Почему митрополит Марк отказался от награды патриарха?

3 сентября исполнилось 25 лет со дня архиерейской хиротонии (возведения в сан епископа) митрополита Вятского и Слободского Марка (в миру Алексей Викторович Тужиков). По заведенной традиции юбиляр получил поздравление от патриарха Кирилла, в котором тот, «во внимание к служению» Марка, сообщил о присуждении ему высокой церковной награды - ордена Сергия Радонежского.

События, которые последовали за этим, иначе как беспрецедентными не назовешь. 7 сентября на сайте Вятской епархии появилось сообщение, озаглавленное «Поздравление и отказ», в котором говорилось дословно следующее: «Владыка Марк поблагодарил Патриарха за слова поздравления и внимание, но категорически отказался принимать награду, о чем в официальном письме сообщил свою позицию и решение на имя Первосвятителя».

В пресс-службе епархии комментировать это сообщение «Вятскому краю» не стали, отметив, что информация была размещена на сайте по указанию самого Марка, а текст его письма Кириллу публикации не подлежит. В настоящее время митрополит, по словам сотрудницы пресс-службы, находится в отпуске, согласованном с патриархом.

Пресс-служба Московского патриархата, с которой пытался связаться корреспондент «ВК», также оказалась недоступной для комментариев. Однако сотрудник патриархата, с которым нам удалось переговорить, на условиях анонимности сообщил, что отказ действующего архиерея от патриаршей награды - действительно беспрецедентный случай в новейшей истории РПЦ. По словам нашего источника, если такое раньше и случалось, то всё происходило максимально тихо, без огласки, а такое, чтобы митрополит разместил сообщение об этом на своем официальном сайте, - «событие из ряда вон»! Говоря о поступке вятского митрополита, наш собеседник напомнил, что Марк - монах и, принимая постриг, он давал обет послушания, и прежде всего - церковноначалию. Отказ от ордена - это отказ подчиниться воле патриарха, какими бы причинами это ни объяснялось. «Не иначе гордыня обуяла», - предположил наш собеседник.

Иную версию причин случившегося озвучили некоторые местные СМИ. В частности, предполагается, что таким оригинальным образом Марк хочет добиться от патриарха своей отставки и «почисления на покой», о чем он якобы уже неоднократно просил Кирилла. Наш источник в патриархате не согласен с этим предположением. По его словам, Марк действительно давно мечтает покинуть Вятскую землю, но не для того, чтобы уйти «на покой», а надеясь получить в управление епархию «пожирнее». Напомним, до 2011 года, когда Марк прибыл в Киров, он в течение 16 лет возглавлял Хабаровскую епархию, доходы которой в разы выше, чем нынешней.

25 августа состоялось заседание Синода РПЦ, на котором произошли большие кадровые перестановки среди правящих архиереев. Дело в том, что в последнее время сразу несколько епархий «осиротели» после смерти своих архипастырей от коронавируса. По словам нашего источника, митрополит Марк всерьез рассчитывал занять одну из них (в качестве вариантов называются Чебоксарская и Ростовская). Мог он желать и возглавить предприятие «Софрино» (основной производитель предметов церковного обихода в РПЦ). Однако этого не случилось, и, по предположению нашего источника, Марк мог попросту психануть - сорваться и устроить этот демарш с отказом от ордена.

Справедливости ради отметим, что существует и диаметрально противоположная версия, озвученная корреспонденту «ВК» одним из священников Вятской епархии. «Может быть, это просто действительно его (Марка. - Р.П.) скромность не позволила принять награду? Посчитал, что недостоин», - предположил святой отец.

Роман ПЕРМИНОВ.