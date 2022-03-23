Паводок: как в филиале «КЧХК» готовятся к весне
ОБЩЕСТВО
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» началась подготовка к паводковому периоду. Ежегодно на предприятии разрабатывается план мероприятий на период весеннего половодья. В этом году в регионе прогнозируется стандартная для нашей области ситуация с паводком, критических показателей повышения уровня воды в реках не ожидается.
С началом таяния снега увеличивается нагрузка на персонал филиала «КЧХК» и ЭСО «КЧХК», несмотря на то, что возможность затопления промплощадки очень мала. В первую очередь проверку на готовность к весне проходит система тепловодоснабжения и ливневая канализация завода, которая обеспечивает отвод талых вод с территории предприятия. Сотрудники котельного цеха проверяют насосные станции. В подразделениях, где есть емкостное оборудование, следят за соблюдением герметичности поддонов под ним.
Сотрудники производственной лаборатории отслеживают показатели забираемой из реки Вятки воды, а также воды в трубах на жесткость, щелочность, цветность. В зависимости от результатов анализов в работу могут включить дополнительную установку по очистке воды для соблюдения требований СанПиНа. Своевременно принимаются меры по режиму обработки как питьевой, так и оборотной воды.
«ЭСО КЧХК» усиливает контроль за уровнем воды в Вятке. Как отмечают в организации, за последние годы во время половодья уровень не достигал критических значений. Но при необходимости все готовы к принятию мер по укреплению/поднятию дамбы водозабора, поддержанию его работоспособности, подключению резервного оборудования.
«Экологический отдел предприятия наблюдает за паводковой ситуацией в границе санитарно-защитной зоны. Ежедневно специалисты отдела получают данные от «ЭСО КЧХК» по уровню воды в реке Вятке на водозаборе и передают их в надзорные органы. Кроме того, отдел организует отбор проб и их анализ из пойменных озер», – прокомментировала Марина Мельник, заместитель главного инженера филиала «КЧХК» по экологии, начальник экологического отдела, член общественной палаты Кировской области.
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