Письмо без подписи. Ваше мнение!

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Практика анонимных сообщений в нашей стране появилась не вчера и даже не позавчера: первые анонимки писались в древней Руси на бересте. При советской власти их то запрещали, то приветствовали, но по каждому такому сообщению все-таки проводилась проверка. И достаточно серьезная, с оргвыводами, как тогда говорили.

В областной библиотеке им. А.И. Герцена открылась выставка, посвященная анонимкам. На шести планшетах рассказывается, о чем писали жалобщики в разные годы советской власти, приводятся копии таких писем, размещены ссылки на официальные документы, касающиеся работы с обращениями граждан. В отдельном шкафу демонстрируются книги и журналы, где обсуждались проблемы анонимных сообщений.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к анонимкам и анонимщикам?

- Честный человек не побоится подписать сообщение своим именем

- Бывают случаи, когда безопаснее скрыть авторство некоторых писем

- Я анонимки не пишу, а другие пусть сами решают, подписываться или нет

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Слободской борется за присвоение ему звания «Город трудовой доблести». Инициатором стала ветеранская организация, которая собрала подписи слобожан и направила их в гордуму. Та же, по инстанции, обратилась в областное Заксобрание.

Российская академия наук дала заключение, что вклад, внесенный слобожанами в дело Победы, соответствует требованиям, установленным к почетному званию. ОЗС приняло постановление об обращении к Президенту РФ с ходатайством о присвоении г. Слободскому почетного звания «Город трудовой доблести».

Напомним, в 2021 году «Городом трудовой доблести» стал г. Киров, а в январе 2022 года ОЗС ходатайствовало к президенту о присвоении почетного звания и Вятским Полянам.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как статус «Город трудовой доблести» влияет на жизнь горожан?

- Воодушевляет на новые подвиги, и парк со стелой украшают город – 14 голосов (18,7%)

- Становится стыдно за разрушенную промышленность и запущенные улицы – 19 голосов (25,3%)

- Никак. Любые звания только чиновникам хороши для отчетности – 42 голоса (56,0%)

Статью «Лучше быть, чем казаться» читайте в субботнем номере «ВК».