васильев, конечно, не сказал, что к наркоманам отношения никогда не имел и не имеет, но заметил, что волонтерское движение вообще и «волонтеры-медики» в частности оказали и оказывают большую помощь в наше время и что любое движение за пропаганду здорового образа жизни должно начинаться с себя, с конкретных примеров, с вовлечения в него людей, избавившихся от пагубных привычек.

Губернаторские стипендии, льготы и вакцинация

На фоне этого хорошо поставленного спектакля диссонансом прозвучал вопрос о возвращении «губернаторских стипендий».

Напомним, что этот вид поддержки успешных студентов ввел в 2010 году бывший губернатор области Никита Белых. Их получали те, кто показывал отличную успеваемость по всем предметам. Важность такой поддержки он объяснял необходимостью удержать отличников на территории региона, на кировских предприятиях. Нужно также добавить, что в то время ежемесячная стипендия в размере 4330 рублей была предусмотрена для выпускников школ, сдавших ЕГЭ на общую сумму 250 баллов либо получивших 100 баллов по одному из предметов. А первокурсники, окончившие школу с золотой и серебряной медалями, при условии отличной учебы в вузе, получали 2500 рублей. И эти деньги были дополнением к официальной стипендии.

Как позднее говорили и бывший зампред областного правительства Александр Галицких, и бывший глава департамента образования области Анатолий Чурин, введение «губернаторских стипендий» показало хорошие результаты. Однако до сих пор эта практика, отмененная в 2016 году, так и не возобновлена.

На встрече со студентами-медиками Игорь Васильев с большой осторожностью отнесся к введению «губернаторских стипендий». Он предложил обсудить эту тему со студентами отдельно и вместе выработать те правила и те критерии, по которым она могла бы назначаться.

Примерно в том же ключе ответил Игорь Васильев и на вопрос о льготах по ординатуре для тех студентов-медиков, которые в 2020 и 2021 годах работали в «красной зоне» ковидных госпиталей. Хотя уклончивость его ответа диктовалась иными причинами. Введение тех или иных льгот при поступлении в ординатуру - это прерогатива не местной, а федеральной власти. Однако правительство региона и руководство медуниверситета направят соответствующие предложения по этому вопросу, куда следует.

Неожиданно живую реакцию и губернатора, и первого заместителя председателя правительства области вызвали вопросы, связанные с вакцинацией от ковида. Первый из них задал студент из Египта. Он очень хотел бы привиться нашей вакциной (тем более - бесплатно), но не знает, имеет ли на это право. Египтянину пояснили, что бесплатно и в первую очередь - это для россиян. Но когда будет возможность, и его уколют.

А о том, как проходит вакцинация в Кировской области в целом, Дмитрий Курдюмов рассказал очень подробно. Хотелось бы надеяться, что этому в какой-то мере поспособствовало и присутствие в зале корреспондента «Вятского края», который накануне в фейсбуке написал о людях, ждущих своей очереди на прививку уже два месяца. Конкретно же первый зампред сказал следующее.

- На сегодня вакцинировано порядка 53 тысяч, из них около 80 процентов получили и первый, и второй компоненты, - сообщил он. - Хотел бы отметить, что Кировская область является лидером по России по числу вакцинированных людей в возрасте 60+. Почему именно они в приоритете? Потому что у них инфекция протекает особенно тяжело. Такой подход мы сохраняем. Теперь - что касается поступления вакцины. Министерство здравоохранения России неделю назад зарегистрировало информационный ресурс для субъектов РФ, где можно отслеживать ее поступление на пять дней и более. Для всех трех зарегистрированных типов мы имеем подтвержденные поставки. В среду мы получаем около восьми тысяч доз вакцины «Спутник-V». И до конца недели мы получаем еще более восьми тысяч. Итого за эту неделю мы получим свыше 16 тысяч доз. В плане на две недели вперед еще 15 тысяч доз. Исходя из этого мы строим свою работу. Конечно, у нас есть лист ожидания. По данным на вчерашний день, в нем находится более 13 тысяч человек. Естественно, наши доктора работают, вызывают людей. Повторю, что в первую очередь тех, кому 60 лет и более. Но сейчас мы понижаем планку и рассматриваем уже категорию 55+.

Из слов Дмитрия Курдюмова следует вывод, что темпы вакцинации зависят не от областной медицины, а от федерального центра, который распределяет препарат по регионам. Но тогда выходит, что при таких темпах к началу осени коллективного иммунитета у жителей области не будет.

На это указывает простой арифметический расчёт. Президент страны Владимир Путин сказал, что для получения такого иммунитета необходимо, чтобы 70 процентов либо переболели, либо были привиты. В Кировской области проживает порядка 1,2 миллиона людей. 70 процентов - это более 800 тысяч. Согласно данным сайта СтопКоронавирус.рф, в Кировской области переболело уже более 40 тысяч человек. Еще, по словам Дмитрия Курдюмова, 50 с лишним тысяч привиты. Следовательно, за пять следующих месяцев необходимо вакцинировать более 700 тысяч человек (с учетом того, что число заболевших снижается). Но если вакцина будет поступать таким же жидким ручейком, то такого охвата вакцинацией вятского населения просто не достичь.

И здесь важно понимать, что в федеральном центре всегда ориентируются на отчеты с мест. Если, как это в последнее время водится, наши чиновники создают у вышестоящего руководства впечатление, что у нас со здравоохранением всё прекрасно, то ожидать увеличения поставок вакцин в область не приходится. А чтобы изменить ситуацию, нужно выйти на трибуну и смело заявить тому же премьер-министру: «Вы ставите нереальные планы!» Вот только наберется ли кто-то смелости для этого?

«Красная зона» меняет людей

Когда встреча закончилась, мне удалось пообщаться с парой студентов КГМУ, которые задавали вопросы губернатору. Первый из них, Даниил Чинтян, с четвёртого курса лечебного факультета, сам работал медбратом в «красной зоне».

- Я и сейчас работаю там, - сказал он. - Меня впечатляет слаженность работы всего медицинского персонала в такие трудные времена, в такие дни, когда пациенты поступают целыми сутками. Врачи полностью отдают себя работе с ними. Каждому уделяют внимание, сколько требуется. Никого не оставляют в стороне. И, наверное, это очень важно, так как врач - он не только лечит, но и поддерживает морально, духовно. Хотя, конечно, случаются моменты, когда ты ничем не можешь помочь больному. И в таких случаях доктор должен, наверное, быть циником, не переживать глубоко всю боль и тяжесть. В противном случае может произойти профессиональное выгорание. Поэтому врач должен быть компетентным и правильно оказывать помощь. Может быть, иногда даже больше, чем может.

Несмотря на то что на встрече он свой вопрос задал, Даниил хотел бы уточнить еще наличие квот для тех, кто приехал учиться из других регионов и кто после окончания медуниверситета желает остаться в Кирове или поехать в районы.

Второй мой собеседник, Михаил Потанин с четвёртого курса, также работал в должности среднего медперсонала в «красной зоне», несмотря на то что учится на стоматолога. По его словам, на первых порах ему было непросто войти в ритм из-за узкой специализации, которая не имеет никакого отношения к лечению инфекций. Но потом втянулся и привык.

- А вам не обидно, что ваши пациенты сейчас могут пройти мимо и вас не узнать? Ведь для них вы, облачённые в костюмы и маски, все на одно лицо? - спросил я его, памятуя о том, что рассказал мне знакомый, переболевший ковидом и лежавший в госпитале.

- Может, первое время и было нечто такое. Хотелось получать что-то в ответ. Но со временем привыкаешь ко всему и понимаешь, что это просто работа. Первичное воодушевление через месяц прошло. Зато, с тем опытом, какой я там приобрел, никто мне уже не сможет сказать, что стоматолог - это не врач. Я прошел все уровни врачебной специальности, и я сильно горжусь, что сейчас могу всё.

А свой вопрос о льготах для поступающих в ординатуру он задал. И другого у него нет.

Иван ТРОФИМОВ.