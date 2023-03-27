«Пейте, дети, молоко…» 2023 год будет непростым для кировских крестьян

Март – традиционное время для подготовки вятских аграриев к новому посевному сезону. Приводятся в порядок техника и оборудование, доводится до кондиции посадочный материал, оценивается качество озимых посадок, определяются площади под посев яровых.

По мнению заместителя председателя правительства Кировской области Юрия Терешкова, в целом регион готов в назначенный срок приступить к полевым работам. Однако новый сельскохозяйственный сезон будет для наших сельхозтоваропроизводителей непростым.

И вызвано это прежде всего тем, что в России началось падение цен на сырое молоко, а это снижает финансовую устойчивость и повышает кредитную нагрузку на предприятия, производящие данный продукт. Не обойдут стороной эти проблемы и вятские хозяйства.

Всё неплохо, если б не кризис…

О ситуации с готовностью областных сельскохозяйственных предприятий к новому сезону Юрий Терешков доложил на очередной планёрке у губернатора Кировской области Александра Соколова.

- Посевная площадь в 2023 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах прогнозируется в размере 806 тысяч гектаров, что находится на уровне прошлого года, - отметил он. - В том числе из общей посевной площади 391 тысяча гектаров приходится на многолетние травы прошлых лет сева, 77 тысяч гектаров занято озимыми культурами осенью прошлого года. Собственно, яровой сев в текущем году будет проведён на площади порядка 342,3 тысячи гектаров и увеличится на одну тысячу гектаров по сравнению с площадью прошлого года.

По словам зампреда, у вятских аграриев нет проблем с семенами и с готовностью техники.

Самые высокие показатели готовности к посевной в части обеспеченности качественным посадочным материалом региональный минсельхоз отметил в Афанасьевском, Немском, Пижанском, Белохолуницком, Нолинском, Оричевском, Подосиновском, Слободском, Тужинском, Юрьянском и Яранском районах.

Не наблюдается пока трудностей у крестьян и с приобретением удобрений. «Уралхим» в Кирово-Чепецке запустил новую линию, в результате чего цены на одно из самых востребованных удобрений упали. Хотя на некоторые другие они выросли. Но не критически.

- В целом затраты на проведение весенних полевых работ у аграриев составляют около 3,5 миллиарда рублей, - уточнил Юрий Терешков. - Источниками средств служат как собственные оборотные средства, так и средства, полученные в кредитных организациях.

И здесь нужно напомнить о том, что Министерство сельского хозяйства РФ ежегодно выделяет сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты для безболезненного прохождения посевной. В этом году такой процесс тоже запущен. Южные регионы уже начали получать такие заёмные средства. Получит их и Кировская область. А вот в каком объёме они будут выделены, станет известно позже.

Не прекратится и субсидирование производителей молока со стороны государства. По словам Терешкова, в ближайшее время до них будут доведены субсидии в размере 745 млн. рублей.

Однако эффективность такой господдержки в этом году может снизиться. Еще в январе специалисты в области молочного рынка предрекали падение цен на сырое молоко. И вот оно началось.

По словам зампреда, в последние две недели резко снижаются закупочные цены на сырое молоко. Если тенденция продолжится, то это может привести к снижению у хозяйств оборотных средств и к увеличению кредитной нагрузки на них.

Дополнительных субсидий не обещают

Компания «Вимм-Билль-Дан» (подразделение транснациональной корпорации PepsiCo), с которой активно сотрудничали и сотрудничают многие кировские производители молока

(в частности, один из лидеров молочного производства - племзавод «Октябрьский»), заранее уведомила вятских аграриев об уменьшении объемов закупки сырого молока и о снижении цен на него.

Свои действия переработчики объясняют переизбытком готовой продукции на складах.

«Вимм-Билль-Дан» (так же, как «Данон» и пара-тройка других фирм) - крупнейшая перерабатывающая компания. Ее поведение тут же отражается на рыночной ситуации в целом. Вслед за решениями компании падают цены и закупки у других, более мелких, покупателей кировского молока.

Как говорят руководители хозяйств и местные, кировские, эксперты, в этой отрасли, отказ переработчиков от части надоенного сырого молока может не только привести к убыткам аграриев, но и вынудит их отказаться от сбалансированных рацио­нов кормления коров, что приведёт к снижению продуктивности животных и в итоге отрицательно скажется на всех целевых показателях по молоку.

Быстро исправить ситуацию не получится. На восстановление объемов закупки молока, по мнению специалистов, может потребоваться, как минимум, четыре-пять месяцев. Но, думается, и такой прогноз слишком оптимистичен.

Смягчить кризис в молочной отрасли могла бы целевая поддержка аграрных предприятий со стороны региональной власти. В Нижегородской области, например, уже активно обсуждается вопрос предоставления из бюджета дополнительной субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере двух рублей на килограмм произведенного сырого молока.

Вот только кировский губернатор Александр Соколов с мнением специалистов о выделении аграрному сектору дополнительной поддержки не согласен.

- Хорошо, что у нас есть специализация - молочное животноводство, - заметил глава региона. - Но держать в одной корзине всё, что необходимо, неправильно, потому что может произойти в любой момент кризис перепроизводства. Ещё раз обращаюсь к аграриям: диверсифицируйте своё производство.

И тут же губернатор поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия Кировской области рассмотреть варианты государственной поддержки по другим направлениям, например по мясному животноводству и овощеводству. Хорошо ещё, что вслед за Никитой Хрущёвым он не поручил аграриям засеять поля кукурузой или выращивать у нас в промышленных масштабах бананы.

Но, с другой стороны, и вятским молочникам грех каждый раз плакаться власти в жилетку и идти к ней с протянутой рукой. Как получать и тратить прибыль, так все рыночники и капиталисты, а как кризис - так сразу «государство должно помочь». Тем более что пять лет назад, в 2018 году, подобная ситуация с падением закупочных цен на сырое молоко уже была. Но были ли сделаны из нее выводы?

Впрочем, сейчас не следует метаться в лихорадочных поисках выхода из образовавшегося тупика. Гораздо важнее понять, почему вдруг произошел обвал закупочных цен, найти его причины и купировать их. Иными словами, не искать, «кто виноват?», а думать, «что делать?».

Причины названы

Чем же вызваны проблемы в молочной отрасли? Во-первых, импортом в нашу страну молочных продуктов из других стран по ценам ниже рынка. И хотя авторы такого демпинга не называются, но всем и так понятно, что имеются в виду белорусские аграрии. Во-вторых, переработчики упирают, оправдывая снижение объемов закупок, на рост готовой продукции на складах. В-третьих, скачок инфляции, связанный с мировым энергетическим кризисом (а сейчас еще и с финансовым) и с введением против России западных санкций, снизил доходы российского населения. Люди перешли в режим экономии. А потому объемы потребления готовой молочной продукции уменьшились, как показала статистика, на 15 процентов.

Все эти факторы и привели к тому, что сырое молоко на рынке оказалось в переизбытке и, как следствие, цены на него упали.

Всё это задевает не только сельское хозяйство Кировской области, но и весь аграрный сектор экономики России. Следовательно, исход ситуации будет зависеть от решений федеральной власти. На региональном уровне проблему не решить. Но и сидеть сложа руки не стоит.

Так, например, в той же Нижегородской области, помимо дотаций молочникам

(о чём уже сказано выше), указывается и на необходимость для производителей молока иметь с переработчиками долгосрочные контракты. Сегодня, как заметил гендиректор Нижегородского молочного союза Николай Трофимов, те, кто имеет на руках такие контракты, оказались более защищены от кризиса.

Опыт прошлых лет показывает, что наибольшую устойчивость и защищенность от рыночных колебаний имеют вертикально интегрированные холдинги, которые работают по принципу «от поля до прилавка». В Кировской области, например, к таковым относятся агрохолдинг «Дороничи» и Кировский молочный комбинат. И это лишний раз указывает другим производителям молока на необходимость развивать собственные перерабатывающие мощности.

В стабилизации молочного рынка могут помочь и федеральные структуры, работающие на региональном уровне. В частности, Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Кировской области.

Так, снижение цен на сырье должно сопровождаться понижением стоимости готового продукта. Иными словами, молоко, творог, сметана и другие продукты из молока на полках кировских магазинов должны подешеветь. Однако такое, как показывает опыт прошлых лет, почти никогда не происходит. И здесь ФАС могла бы сказать своё веское слово (кстати, на планёрке губернатор на это также указал). Но скажет ли?

К сожалению, этот контрольный орган в нашей области в последнее время отмечен только как самая незаметная федеральная структура. В общественном пространстве ничего не слышно о его работе. А после введения моратория на проверки бизнеса там, похоже, совсем опустили руки, не забывая, впрочем, исправно получать за свой «труд» зарплату. Остается уповать на то, что головная контора ФАС, наряду с принятием мер в масштабах страны, даст стимул к работе и местных подразделений.

Таким образом, можно констатировать, что российский кризис перепроизводства молока с неизбежностью скажется и в Кировской области. А вот насколько он будет масштабным и как отразится на конкретных хозяйствах, предсказать пока трудно. И этот фактор хорошего настроения в преддверии весенней посевной крестьянам не добавляет. Да и о «миллионе тонн молока» (который обещал Владимиру Путину бывший губернатор области Игорь Васильев), похоже, можно надолго забыть.

Иван ТРОФИМОВ.