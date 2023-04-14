Перекрыть и веселить! Ваше мнение!

Фото: bnkirov.ru

Часть ул. Спасской в Кирове Вятская торгово-промышленная палата предлагает сделать пешеходной в выходные дни. На участке от Володарского до Ленина хотят проводить различные праздники, фестивали и ярмарки.

Реализация этого плана уже всерьез обсуждается на заседаниях оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова. Президент Вятской ТПП Усенко доложил, что прорабатывается вопрос организации пешеходного и автомобильного движения, подключения коммуникаций, содержания и уборки территории. Старт проекта планируется на 13 мая, в день открытия туристического сезона в Кировской области. А 14 мая планируется запустить программу творческо-культурных событий.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы поддерживаете перевод части ул. Спасской в пешеходный режим по выходным дням?

- Да, на старинной улице Кирова ярмарки и фестивали будут привлекательны

- Нет, перекрытие движения создаст неудобства для жителей и организаций

- Театральная площадь – лучшее место для мероприятий. И не нужно закрывать движение.

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