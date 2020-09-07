Первые шаги следователя Никиты Пономарёва

В народе говорят: не боги горшки обжигают. В ситуации, когда хочется рассказать о человеке с привычной, казалось бы, для многих профессией - следователь, такая мудрость вполне оправданна. Люди с ответственной должностью тоже не сразу становятся асами своего дела, и не каждому поручают резонансные дела (опыта-то надо набраться!). Тем более - в наше время, когда криминальный мир стал, по существу, не просто подкован в вопросах юриспруденции, а очень изощрен в разных способах сокрытия своих злодеяний.

Сколько же надо «узелков» развязать, распутать, найти все мошеннические ходы-выходы! Даже самый опытный человек в погонах теряется, да еще когда усердные адвокаты наседают, - пойди выведи злоумышленника на чистую воду!

Конечно, читатели ждут сюжета о захватывающих погонях, жутких сценах с кровопролитием либо разоблачения чиновников-коррупционеров. Поверьте, есть в нашей жизни дела порой незаметные, но за каждым из них - сломанные человеческие судьбы, слезы близких. И, безусловно, кропотливый труд людей - тех, кто распутывает криминальный «клубок». А потому, хотя бы ненадолго, от всевозможных «страшилок» и скандалов российского масштаба перейдем к картинкам провинциальным.

Мой герой - старший следователь Юрьянского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Кировской области Никита Пономарёв. Накануне дня образования структурного подразделения (7 сентября) я приехал к нему в гости.

Путь в профессию

Иные языки утверждают, мол, у нынешних служителей закона рабочие кабинеты - как у крутых чиновников: суперсовременная оргтехника, дорогая мебель - на государственные же деньги живут.

Сразу огорчу: у Никиты Игоревича - небольшой кабинет с обшарпанными стенами, деревянное окно и два стула для посетителей, тоже изрядно погнутых. Рядом с кабинетом - двери, за которыми находятся офисы разных фирмочек, аптеки и магазины.

Впрочем, зачем я описываю быт следователя? Наверно, для того, чтобы вместе с собеседником немного «окунуться» в рутину дел.

Но сначала о том, как он шел к должности. Ненадолго перенесемся в Слободской: там и начиналась мужская закалка, без которой на нынешней службе никак не обойтись.

Рассудительность, осторожность (не подумав, не делай первый шаг), практичность и целеустремленность - такие черты характера моего героя проявились, пожалуй, еще в военно-патриотическом клубе «Каскад». Там юношей не просто готовили к службе в армии. Парни занимались строевой и физической подготовкой. Прыгали с парашютом в Порошинском аэроклубе. А еще просто учились постоять за себя на неспокойных ныне улочках любого города. И всё оказалось не напрасно: Никиту призвали в воздушно-десантные войска, в одно из элитных подразделений - Тульскую дивизию ВДВ.

Впрочем, до «срочной» он времени даром не терял: окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы. Работал в местной администрации.

Скажем так, азы будущей профессии Пономарёв получал «на ходу». К тому же, по его словам, Сергей Юрьевич Глазырин, на тот момент являвшийся руководителем Слободского межрайонного следственного отдела, оказался человеком опытным, настойчивым и требовательным. Сам выезжал на места преступлений, помогал молодому напарнику. Никита, спустя небольшие по срокам годы службы, убежден: ему всегда везло на учителей.

Верста за верстой

В биографии следователя нередко так получается: приходится менять места службы. Пономарёв же первые шаги делал. Работал в Яранске, затем - в Ленинском и Октябрьском отделах г. Кирова. И всегда учился и учился.

- Как-то мне на стол положили сразу двенадцать уголовных дел, - улыбается Никита. - Представляете, начинающему специалисту - такая кипа...

В сельской местности нет олигархов, управляющих заводами, их сынков-мажоров, крупных взяточников. Там, в заброшенных уголках вятской земли, жизнь протекает по своим неписаным законам.

Пожалуй, в Омутнинске (еще одном месте службы молодого следователя) все «краски» провинции проявились и в следственных буднях.

- Мне никогда не приходилось раскрывать убийства, - признается Никита. - А вот в этом городе как раз такими делами и занялся. Там был замечательный коллектив, опытный руководитель - Сергей Витальевич Храмов. И появился опыт в расследовании преступлений более серьезных.

Вот одно из них, ставшее тоже первым в биографии следователя. В одном доме женщина во время застолья поссорилась со своим знакомым и хладнокровно воткнула ему нож в сердце. Пока проводили осмотр места происшествия, другие процессуальные действия, незаметно пролетела ночь. А наутро - новое преступление, на сей раз с чисто житейским горем. Отчим поссорился с матерью несовершеннолетнего. Подросток же, вступившись за близкого человека, решил отомстить мужчине, ударил дебошира ножом в спину. Таковы, увы, сюжеты провинциальной жизни…

Дела разные, психология одна

Омутнинск, по словам Никиты Пономарёва, научил его быть и психологом. А без знания потаенных «карманчиков» человеческой души никогда не станешь следователем. Этому он учился и на примере осужденных исправительных учреждений. Они-то, искушенные в перипетиях жизни в местах не столь отдаленных (у многих не по одной «ходке»), тоже становились своеобразными учителями.

- Мне пришлось рассматривать многочисленные жалобы спецконтингента, - говорит Никита. - Их было немало: люди писали о якобы несправедливых приговорах, сочиняли байки о незаконных действиях в отношении их уже в месте отбывания наказания. Слушал их и понимал: они - хорошие знатоки человеческих «слабинок», даже предвидели вопросы, которые задаст им следователь, тонко чувствовали твою реакцию. Ну чем не психологи?

В череде будней появлялись всё новые и совсем непохожие на предыдущие дела. За каждым - очередная «версточка» к опыту.

- К примеру, расследовали дело о злоупотреблениях в лесозаготовительной деятельности, - вспоминает мой собеседник. - Бывший сотрудник полиции решил заняться прибыльным бизнесом. Лес рубил, поставлял местным исправительным учреждениям для производственной деятельности. Однако выяснилось, что заготавливал намного больше, чем значилось в документах. Такое дело для меня самое, пожалуй, тяжкое - их все не любят!

Я согласился с Никитой Игоревичем: дабы доказать незаконность действий предпринимателя, надо было элементарно «считать пеньки» на территории в четыре гектара в присутствии специалистов лесной отрасли, понятых, обвиняемых, очевидцев. Согласитесь, есть ли тут романтика? Но ведь ты же - следователь и обязан доказать виновность (невиновность) человека!

Он, как и подобает следователю, ходил по домам, опрашивал свидетелей. А это тоже непростой шаг: каждый, кто живёт в маленьком поселке, другому - «сват-брат» или по-соседски водочку с ним выпивал, разве он даст показания на односельчанина? Попотеть в поисках истины пришлось немало...

- Однако дело довели до суда, и мужчина получил, на мой взгляд, заслуженное наказание. Правда, крупный штраф. Но ведь работали не зря: хотя бы один человек, незаконно орудующий в богатейшем вятском лесу, понял: не всё сходит с рук, даже в глухой провинции.

Как в зеркале

Когда заговорили о делах провинциальных, сошлись во мнении, что все они (или многие) - как зеркало нашего общества: порой за ними - горе, безысходность…

В практике следователя Пономарёва было и другое дело, от которого даже я, человек бывалый, тяжело вздохнул: ну и жизнь у нас, порой и валидол не поможет!

В составе следственно-оперативной группы Никита приехал по очередному вызову. В квартире, на месте происшествия, жила мама с тремя детьми (один из них - инвалид) и ее родители. Можно, без преувеличения, сказать: перебивались с хлеба на воду. В маленьком населенном пункте не было работы, соответственно и чашка супа на столе - особая роскошь.

Женщина, находясь в такой безвыходной ситуации, захотела свести счеты с жизнью. Она приготовила уксусную эссенцию. Полстакана налила сыну-инвалиду, остальное содержимое выпила сама.

Поняв, что натворила, вызвала «скорую». Ее-то врачи спасли. Но чтобы помочь ребенку, медикам пришлось изрядно постараться. К счастью, все остались живы. Тот случай Пономарёв помнит до сих пор - грустная, но тоже жизненная наука…

В Юрьянском следственном отделе - на новом месте службы - дел не убавилось. И здесь Никите Игоревичу повезло с коллегами-профессионалами. Рядом оказался Михаил Владимирович Смертин - тоже требовательный и опытный специалист своего дела. И снова - будни. Об одном эпизоде - более подробно.

Около года назад в п. Мурыгино пропал человек. Так, к сожалению, нередко бывает: ушел и не вернулся. Возбудили уголовное дело по заявлению матери пропавшего. Прошли недели, месяцы.

Недавно в реке Медянке, близ поселка, кто-то нашел полиэтиленовый пакет с расчлененным телом. Молекулярно-генетическая экспертиза показала: останки принадлежат как раз пропавшему мурыгинцу. В настоящее время нашли и задержали подозреваемого в страшном преступлении. Тут как раз впору сказать: сколь веревочке ни виться...

Александр ШИРОКОВ.

Киров - Юрья.

P.S. Вот так, шаг за шагом, как думается, удалось - пусть и отчасти - показать работу районного следователя. Как я сказал в самом начале, «без шума и пыли».

Никита добавил:

- Мы не герои телевизионных сюжетов, сериалов и крутых боевиков. Возможно, иногда становится обидно, но я теперь точно знаю: выбрал для себя правильный путь…

Не скрою, Никита Пономарёв - человек весьма практичный, в хорошем смысле слова делает достойную карьеру. Каждый шаг в новом деле, особенно первый, непременно просчитывает. А разве такие качества плохи для мужчины?

Cправка «ВК»

Впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил император Пётр Первый.

В новом тысячелетии, 7 сентября 2007 года, Следственный комитет при прокуратуре стал относительно самостоятельным ведомством, но всё ещё входил в систему органов прокуратуры.

Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра Первого. Сейчас, начиная с января 2011 года, Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти и подчиняется непосредственно главе государства.