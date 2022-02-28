По-прежнему в строю. Кировской областной организации ветеранов – 35 лет

Когда порой говорят, что человек, вышедший на заслуженный отдых, сидит сложа руки либо прозябает на диване у экрана телевизора, меня это всегда возмущает. Я более 30 лет работаю с ветеранами (бываю у них дома, встречаюсь с ними на различных мероприятиях, много пишу о заслуженных людях) и вижу: практически все, в зависимости от состояния здоровья, ведут активный образ жизни, а по возможности и помогают другим. «Мы еще даем фору и молодым!» - признался один из героев моих очерков.

Об этом и не только накануне дня рождения Кировской област­ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (25 февраля ей исполняется 35 лет) мы говорили с её председателем Александром ГАЛИЦКИХ.

- Александр Александрович, за эти годы, судя по всему, не изменились и задачи организации (они определены в ее уставе)?

- Да. Это: защита граждан­ских, социально-экономических, трудовых и личных прав ветеранов; улучшение материального положения, медицин­ского и бытового обслуживания ветеранов; развитие волонтер­ского движения в Кировской области; поддержка, адресная помощь ветеранам, находящимся в трудной жизненной ситуации; просвещение, военно-историческая работа и патриотическое воспитание молодежи.

У нас в Кировской области 416 тысяч пенсионеров, 230 тысяч участников ветеранского движения, 1465 первичных организаций.

- Прошлый год, как мне показалось, стал для вашей организации весьма плодотворным?

- Он, действительно, оказался очень насыщенным, несмотря на всевозможные ограничения, связанные с пандемией. И хотя многие наши ветераны давно освоили компьютеры и работают, общаются в онлайн-формате, но они привыкли это делать, что называется, «глаза в глаза».

Мы стали победителями Всероссийского конкурса лучших региональных практик под­держки волонтёрства «Регион добрых дел» с проектом «Марафон добрых дел «Серебряная Вятка». После его завершения провели форум, на котором собрали самых «серебряных» волонтеров. Подвели итоги, участ­ники поделились своим бесценным опытом. Победили в конкурсе «Страна моя - Вятка», проводившемся Фондом президент­ских грантов.

В марте - мае проводился областной конкурс эссе «Для мыслящего человека нет захолу­стья» (И.С. Тургенев) по четырем номинациям: «Свидетели истории» (памятники истории и культуры твоего района, города, села, деревни), «Творцы» (рассказ о поэтах, писателях, художниках, людях, работающих в сфере культуры, твоего района, города, села, деревни), «Гордость России» (рассказ о наших земляках, внёсших вклад в культуру России и мировую культуру), «Не только Дымка» (народные промыслы и ремёсла, которые существовали или развиваются на территории муниципального образования).

Ветераны присылали свои работы по электронной почте, их оценивало жюри (известные работники культуры и образования области). По каждой номинации определились победители-лауреаты. Все они совершили путешествия по знаковым местам нашей области: кто-то побывал в селе Рябово, другие - в Слободском, Нолинске.

Ну и очень для нас значимое. Мы не остались в стороне от инициативы ветеранов Кирова - поддержали призыв о присвоении нашему городу звания «Город трудовой доблести». Такое событие состоялось - впереди новая работа по патриотическому воспитанию молодежи на примере трудового подвига земляков.

- Ваша организация приняла участие и в реализации нескольких областных проектов. Расскажите о них.

- Один из них - «Надежный тыл». Прежде мы подумали: какая сторона подвига кировчан в годы Великой Отечественной войны еще не была увековечена? С 1941 года в нашу область эвакуировали многие заводы, фабрики, институты. Предприятия переходили на выпуск военной продукции - «Всё для фронта! Всё для победы!» - буквально с колёс.

Очень тесно поработали с гос­архивом. За это время в рамках проекта на различных зданиях, где развертывались те или иные предприятия, организации, учреж­­дения, установили 17 мемориальных досок - в Кирове, Советске, Вятских Полянах, Уржуме.

Например, у входа в центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт», который находится на улице Розы Люксембург, 66. Не все знают, что в этом здании в годы Великой Отечественной войны размещался Народный комиссариат просвещения РСФСР. Этому факту истории и посвящена информационная доска, которую торжественно открыли.

Не забыли и Кировский драмтеатр (там работал знаменитый БДТ), оборонные заводы имени Лепсе, «Авитек», имени 1 мая. Пусть люди, проходя мимо, поднимут голову и, возможно, впервые узнают, где и кто на вятской земле ковал Победу.

- Некоторые проекты вы реа­лизуете непосредственно с депутатами Государственной думы РФ.

- К юбилею Великой Победы совместно с Рахимом Азизбоевичем Азимовым организовали межрайонный конкурс художественной самодеятельности «Поклонимся великим тем годам!». В нём было пять номинаций. Сначала провели кустовые отборочные туры, затем состоялся гала-концерт. Люди просили продолжения таких мероприятий. Ждем, когда закончится пандемия и станет возможным реализовывать все задумки.

- Одна из них, вероятно, осуществится в нынешнем году (тоже совместно с депутатом Госдумы)?

- Вы имеете в виду фотоконкурс? С Рахимом Азизбоевичем договорились расширить тематику предыдущего фотоконкурса и уже на днях даем старт еще одному - «Образ Родины моей». Все работы выложим на сайте организации, жюри выберет лучшие. А затем издадим фотоальбом к Дню Кировской области.

Мы также тесно сотрудничаем и с другим депутатом Государственной думы РФ Олегом Дориановичем Валенчуком. Ветераны участвовали во всероссийской акции «Сады Победы». «Союз садоводов России» поддерживает участников ветеран­ского движения семенами.

И, без сомнения, все полюбили работу лектория «Школа садоводов». На занятия приходят специалисты, агрономы: читают лекции, ведут мастер-классы по разным сферам в этом направлении.

- В своей работе вы опираетесь - так было всегда - на работу «первичек». Активисты на местах, без сомнения, намного лучше знают, как живут ветераны, об их проблемах, нуждах…

- У нас работают 1465 первичных организаций. Во многих населенных пунктах Кировской области нет библиотек, клубов, сельхозпредприятий, медпунктов, но люди-то остались! Они по-прежнему хотят общаться, встречаться, активно проводить свой досуг. Именно «первички» и организуют самые разные мероприятия, собирают пенсионеров, проводят субботники по благоустройству населенных пунктов, поддерживают местные инициативы. А кто еще-то?

Не случайно много мероприятий проводится на площадках местных библиотек, музеев - они в глубинке остаются основными очагами культуры, а следовательно, местом встреч людей преклонного возраста.

- Скоро очередной День Победы, и, увы, реальных участников Великой Отечественной войны остается всё меньше…

- У нас их 225 - тех, кто жив, здоров. В сентябре прошлого года я встретился с Григорием Афанасьевичем Коневым из Подосиновского района - ему 95 лет. Недавно - не поверите! - он сдал нормы ГТО на золотой значок. Занимается физкультурой, спортом. Замечательный человек!

- О героях всегда помнят. В прошлом году благодаря изыс­каниям ученика из города Кириши Ленинградской об­ласти Сергея Боженова и его дедушки в Шабалинском районе установили мемориальную плиту Александру Борисовичу Мочалову, летчику, погибшему в Молдове. Теперь о его подвиге узнали и у нас. А сколько еще таких безвестных героев?

- К нам многие обращаются. Просят, например, найти захоронение их родственников. Помню, звонили из Нововоронежа. Там работали на братских могилах и в захоронениях нашли 15 уроженцев нашей области. Мы разыскали большую часть родственников погибших.

Был звонок из одного поселка Оренбургской области. Люди на огороде случайно нашли орден Красной Звезды, принадлежащий уроженцу Кировской области.

Я нашел имя бойца на сайте «Память народа». Но выяснилось, что он призывался не из Лебяжского района, где родился, а из другого города - Мичуринска, куда позже уехал. Знае­те, у памяти нет забвения, и еще долго «будет звучать эхо прошедшей войны».

- Вы работаете в тесном взаи­модействии с различными органами власти, в том числе и с областными - правительством области, министерствами, ведомствами.

- В рамках соглашения, которое подписывается ежегодно. У нас со всеми структурами сложились по-настоящему добрые, рабочие отношения.

- В нынешнем году отмечаются замечательные даты. В этих мероприятиях, надо полагать, ваша областная организация тоже будет задействована?

- Мы готовимся к 125-летнему юбилею маршала Победы - нашего земляка Леонида Александровича Говорова (поедем на его родину в Советский район), в апреле - к 125-летию легендарного советского конструктора стрелкового оружия, «отца» пистолета-пулемета ППШ Георгия Семеновича Шпагина. А в декабре - тоже 125 лет со дня рождения маршала Победы Ивана Степановича Конева.

- И всё-таки в любой организации самыми бесценными остаются люди - активисты, энтузиасты…

- 35 лет - это очередной день рождения нашей организации, и я от души поздравляю всех наших единомышленников, помощников, друзей, кому небезразлична судьба людей, своим трудом заслуживших почет, уважение. Всем огромное спасибо!

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Справка «ВК»

Кировский областной совет ветеранов войны и труда создан 25 февраля 1987 года в соответствии с резолюцией и уставом, принятыми на учредительной конференции Всероссийской организации ветеранов войны и труда, состоявшейся в г. Москве 17 декабря 1986 года.

Предварительно в г. Кирове в ноябре 1986 года организовали оргкомитет под председательством Геннадия Дмитриевича Шихова, секретаря обкома профсоюзов. Комитету поручили подготовить и провести районные, городские и областные конференции ветеранов.

25 декабря 1986 года оргкомитет принял решение о проведении учредительных собраний ветеранов в трудовых коллективах, по месту жительства при домоуправлениях, поселковых и сельских советах народных депутатов.

На областную учредительную конференцию, которая состоялась 25 февраля 1987 года, избрали 193 делегата, присутствовало - 187. С докладом о задачах ветеранов войны и труда выступил председатель оргкомитета Г.Д. Шихов.

Конференция избрала облсовет ветеранов войны и труда в количестве 73 человек, президиум - 14. Первым председателем стал Александр Ефимович Баранов, ветеран войны, полковник в отставке.