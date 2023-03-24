По просьбам дачников. Ваше мнение!

Фото: 24.mchs.gov.ru

С 1 марта 2023 года в России вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима. Соответствующее решение приняло правительство РФ с подачи МЧС. Новые правила порадуют дачников и сельских жителей более щадящими нормами.

Так, гражданам разрешили на собственных дачных участках разводить открытый огонь для сжигания сухой травы, а также веток и другой растительности на расстоянии 15 метров от построек. Ранее разводить открытый огонь можно было не ближе, чем в 50 метрах от зданий.

Однако соблюдать эти правила было практически невозможно: имеющаяся площадь этого просто не позволяла. Дачники неоднократно просили пересмотреть нормы. И, видимо, их голос был услышан.

Также смягчены жесткие нормативы установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Вы поддерживаете смягчение правил сжигания травы и установки мангалов на садовых участках?

- Да, прежние правила были невыполнимы

- Нет, теперь пожаров будет еще больше

- Никогда не слышал о таких правилах

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: киров.рф

Киров готовится к половодью. Причем, не только в прибрежных районах, но и в самом центре города. Управление дорожной и парковой инфраструктурой поставило задачу перед подрядчиками: прогреть, промыть и прочистить ливневую канализацию на подтопляемых участках городских дорог.

Об этой работе глава администрации г. Кирова Вячеслав Симаков доложил губернатору Соколову. И, чтобы не отходить от темы, заявил, что мэрия в дальнейшем не планирует создавать в Кирове единую систему ливневой канализации, а намерена восстанавливать существующую точечно.

Между тем, в региональной Общественной палате заброшенность той же «ливневки» и неспособность городской власти решить проблему обсуждали экологи, представители областного министерства охраны окружающей среды и природоохранной прокуратуры. И они, в отличие от Симакова, ратуют за новую единую ливневую канализацию.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Справится ли кировская «ливневка» с талыми водами этой весной?

- Да, канализацию уже прочищают и ремонтируют – 8 голосов (18,6%)

- Нет, «ливневка» в Кирове давно не работает – 22 голоса (51,2%)

- Всё зависит от погоды: как быстро будет таять снег – 13 голосов (30,2%)

Статью «Точечно или глобально?» читайте в субботнем номере «Вятского края».