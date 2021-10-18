По следам трагедии в Татарстане

Воскресным утром 10 октября в Татарстане, в районе Мензелинска, потерпел крушение легкомоторный самолёт L-410. На борту находились 22 человека, 20 из которых парашютисты. Они приехали из разных регионов России в местный аэроклуб, чтобы потренироваться. Для кого-то это должны были быть очередные прыжки, для кого -то - первый. Но для 16 парашютистов этот полет стал последним.

…Один из выживших в авиакатастрофе, парашютист Александр Еремин, оказался нашим земляком, жителем Белой Холуницы. В интервью «Известиям» он рассказал, что происходило на борту воздушного судна перед падением. Самолёт не успел даже набрать высоту…

«Сказали, всем пригнуться, наклонить голову. Была высота 100 метров. По команде инструктора все пригнулись и стали ждать. А что делать? Других вариантов нет. На высоте ста метров мы в любом случае приземляемся в самолёте. Если бы было 800 - 900 метров, тогда бы все вышли. Потом я отключился…»

Специалисты расследуют причины катастрофы. А вот что думает по этому поводу начальник Кировского аэроклуба Андрей Глушков.

У самолета возраста нет...

- Что произошло, сложно сказать. Комиссия пока своих выводов не сделала. То, что отказал один из двигателей… Но причин-то может быть масса. Расследование покажет.

- А как в кировском аэроклубе дела обстоят?

- Проблемы аэроклубов начались в 90-х годах, когда перестало существовать государственное финансирование. Понятно, что наше увлечение финансово затратное…

В нашем аэроклубе мы научились с этой проблемой справляться, живем на самоокупаемости. Нашли свою нишу.

- Слышала, что к вам в аэроклуб даже школьники на экскурсии ходят.

- Да, мы всегда детям рады. И взрослым любителям парашютного спорта тоже. Стараемся жить активно. Под тысячу начинающих парашютистов за год обучаем. Даём им возможность сделать этот незабываемый шаг в небо…

- А самолётов у вас достаточно? И насколько они надежные, не устарелой модификации?

- У самолёта нет возраста… Вот говорят, что тот L-410 был старый, 80-х годов. У самолета есть состояние! Воздушное судно периодически, в зависимости от типа, проходит капитально - восстановительные ремонты. Его разбирают до винтика, с помощью разных методов: рентгенографии, например, просвечивают силовые элементы, возможные скрытые дефекты… Даже краску до металла смывают… Все приборы, детали тщательно проверяют и собирают вновь с использованием абсолютно новых комплектующих. Самолет из ремонта выходит новым, как бы заново рождается. Он может быть и 60-го года выпуска.. Возраст не помеха. В Америке, к примеру, летают самолеты и 50-х, и 40-х годов. После ремонтов они становятся вновь новыми на определенный промежуток времени. А дальше уже вопрос эксплуатации. Владельцы должны соблюдать правила и нормы обслуживания таких самолётов. Вовремя менять масло, двигатель…

В авиации это всё жестко прописано. Каждая минута полета записывается в специальный журнал, так называемый формуляр. После 50 часов полета техник обязан проверить масло, фильтры... При переходе с лета на зимний период эксплуатации надо не только лыжи самолёту надеть, но и проверить всё оборудование.

Поэтому говорить, что одна из причин авиакатастрофы в Татарстане в том, что был старый самолёт, неверно. Никто не полетит на технически неис­правном самолёте.

L-410 - самолет чешского производства, в нём два двигателя. (Причину отказа одного из них никто не знает.) Причем работают они на авиационном керосине, который не производится «подпольно». Поэтому нельзя предположить, что его могли заправить на какой-то некачественной заправке.

Ан-2 - самый надёжный

- Ваши самолёты тоже на керосине летают?

- Нет, у нас другой тип воздушных судов. Мы летаем на Ан-2, этот самолёт на авиационном бензине. У него тоже своя специфика. Мы покупаем топливо в запечатанной таре, под пломбой.

- Помню, что однажды во время облёта лесов на Ан-2 мы с фотокором «Вятского края» Павлом Смертиным попали в грозу, и летчик даже совершил вынужденную посадку в Кирсе. Чудом уцелели…

- Считается, что Ан-2 - один из самых надежных самолётов в мире… Грозу и «Боинг» может не пережить…

- А наш лётчик, приземлившись, заметил, что крылья-то у «Аннушки» из картона...

- Не совсем так. Раньше использовалась очень плотная хлопчато-бумажная ткань под названием перкаль. Позднее от этого ушли. Сейчас крылья самолёта покрыты синтетическими тканями, своего рода пластиком. Во всем мире легкокрылые самолёты по такому типу строятся.

Цепь случайностей?

- Андрей Алексеевич, если не секрет, сколько в вашем аэроклубе самолётов?

- Два. На них мы и летаем, и новичков обучаем. Когда человек к нам приходит, никто на него сразу парашют не надевает. Есть целая программа подготовки парашютистов. Инструктор с новичками по ней занимается, смотрит, как усвоили материал. И только после этого, когда все убедятся, что человек адекватен и отдает отчет в своих действиях, его могут посадить в самолёт и дать возможность совершить прыжок с парашютом. При этом он сам его не укладывает, а только допущенные к этому инструкторы. Контроль в авиации всегда тройной. А что случилось в Татарстане, неизвестно. Возможно, и человеческий фактор вмешался. Стечение каких-то несчастливых обстоятельств. Могло не оказаться препятствий на земле, и они спокойно бы сели. А то на фото рядом с разбившимся судном какие-то брёвна, откуда они взялись? Загадка. Любой самолёт с отказавшим двигателем способен спокойно планировать и садиться. Как птица, как планер… Если ему ничто не помешает. А здесь, видимо, какое-то препятствие возникло. Иначе все бы остались живы, и никто об этом случае не узнал.

- А у вас Александр Еремин не занимался?

- Нет, мы знаем только, что он - бывший сотрудник УВД, десантник. Видимо, влюбленный в небо. И поехал в аэроклуб Татарстана, чтобы совершить прыжок с парашютом.

- Но ведь Киров ближе к Белой Холунице?

- Дело в том, что власти республики поддерживают местный аэроклуб. Все президенты Татарстана всегда выделяли на него достаточно большие деньги. Поэтому материально-техническая база у них замечательная. Отличная гостиница на территории авиаклуба. Можно приехать туда с семьей, спокойно отдохнуть: есть кафе, столовая, банный комплекс… Мы же не получаем ни копейки от властей, развиваемся на свои заработанные крохи. Конечно, если бы были средства, мы бы поставили гостиницу, и любители парашютного спорта ездили бы из Татарстана к нам… К сожалению, мы как-то не «обласканы» руководством области.

- Зато, к счастью, не было таких трагедий.

- От них, к сожалению, никто в авиации не застрахован. Парашютный спорт - потенциально опасный, связан с риском для жизни. Но человек осознанно на это идет. Отказ техники случается всегда внезапно. А всё остальное - цепь трагических случайностей…

Под куполом парашюта в 75 лет

- А бывает, что к вам в аэроклуб приходит просто обычный человек: даже уже в возрасте, и говорит, что ему очень хочется прыгнуть с парашютом.

- Два-три года назад у нас женщина совершила прыжок с парашютом в 75 лет! Первый раз в жизни! Мечтала об этом с детства, пришла к нам с сыном, и прыгнули вместе. Перед этим прошли обучение у инструкторов, как положено. Потом счаст­ливые и довольные давали интервью местным СМИ.

Андрей Алексеевич пригласил и меня сделать шаг в небо… А что, еще не поздно!

Вера Ануфриева.

Фото Павла Багаева и Татьяны Пленкиной.

Из истории.

Кировский авиационно-спортивный клуб (АСК) был основан в 1924 году на базе вятского планерного кружка «Парящий полет». Первым руководителем и организатором станции - так тогда назывался клуб - стал энтузиаст полетов на планерах А.С. Кунгурцев. 12 августа 1935 года при подготовке к празднованию Дня Воздушного флота он совершил первый парашютный прыжок в городе. Планерная станция базировалась на площадке у заречного парка, вдоль трассы на г. Слобод­ской. 17 августа 1935 года станция была преобразована в Кировский аэроклуб. Этот день стал официальным днем создания АСК. В годы Великой Отечественной войны многие воспитанники Кировского аэро­клуба ДОСААФ ушли на фронт, восемь человек были отмечены званием Героя Советского Союза.

Сейчас Кировский аэроклуб - в тройке лучших в ПФО.