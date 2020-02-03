Первый секретарь Кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев

скрывает реальные данные о численности

областной партийной организации?!

«Вятский край» продолжает журналистское расследование, посвященное деятельности первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева. В предыдущих выпусках мы рассказали о том, как прирастало недвижимостью и дорогими иномарками благосостояние главного коммуниста области. Отклики на публикации были разными. Многие читатели звонили в газету и благодарили журналистов за предоставленную информацию. Были и другие. Например, секретарь Орловского райкома КПРФ Леонид Сорокожердьев на официальном сайте обкома КПРФ назвал эти статьи «попыткой «облить грязью» и опорочить честное имя… активного борца с местными коррупционерами». Впрочем, иного от подчиненного Мамаева мы и не ждали. Мы не раз подчеркивали, что публикуем ставшую нам известной информацию о безбедной жизни «борца с коррупцией» исключительно в общественных интересах. Избиратели, рядовые члены коммунистической партии вправе узнать, что скрывает депутат областного Заксобрания Сергей Мамаев.

Сегодня «ВК» расскажет читателям, как первый секретарь обкома КПРФ манипулирует сознанием членов партии и всех жителей Кировской области, скрывая от них истинное положение дел в руководимой им региональной организации. Понимаем, что Мамаев и его приспешники непременно будут кричать о новых нападках на партию. Надеемся, что здравомыслящие люди поймут: статья развенчивает не КПРФ и ее идеологию, а партийных чинуш, переродившихся политически и нравственно и пытающихся ценой откровенной лжи удержаться у партийной кормушки.

«Сказки» от Павлиныча

Начнем с серии выступлений, которыми в конце прошлого года «разродился» главный кировский коммунист.

19 ноября Мамаева пригласили на канал «Эхо Москвы» в Кирове» для участия в радиопередаче «Особое мнение». Одним из радиослушателей ему был задан вопрос: «Сколько партийцев осталось в партии? Динамику численности презентуйте, не всех еще разогнали?» Явно импровизируя, Мамаев с ходу выдал следующую информацию: «Сегодня у нас порядка двух тысяч членов партии на территории Кировской области. Если взять помесячно, то у нас прирост неплохой, мы ежемесячно… 10 процентов от этой численности... У нас приток в партию имеет место быть, но есть и естественная убыль в партии. Динамика сегодня у нас положительная. Если взять сегодняшний месяц ноябрь, то мы уже имеем на первую половину этого месяца… Мы имеем 5 процентов вступивших в партию, поэтому динамика положительная и никто…»

Оставим в стороне обычную косность и бессвязность речи лидера реготделения «парламентской партии». Просто посчитаем. Если областная парторганизация, как заявил Мамаев, ежемесячно растет на 10 процентов, то уже к сентябрю этого года ее численность должна, как минимум, удвоиться! Вы верите в это? Мы - нет! Да при такой «динамике» за 13 лет секретарства Мамаева сегодня чуть ли не каждый второй житель области должен был бы состоять в его организации. Или это только в конце прошлого года народ валом повалил под знамена КПРФ?

Возьмем другое выступление Мамаева. 31 декабря на сайте обкома КПРФ он подводил итоги 2019 года. Впрочем, итогам этим было посвящено всего три минуты из 40-минутного спича (остальное время он, как обычно, посвятил критике всех, кто ему неугоден). «Год был для нас непростым, сложным, но показательно то, что партия сегодня живет, партия развивается, - заявил Сергей Павлинович. - Активно идет приток в партию и комсомольскую организацию. Успехи есть в определенной степени.

Численность на порядок выросла, то есть если взять по прошлому году, то на 10 - 15 процентов мы имеем прирост, а средний возраст сегодня в партии - 40 - 45 лет. Поэтому я считаю, что не плохо, и те люди, которые говорят, что коммунистическая партия - это партия стариков, то это неправда. Поэтому для меня этот год в этом плане очень неплохо, и для нашей партийной организации, просматривается. А все остальное оно и планы, и перспективы у партии сегодня очень неплохие на территории Кировской области» (орфография оригинала сохранена. - А.Г.).

Как видите, прирост численности уже даже не 10, а все 15 процентов, правда почему-то не за месяц, как Мамаев вещал до этого, а за год. А еще про комсомольцев и средний возраст партии - 40 - 45 лет. Запомним!

«Или ты не знал, или ты забыл?»

В нашем распоряжении оказался статистический отчет областного отделения КПРФ за 2019 год. Он подписан первым секретарем С.П. Мамаевым 19 декабря 2019 года. Самое первое впечатление от увиденного в отчете можно сформулировать так: «Областная партийная организация находится в кризисном состоянии, и руководство это тщательно скрывает!»

Давайте по порядку. Помните, как уверенно заявлял Мамаев о «космическом» притоке в партию и комсомольскую организацию? А в отчете черным по белому написано, что количество членов КПРФ, состоящих на учете, выросло за 2019 год с 1533 до 1542 человек, то есть всего на девять человек. Комсомольская организация численно увеличилась с 75 до 78 человек. Какие 10 - 15 процентов «роста»?! А прибавим к этому, что в том же отчете указано: взносы уплачивают 1303 человека. И где тогда все эти «порядка двух тысяч членов»?!

Свои, как теперь видим, лживые измышления Мамаев бессовестно распространяет в СМИ, будучи уверенным, что его отчет, посланный в ЦК, для общественности будет недоступен. Иначе чем можно объяснить то, что в своих выступлениях он сознательно завысил число вступивших в партию и комсомол? Или он не знал, что подписывал? Или забыл?

Чтобы успехи Мамаева на ниве партстроительства впечатляли рядовых слушателей еще больше, он омолодил средний возраст партийного состава с 61 года до 40 - 45 лет. И это при том, что, согласно подписанному им самим отчету, более 305 членов партийной организации перешагнули 50-летний рубеж, а 875-ти исполнилось свыше 60 лет. По нашим данным, в отделениях партии в Зуевском, Кильмезском, Октябрьском, Уржумском и ряде других районов средний возраст коммунистов сегодня колеблется от 65 до 70 лет и в этих организациях притока молодежи не наблюдается уже несколько лет подряд.

Далее. В своем трёхминутном спиче в конце года Мамаев счел необходимым упомянуть неплохую работу комсомольской организации, которую на протяжении «последних 10 лет сложно было создать, удержать». Но если обратиться к отчету, то становится ясно, что ситуация не столь однозначна. На протяжении последних семи лет ее численность неуклонно снижается. Так, если в 2012 году (а у нас есть и этот отчет обкома КПРФ) в области насчитывалось 305 комсомольцев, то сейчас их количество сократилось в четыре раза.

В связи с этим можно упомянуть и о развале в области пионерской организации за время секретарства Мамаева. По нашим данным, в 2012 году пионерские дружины действовали в нескольких районах области и насчитывали в своем составе 1475 мальчишек и девчонок. Теперь же пионерская организация осталась только в Уржумском районе и составляет 450 школьников. Но и это вряд ли является заслугой регионального отделения партии.

Честно говоря, зная привычку Сергея Мамаева приукрашивать действительное состояние парторганизации и преувеличивать собственные заслуги, под сомнение можно было бы поставить все цифры, которые содержатся в отчете. И прежде всего - об истинном количестве членов регионального отделения КПРФ в Кировской области. Что-то подсказывает, что оно может оказаться намного меньше указанного в статистике и фактически не растет. Кстати, это можно было бы объяснить не только обычным враньем Сергея Павлиновича. Здесь мог бы быть и меркантильный интерес: партия получает денежные средства из государственного бюджета - и чем больше численность регионального отделения, тем больше средств ему будет выделено...

А с кем пролетариат?

При подготовке этой публикации нам попалось на глаза выступление председателя КПРФ Зюганова на пленуме ЦК в октябре 2019 года. В нем партийный «папа» прямо указывает своим подчиненным: «Рабочий класс ждет энергичного руководства со стороны компартии. Расстановка политических сил такова, что работа КПРФ в пролетарской среде - не только дело совести коммунистов. Это вопрос сохранения партии как влиятельной силы, вопрос социалистической перспективы для нашей Родины». Слышит ли его руководитель парторганизации нашей области? Вновь обратимся к подписанному Мамаевым отчету.

По итогам 2019 года, численность рабочих в КПРФ Кировской области - всего 9 процентов. Их количество с 2012 года возросло лишь на четыре человека и составляет 139 человек. А в ряде партийных отделений, например, Октябрьского, Афанасьевского, Уржумского, Кильмезского, Зуевского, Нововятского, Унинского районов число рабочих в КПРФ, по нашим данным, колеблется от нуля до четырех человек. Почти в два раза - со 138 в 2012 году до 70 человек - сократилось количество крестьян, а в таких сельских районах, как Унинский, Афанасьевский, Уржумский, их в КПРФ практически совсем нет. Зато возросло число руководителей предприятий, предпринимателей и даже безработных.

Пользуясь ленинской терминологией, можно сказать, что в партийной организации Кировской области налицо большое количество мелкобуржуазных элементов и представителей люмпен-пролетариата. Как в такой ситуации охарактеризовать классовую принадлежность применительно к региональному отделению партии? Впрочем, о чем говорить, если, судя по предыдущим нашим публикациям, и сам первый секретарь вряд ли может причислить себя к пролетариату!

А если вспомнить, что более половины членов КПРФ в Кировской области являются людьми почтенного возраста, перешагнувшими 60-летний рубеж, вывод напрашивается сам собой: организация, возглавляемая Мамаевым, в своем нынешнем составе вряд ли может считаться «боевой единицей партии» и объективно не сможет возглавить трудящихся в борьбе за социализм.

Что же мешает Сергею Мамаеву честно и открыто признаться рядовым членам партии и избирателям Кировской области, голосующим на выборах за КПРФ, в каком состоянии, хотя бы количественном, находится руководимая им на протяжении 13 лет региональная организация? Зачем он с упорством, достойным лучшего применения, продолжает врать про «две тысячи членов», «15-процентный рост» и «средний возраст членов партии 40 - 45 лет»? Вопрос риторический, потому что в фактическом провале оргработы он, похоже, боится признаться даже самому себе! Ведь как, рассказав правду, Мамаев сможет называть себя представителем и тем более руководителем «мощной политической силы»? Кому интересен «голый король»?

Аркадий ГОЛИКОВ.

P.S. Уважаемые читатели, в том числе те, кто воспримет эту статью как «новую чернушную пиар-атаку» на КПРФ! Со статистическим отчетом Кировского областного отделения КПРФ за 2019 год, данные из которого использовались в настоящей статье, можно ознакомиться в редакции «Вятского края». А еще лучше - зайдите в обком КПРФ к Сергею Павлиновичу Мамаеву и попросите его самого показать и прокомментировать подписанный им документ. Выводы делать вам!