Пешком на 10-й этаж. В Кирове обещали отремонтировать все лифты к Новому году, но обманули

Мой маленький внук живет на девятом этаже. И я частенько бываю у него дома. Однажды лифт почему-то не действовал, и мне пришлось «делать восхождение», переводя дух на каждой площадке. А когда лифт не работает три-четыре месяца? Это просто издевательство над людьми - считают жители домов, где замена лифтового оборудования по программе капремонта затянулась чуть ли не на полгода.

Бригада «шабашников»?

Роман Перминов, дом на ул. Свободы, 36.

- Плановая замена лифтов в нашем доме началась где-то в сентябре. Пришла бригада ремонтников, очень смахивающих на «шабашников». Через три недели все работники куда-то исчезли. Как оказалось, их срочно перебросили в Кирово-Чепецк на устранение недоделок ими же сданных объектов. В их отсутствие часть оборудования, брошенного прямо во дворе, растащили прохожие. Что могли, жильцы дома прибрали, но за каждой железякой не уследишь… И горе-ремонтникам пришлось заказывать и ждать новых запчастей.

Далее возник вопрос: что делать со старым оборудованием? Подрядчик предложил жителям сдать его в металлолом, а выручку разделить пополам. Причем по договору рабочие должны были сами вынести его к подъезду, но они долго не соглашались. Все площадки были захламлены, особенно на первом этаже: узенькая «тропинка» оставалась… Пожилому человеку - инвалиду не пройти, коляску не пронести. А если пожар?

По договору лифты должны были запустить 27 ноября. Мы надеялись, что хотя бы к Новому году. Однако в канун праздников работники вновь «испарились». И только к Рождеству в доме появилась новая бригада. А с ней и надежда на запуск лифтов в 20-х числах января.

Все сроки сорваны. Почему? Заказчик работ - фонд капремонта. Но жильцы нашего дома ни разу даже не видели его представителей. Видимо, они всю ответственность на управляющие компании «спихнули». И непонятно, зачем нам надо было вначале «шабашников» посылать, после которых одни недоделки?

Жаль стариков

Елена Горячевская, дом на Производственной, 10 (1-й подъезд).

- Лифт у нас отключили 11 сентября, прошло ровно четыре месяца. Вначале раздолбили стены, это было ужасно. Дыры заставили старыми дверьми от лифта, но все равно ребенок мог случайно в них провалиться… Сейчас поставили новые двери в лифте, а по бокам - панели. Однако они не полностью перекрывают эти дыры. Вид безобразный, во всяком случае в нашем подъезде. А насчет сроков… Мы подходили к рабочим, спрашивали, включат ли лифт к Новому году? Они только в затылке почесали. Спрашивали: кто должен дыры в стенах заделывать? Дело в том, что у нас на стенде никакой информации не было об этом. А до управляющей компании нереально дозвониться. Вчера дважды висела на телефоне по 10 минут, но когда моя очередь доходила, звонок просто сбрасывали.

Мы живем на девятом этаже вместе с родителями. Отцу -74 года, маме - 69 лет, у нее проблемы с ногами. За четыре месяца она четыре раза была на улице… И то потому, что в больницу на «КТ» надо было ехать: оба переболели коронавирусом.

А на десятом этаже у нас женщина живет, у которой летом был перелом шейки бедра… И она вынуждена ходить на работу! Много возрастных людей на верхних этажах проживает, жалко очень старичков. Мучаются.

- И неизвестно, когда заработают лифты?

- После праздников еще никто не приходил. Мы обратились в фонд капремонта, и нам ответили, что не могут нашего подрядчика отыскать… А по срокам ориентировачно: март-апрель!

Пять месяцев без лифта…

Татьяна Соколовская, дом на Солнечной, 31/1.

- Та фирма, которая начинала ремонт в нашем доме, была оштрафована, и сейчас у нас недоделками занимается другой подрядчик. Дело в том, что сегодня утром лифт работал, сейчас опять не работает. Вот уже пять месяцев, как у нас лифт не работает. Это уже просто смешно…

- Смех сквозь слезы…

- Ладно я на шестом этаже. Но и то после коронавируса подниматься с сумками, с котомками тяжеловато. А люди, которые на девятом этаже, они уже который месяц пешком вверх-вниз ходят… Пожилые раз в неделю выходят подышать свежим воздухом.

А ведь мы исправно платим за лифт деньги. Это просто издевательство над людьми! Я звонила везде, приехали из мэрии, переговорили с рабочими. Все, 28 декабря включили. А утром на следующий день выключили. Ездить в новом лифте невозможно: он гремит, скребет, шумит. В нем ничего не подключено, как было все запаковано, так и осталось. Сегодня прихожу с посылкой тяжелой и подняться в квартиру не могу, лифт опять не работает. «А мы доделываем», - говорят мне рабочие. Срок замены лифта - два месяца… Скоро 17 января, а он до сих пор по-хорошему не работает. Вот успокаивают, дескать, подрядчики на такие штрафные санкции напоролись! А мне-то что от этого? Меня за эти пять месяцев на шестой этаж никто на руках с сумками не носил! Тем более после «пандемии» до шестого этажа доползешь, чуть жива… Вся задохнешься.

Брать процесс в свои руки

Жильцы домов, где до сих пор не работают лифты, обратились за помощью в ОНФ. Члены регионального штаба прошли по адресам жалоб с проверкой.

Так, в доме на Пугачева, 3-а, выявлен факт использования подрядчиком горючих материалов в шахте лифта, что запрещено. После обращения общественников в контролирующие органы и резонанса в СМИ подрядчик позвонил в региональное отделение ОНФ и заверил, что все исправит. Но пока что работы в доме далеки от завершения. Не лучше ситуация и в доме на Производственной, 10. По словам жильцов, после вмешательства ОНФ в доме побывала комиссия, которая установила непригодность силового кабеля. Менять сам кабель и продолжать иные работы теперь будет другой подрядчик. На Солнечной, 31/1, где из-за неработающего лифта страдал человек с аутоиммунным заболеванием, активистам ОНФ удалось решить проблему в считаные дни.

- Эти дома, к сожалению, не единственные, в которых сорваны сроки завершения процесса замены лифтов. Мы озвучивали проблему на профильном комитете Заксобрания. Тогда представители министерства энергетики и ЖКХ заверили нас, что к 31 декабря все лифты будут запущены. Но, увы, это обещание не выполнено. Мы обязательно проверим, были ли применены к ответственным лицам штрафные санкции за срыв сроков ремонта. Но людям, конечно, от штрафов нисколько не легче, - говорит член регионального штаба ОНФ Дмитрий Сергеев.

Он считает, что единственным выходом из подобных ситуаций в будущем является смена способа накопления взносов за капремонт из «общего котла» (то есть со счета Фонда капремонта) на спецсчет конкретного дома. В этом случае сами жильцы смогут выбрать подрядчика по замене лифтов (в нашем городе есть организации с многолетним положительным опытом работы), определить сроки замены (обычно 45 дней по договору), проконтролировать качество работ. Конечно, такой механизм возможен, если в доме есть активные жильцы, старший по дому или председатель ТСЖ, которые могут и готовы брать управление процессом в свои руки. К примеру, именно так поступили жильцы дома на Упита, 11. В прошлом году дом перешел на спецсчет, а уже в январе там начинает менять лифты кировская организация. В ОНФ также напоминают, что старые лифты - это дорогостоящий вторресурс, за утилизацию которого жильцы могут выручить десятки тысяч рублей и потратить их, например, на текущий ремонт в доме или на благоустройство двора. Никаких прав на этот вторресурс у подрядчиков нет.

Что касается тех домов, которые уже столкнулись с подобной ситуацией, то тут активисты ОНФ с каждой разбираются индивидуально. Помочь ускорить сроки ремонта получается, но не всегда.

- Часто наше вмешательство провоцирует резонанс в СМИ. Многие подрядчики не хотят портить себе репутацию и начинают принимать более активные действия. Где-то подключаем контролирующие органы, где-то получается ускорить сроки приемки работ. Но с учетом, что на рынке наблюдается острая нехватка подрядчиков, имеющих человеческие и финансовые ресурсы для оперативной и качественной работы, мы все же советуем жильцам изначально брать процесс в свои руки и переходить на спецсчета, - подытожил Сергеев.

Подготовила В. Георгиева.

Справка. Всего в долгосрочную программу капитального ремонта на 30 лет в Кировской области внесено 3053 лифта. Из них 1109 лифтов, которые вышли за установленные сроки эксплуатации - 25 лет. Их замена планируется до 2024 года.