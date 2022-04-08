Плата за врачебную ошибку. Ваше мнение!

В Законе об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации говорится о важности оказания качественной медицинской помощи населению. Между тем, каждый год следователи рассматривают тысячи сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками. И если пациент скончался, врачу грозит уголовная ответственность.

Но если, на свою удачу, после некачественного лечения больной остался жив, у него есть полное право подать иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью. В этом случае он может взыскать с медучреждения расходы на восстановление здоровья, лекарства, посторонний уход, санитарно-курортное лечение; утраченный заработок и упущенную выгоду; компенсацию морального вреда.

Пациент имеет право, но часто ли суд поддерживает его требования?

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Можно ли отсудить у больницы компенсацию за некачественное лечение?

- Да, если заручиться поддержкой страховой компании

- Нет, суды не поддерживают иски граждан к медикам

- Да, если провести независимую экспертизу и нанять юриста

- Я впервые слышу о такой компенсации

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Подведем итоги прошлого опроса.

В Кирове началось предварительное комплектование групп в муниципальных детских садах. Направления родителям будущих воспитанников дошкольных учреждений начнут выдавать с 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации Кирова.

Заявление о приеме в детский сад можно подать через портал kirovedu.ru и портал госуслуг gosuslugi.ru. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать в разделе «Категории услуг» категорию «Семья и дети», затем выбрать услугу «Запись в детский сад» - откроется страница, где разъясняется, как заполнить заявление. Форма заявления размещена там же.

Запланированное количество мест для детей от 2 лет и старше в детских садах на 2022-2023 учебный год составит почти 12 тыс. По предварительным данным, будут устроены все дети в возрасте от 2 до 7 лет, но не всем дошколятам предложат места в детсадах по месту жительства.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как решить проблему с выдачей путевок в детсад вдалеке от места жительства?

- Организовать обмен путевками с другими родителями – 11 голосов (36,7%)

- Обратиться в прокуратуру и к общественникам – 16 голосов (53,3%)

- Дождаться открытия нового детсада в вашем районе – 3 голоса (10,0%)

Статью «Беби-бум отменяется?» читайте в субботнем номере «Вятского края».