Под крылом самолёта о чём-­то поёт… Кировская область опять вкладывает миллионы в Победилово

Кто из нас хотя бы раз в жизни не летал на самолёте? Любой полёт – незабываемое впечатление. И начинается оно ещё до того, как колёса воздушного лайнера оторвутся от взлётной полосы.

Аэропорт - это первая ступенька к высоте. Её нельзя миновать. Она часть самого полёта. Такая же, как рёв двигателей, набор высоты и облака в иллюминаторе.

Но аэропорт - это не только стойки регистрации и зал ожидания. Это сложное хозяйство, включающее в себя все службы, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия полёта. Впрочем, сегодня аэропорт - это даже не про полёты и удобства, это скорее про деньги. Не при коммунизме живем, а при самом что ни на есть капитализме.

Кировский аэропорт Победилово давно уже не мелькал в новостных лентах региональных интернет-СМИ. Но на прошлой неделе правительство области напомнило нам о его существовании.

В соответствии с внесёнными в региональный бюджет поправками областной воздушной гавани было выделено 40 млн. рублей на подготовку проектно-сметной документации для ремонта второго этажа. Таким образом, Победилово продолжает тянуть деньги из бюджета, хотя аэропорт уже давно должен был бы сам зарабатывать на свои траты.

Благодарность от полпреда

На прошлой неделе страна отметила столетие гражданской авиации. По этому поводу по инициативе полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Самаре состоялось торжественное мероприятие.

Как отметил заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий, для Приволжского федерального округа эта юбилейная дата имеет особое значение. Первый регулярный авиарейс в нашей стране был выполнен в 1923 году между Москвой и нынешним центром ПФО - Нижним Новгородом.

Прошлый год, по словам окружного чиновника, был для воздушных перевозок успешным. В 2022-м с использованием аэропортов регионов округа перевезено более 18 млн. пассажиров, выполнено свыше 132 тыс. рейсов, проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта города Оренбурга, завершена вторая очередь реконструкции аэропорта г. Нижнекамска (Рес­публика Татарстан).

- В Приволжском федеральном округе многое сделано для развития инфраструктуры авиасообщения в целях повышения удобства пассажиров: реконструируются аэропорты и взлётные полосы, модернизируются средства обеспечения полётов и связи, аэровокзалы оснащаются современным оборудованием, - отметил Кузьмицкий.

Среди награжденных оказался и аэропорт Победилово. Он был отмечен благодарственным письмом полпреда. Его получил руководитель аэропорта Александр Фомин.

При награждении были отмечены заслуги кировской воздушной гавани. Заместитель полпреда напомнил, что 11 октября 1937 года президиум Кировского областного исполнительного комитета принял постановление об организации отдельного авиа­ционного звена в г. Кирове. А в 1969-м было построено существующее поныне здание аэропорта Победилово. С тех пор авиапредприятие прошло немалый путь. В 2006 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» там была реконструирована взлетно-посадочная полоса, которой присвоили класс Б. И сейчас Победилово ежегодно принимает свыше 300 тысяч пассажиров.

Помимо кировского аэропорта благодарственное письмо полпреда получила также воздушная гавань города Чебоксары.

Летящие в бездну миллионы

Не знаю, насколько искренним был окружной чиновник, когда говорил об успехах Победилово, так как на фоне информации о выделении для него очередных бюджетных миллионов достижения кажутся сомнительными.

В связи с этим нельзя не вспомнить о том, что реконструкция аэропорта идет уже больше десяти лет. Ее начал при губернаторе Белых еще Александр Андрейчук, когда встал у руля реформированного в 2012 году аэропортового хозяйства. Хотя уже тогда всем было понятно, что затея эта придумана только для того, чтобы вытянуть больше денег из областного бюджета.

С 2009 года на Победилово тратилось ежегодно свыше 150 млн. бюджетных рублей. А аэропорт не только не улучшал свои хозяйственные показатели, но и, наоборот, становился всё более и более убыточным. Об этом рассказывала в 2012 году депутатам областного Законодательного собрания аудитор Контрольно-счётной палаты (КСП) Кировской области Ольга Чернядьева.

- Более 500 миллионов рублей было перечислено на счета кировского авиапредприятия из областного бюджета за последние несколько лет, - сообщила она тогда. - В 2009 году субсидия на возмещение затрат этого предприятия составила 165 миллионов рублей, в 2010 году на эти же цели ушли 159 миллионов и 140 миллионов потрачено на дополнительную эмиссию акций. И вот результат: убыток авиапредприятия в 2011 году перевалил за 161 миллион рублей, а в первом полугодии 2012-го составил 78,5 миллиона. Основные фонды предприятия общей стоимостью 356,9 миллиона рублей заложены в качестве обеспечения кредита «Вятка-банка», срок кредита истекает, а возвращать его нечем…

Работники аэропорта (а вслед за ними и региональные СМИ, куда они обращались со своими жалобами) в то время винили во всём руководителя Победилово Александра Андрейчука. «В здании крыша течёт, а он себе новые внедорожники покупает», - сетовали они.

Всеобщее недовольство работой аэропорта привело к тому, что в 2013 году Андрейчука сняли, а на его место пришел Андрей Жданов. Последний предложил программу финансового оздо­ровления предприятия за счет постепенного увеличения пассажиропотока. По его подсчетам, аэропорт может работать с прибылью, если в течение года будет перевозить более 190 тысяч человек.

Пятилетняя программа Андрея Жданова подразумевала, что уже в 2018 году Победилово должно было выйти на точку безубыточности. Образовавшуюся прибыль можно было бы пустить не только на покрытие необходимых затрат, но и на финансирование ремонта здания и строительство международного терминала. Но этим планам не суждено было сбыться.

В 2016 году, после задержания правоохранительными органами Никиты Белых, в области сменился руководитель. Новый глава региона Игорь Васильев взял курс на борьбу с наследием своего предшественника - как в кад­ровом плане, сменив состав правительства и руководство подведомственных учреждений, так и в постановке целей и задач работы.

В части воздушного транспорта новые подходы привели к разрыву в начале 2017 года отношений между аэропортом Победилово и авиакомпанией «Победа» (которая к тому времени обес­печивала больше половины пассажирского трафика). В результате в 2017 году пассажиропоток снизился на 21 процент, а в 2018-м - еще на 24 с лишним процента. И областному бюджету вновь пришлось увеличивать субсидирование воздушной гавани.

Рукотворный кризис 2017 - 2018 годов удалось преодолеть лишь летом 2018-го, когда авиакомпания «Победа» вернулась в Кировскую область. С тех пор пассажиропоток стал расти. Но в 2020 году вмешался коронавирус, значительно снизивший мобильность жителей Кировской области (да и не только ее одной). А вслед за эпидемией в феврале 2022-го пришли западные санкции, закрывшие европейское небо для российских самолетов. И то и другое отрицательно сказалось на финансовом состоя­нии аэропорта Победилово.

Убытки и потери

В октябре 2022 года деятельность Победилово проверила Контрольно-счетная палата Кировской области.

Аудиторы отметили, что с 2019 по 2022 год предприя­тие получило из областного бюджета почти полмиллиарда рублей в виде субсидий, из которых 70 с лишним процентов было потрачено на заработную плату работников.

Пассажиропоток аэропорта в эти годы был достаточно высоким. Он составлял от 209 тысяч до 337 тысяч человек в год. При таком высоком пассажирском трафике, по идее, Победилово уже давно должно было выйти на безубыточную работу. Но этого не произошло. И тому есть объяснение.

Во-первых, у Победилово были заключены «пакетные» соглашения с отдельными перевозчиками, которые обеспечили до 80 процентов всего пассажиропотока (речь прежде всего о лоукостере «Победа»). Потери от таких соглашений за 2019 - 2020 годы составили почти 300 млн. рублей.

Во-вторых, предприятие допускало значительное (в 1,2 - 1,5 раза) превышение фактической себестоимости своих услуг над установленными нормативными значениями.

Отрицательную роль, по версии КСП, сыграло отсутствие у руководства Победилово долгосрочной инвестиционной программы «с определением целей и задач развития, финансовых и имущественных потребностей, оценкой целесообразности использования существующих объектов недвижимости и прогнозными результатами». Такая программа была во времена Андрея Жданова, но с тех пор ее так и не удосужились сформулировать. А сделать это, считают аудиторы, нужно.

И здесь следует вновь вернуться к той переломной точке, когда «команда Васильева» зачищала наследие Белых. Тогда вместе с отставкой Андрея Жданова была изменена концепция взаимоотношений аэропорта и бюджета. При Жданове целью развития была самоокупаемость воздушной гавани.

А вот в 2017 году министр транспорта васильевской администрации Михаил Поршнев предложил новую формулировку:

- Безубыточная работа аэропорта Победилово невозможна. Это - социальная нагрузка… Поэтому предприя­тие нужно субсидировать. Оно такая же нагрузка, как медучреждения и учебные заведения.

С тех пор Победилово работает именно в таком формате. Поэтому не вызывает удивления, что на его реконструкцию деньги опять дает областной бюджет. В 2022 году на эти цели, как сообщило КСП, было выделено 1,2 млн. рублей, а в этом - уже 40 миллионов. И конца-краю этому не видно. «Черная дыра» какая-то, а не областное акционерное общество, которое должно работать на коммерческих условиях.

Иван ТРОФИМОВ.