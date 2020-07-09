Пятая трудовая четверть. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
«Содействие занятости школьников в свободное от учебы время является одним из важнейших направлений деятельности службы занятости населения Кировской области», - декларирует ведомство.
- Подростки получают опыт работы в коллективе, а также имеют возможность самостоятельно заработать первые деньги. Кроме того, трудовая занятость несовершеннолетних является одним из важных элементов системы профилактики правонарушений, – подчеркнул начальник областного управления службы занятости Руслан Бондарчук.
На словах всё замечательно, а на деле выходит иначе. Шансов устроиться на лето не уборщицей или разнорабочим у подростка практически нет. А работодатели норовят не заплатить честно заработанные школьником несколько тысяч рублей.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
«Ваш ребенок работает в летние каникулы?»
- Да, официально по договору
- Да, но без оформления
- Нет, никуда не взяли
- Нет, летом надо отдыхать
- Да, у бабушки на огороде
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