Планы «глобальной реконструкции» Центрального рынка в Кирове пока так и остаются на словах

Почти год прошел с тех пор, как кировская городская администрация устроила для региональных журналистов экскурсию на Центральный рынок, дабы продемонстрировать им планы по обещанной главой горадминистрации Ильей Шульгиным «глобальной реконструкции» рыночных павильонов и площадей. Об этом «Вятский край» писал в начале года (номера 7 и 9 от 15 февраля и 1 марта 2019 г.).

За этот период произошло многое и ничего. Директора Центрального рынка выдвинули в заместители к главе кировской городской администрации Илье Шульгину. В ноябре прошли публичные слушания по планам рыночных преобразований. Но главного, то есть обещанной реконструкции рынка, так и не произошло.

Все осталось на своих местах - павильоны, арендаторы, да и посетители. Всё те же торговые ряды, где джинсы меряют стоя на картонках.

Планы на пальцах

Хотелось бы напомнить читателю, что февральский и мартовский материалы «Вятского края» о Центральном рынке появились после обещаний кировского мэра Ильи Шульгина не просто привести его в порядок, а в корне изменить там всё.

- Рынок по-прежнему в грязи, по-прежнему условия для торговли не выдерживают никакой критики, ассортимент продукции по-прежнему стремится к нулю, - комментировал летом 2018 года его состояние сити-менеджер. И под шумок уволил прежнего директора рынка Игоря Палкина. А на его место двинул никому не известного Аслана Рзаева.

Чтобы подкрепить правильность и своевременность своего кадрового решения, Илья Шульгин начал расписывать, как с приходом новой команды, словно по мановению волшебной палочки, стала меняться рыночная торговля. И новый директор в этом активно ему помогал.

- Прежде всего мы занялись наведением порядка на территории рынка, - давал отчет о своей деятельности Аслан Рзаев. - Можете прийти в любое время, убедитесь сами, что стало просто чисто. Мы категорически запретили курение в не установленных для этого местах и реально штрафуем за нарушение запрета. Так что теперь вы не увидите курящего на своем рабочем месте продавца или затягивающегося на ходу посетителя - для этого есть специально отведенные площадки. Мы увеличили количество урн и опять-таки активно боремся с мусором. Раньше продавцы могли бросить себе под ноги остатки еды, пакеты, пластиковые банки - теперь этого нет. Соответственно и посетители стараются не мусорить. Чтобы повысить уровень безопасности и для работающих на рынке, и для покупателей, мы увеличили число камер наблюдения, и сегодня у нас под видеонаблюдением каждый квадратный метр - как внутри рынка, так и по периметру.

Кроме решения мусорного вопроса, новая администрация заменила старые эмалированные умывальники на новые из нержавейки. Закупила современные бойлеры - и теперь в главном павильоне постоянно есть горячая вода. Там же была проведена перепланировка торговых рядов, а для продавцов введена специальная униформа.

Но всеми этими косметическими мерами новое руководство рынка решило не ограничиваться. В планах стояло «громадьё» - глобальная реконструкция всех рыночных площадей.

По словам Рзаева, по предстоящему ремонту Центрального рынка уже на тот момент были готовы проекты эскизов. Предполагалось, что дизайн будет выполнен в стиле лофт с преимущественным использованием дерева, камня, нержавеющей стали. А «вишенкой на торте» стало пожелание Ильи Шульгина по организации там «комнаты матери и ребенка» - чтобы посетители с маленькими детьми могли в комфортных условиях покормить малышей, переодеть или перепеленать при необходимости, немного отдохнуть.

Однако ни планы, ни эскизы широкой публике представлены не были. Даже в ходе экскурсии для специально приглашенных журналистов новый директор и сити-менеджер предпочли рассказывать о них на словах и показывать всё на пальцах.

Запутался в показаниях

Минул почти год. Прошел летний строительный сезон, на который планировалось начало ремонтных работ на территории рынка. Но все планы пока так и остались планами. Ни чертежей, ни эскизов, ни проектно-сметной документации ни горадминистрация, ни руководство рынка не представили.

- Может быть, у них нужных денег не нашлось, - предположите вы. И будете не правы.

АО «Центральный рынок» - контора не бедная. За 2018 год ее доходы, по данным УФНС, составили 117 млн. рублей, увеличившись за этот период на 6,2 процента. При этом расходы показали обратную динамику. Если в 2017 году они составляли более 89 млн. рублей, то годом позже снизились до 88 млн. Поэтому прибыль (разница между доходами и расходами) в размере 29 млн. рублей вполне позволяла начать обещанную главным городским чиновником «глобальную реконструкцию».

Но поскольку этого не произошло, встает вопрос: зачем был нужен весь этот сыр-бор вокруг Центрального рынка?

Есть основания полагать, что всё дело в директоре рынка Аслане Рзаеве. А что, собственно, о нем известно?

Согласно официальным источникам (каковым является сайт администрации города Кирова), Аслан Алманович родился в 1980 году и имеет высшее юридическое образование. Он окончил Академию труда и социальных отношений (г. Москва) по специальности «Юриспруденция». С 2009 по 2013 год работал руководителем организаций по социальной реабилитации инвалидов. С 2014-го его деятельность была связана с управлением недвижимым имуществом, с юриспруденцией. В августе же 2018 года Аслан Рзаев был избран на должность директора АО «Центральный рынок» г. Кирова.

Как написало одно из региональных СМИ, в мэрии уточнили, что среди последних мест работы Рзаева (с 2014 по 2016 год) было руководство ООО «Сити» (г. Москва). Организация занималась деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. Также он работал директором ООО «Санкт-Петербургское социально-реабилитационное предприятие «Пальмира» (предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам) и в адвокатском объединении «Концепт».

Однако дополнительные источники (в частности, портал «За честный бизнес») говорят, что эти данные не совсем точные. Так, например, с 2010 года Рзаев числился учредителем ООО «Антэк» в Краснодаре, которое занималось недвижимостью и гостиничным бизнесом в этом курортном городе. С 2011 года он был руководителем и учредителем ООО «Радиал Плюс» (там же, в Краснодаре), которое специализировалось на торговле автозапчастями и катало туристов на катерах. Оба этих предприятия были ликвидированы по инициативе самого Аслана Рзаева. Одно - в 2012 году, другое - в 2013-м. Неизвестно, работали ли на этих предприятиях инвалиды (как о том пишет сайт горадминистрации), но там уж точно их реабилитацией не занимались.

Также далека от инвалидной темы деятельность ООО «СЛК», которым с сентября 2016 года до перехода в сентябре 2018-го в АО «Центральный рынок» руководил Аслан Алманович. По данным портала List-Org, организация занималась консалтинговой и юридической деятельностью.

Были бы мы с вами, читатель, следователями, нас не могло бы не насторожить такое расхождение в «показаниях». И человек, который так запутался, показался бы нам подозрительным. Однако глава горадминистрации Илья Шульгин так не считает.

Без реконструкции и инвестиций

Кировский мэр не только не спросил с Аслана Рзаева за невыполненные обещания по реконструкции Центрального рынка, как он это сделал с прошлым его руководителем, но и, наоборот, выдвинул его на повышение, сделав своим замом.

Что же так впечатлило Илью Вячеславовича? Официально - финансовые показатели работы рынка. При обсуждении кандидатуры нового зама на заседании Кировской городской думы в конце октября этого года сити-менеджер особенно подчеркнул: «Свои обязанности Аслан Алманович исполнял на высоком профессиональном уровне, что позволило предприятию добиться значимых успехов».

По словам самого Рзаева, за год показатели по прибыльности Центрального рынка выросли в три раза. Были заплачены самые большие за 10 лет дивиденды - 16,8 млн. рублей.

- Для сравнения: за последние 10 лет ежегодные поступления не превышали

3 миллионов рублей, - отметил кандидат на высокую муниципальную должность. - При этом показатели чистой прибыли выросли вдвое: с 12 до 24 миллионов рублей. На конец нынешнего года ожидаем увеличение этого показателя до 30 миллионов.

При таких деньгах можно было не только строить планы, но и начать работы по ремонту рыночных помещений. Тем более что при обсуждении Илья Шульгин в очередной раз напомнил: у Рзаева «есть планы по реконструкции рынка». Хотя их наличие опровергает размещенный в конце августа на портале госзакупок конкурс на поиск подрядной организации, которая разработает концепцию развития территории рынка. Начальная цена работ предполагалась в 3,74 млн. рублей, а победителя конкурса должны были определить еще в конце сентября.

Состоялась конкурсная процедура или нет, неизвестно. Зато в ноябре прошло публичное обсуждение очередных планов по реконструкции рынка. Согласно представленной публике «концепции развития», на его территории пройдет капитальный ремонт главного здания и трех торговых павильонов. Появится автостоянка, а общая численность парковочных мест составит 230 единиц. Но, как указали в горадминистрации, на этом дело не заканчивается.

В общем, на конец года мы пришли к тому же, с чего его начали: планы есть, работы нет. И когда она начнется, неизвестно. Да и сам Аслан Рзаев к обязанностям заместителя главы администрации г. Кирова по инвестициям и муниципальной собственности еще не приступил. До сих пор он так и значится директором Центрального рынка. Как пояснили в горадминистрации, такая задержка вызвана проверкой нового муниципального служащего.

Во всей этой истории, может быть, и не было бы ничего необычного, если б кадровая политика Ильи Шульгина не вызывала столько вопросов. Даже если не углубляться в эту тему, то достаточно вспомнить хотя бы назначение в 2018 году на должность того же зама по инвестициям выходца из сочинской городской администрации Антона Карпинского, человека совсем неизвестного вятской публике и ранее нигде не светившегося. Он пришел на специально созданную под него должность, сделал несколько громких заявлений, а потом, не проработав в Кирове и года, тихо «свалил». При этом человек получал «нехилую» зарплату, а инвестиций от него кировчане так и не дождались. И где гарантия, что эта история не повторится вновь?

Сергей СМОЛИН. Фото автора.